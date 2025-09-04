رغم وجود بعض أوجه التشابه بينهما، فإن هناك أيضًا فروقًا جوهرية تستحق النظر عند تقييم كل منهما لأغراض الأعمال.

يُشير الذكاء الاصطناعي للحافة (Edge AI) إلى عملية استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي ونماذج الذكاء الاصطناعي على أجهزة الحافة أو أجهزة إنترنت الأشياء مثل الهواتف الذكية وأجهزة تنظيم الحرارة وأجهزة مراقبة الصحة القابلة للارتداء. يستمد الذكاء الاصطناعي للحافة اسمه من حوسبة الحافة، وهي نوع من الحوسبة الموزعة التي تجعل التطبيقات أقرب إلى مصادر البيانات.

من ناحية أخرى، الذكاء الاصطناعي للسحابة هو نوع من الذكاء الاصطناعي يعتمد على الحوسبة السحابية -الوصول عند الطلب إلى موارد الحوسبة الافتراضية عبر الإنترنت- ليعمل.

رغم أن كِلا النوعين يدعمان معالجة البيانات المتقدمة والتحليلات، فإنهما يختلفان في كيفية تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي ومكان تخزين البيانات ومعالجتها، ما يؤدي إلى اختلاف تطبيقاتهما وفوائدهما.