ما المقصود بخدمة الدليل؟

معًا، تمكِّن خدمات الدليل وإدارة الهوية والوصول (IAM) المؤسسات من التحكم في حسابات المستخدمين والمصادقة وضبط الوصول والصلاحيات، وغيرها من الجوانب الحيوية لأمن الشبكات.

مع ظهور الإنترنت والحوسبة السحابية والعمل عن بُعد، أصبحت خدمات الدليل عنصرًا محوريًا في كيفية استفادة المؤسسات من البنى للحوسبة الموزعة لتعزيز عمليات الأعمال الأساسية. تعمل خدمات الدليل كدليل هاتفي لموارد الشبكة، حيث تخزِّن معلومات المستخدمين والأجهزة وغيرها من الموارد لتمكينها من الاتصال بسرعة وأمان.

على عكس قواعد البيانات العلائقية التقليدية التي تنظِّم المعلومات في صفوف وأعمدة، تم تصميم خدمات الدليل بشكل هرمي. باستخدام مساحات الأسماء، وهي طريقة لتصنيف موارد الشبكة لتسهيل التعرُّف عليها، يُتيح الهيكل الهرمي لخدمات الدليل لملايين المستخدمين والأجهزة تبادل المعلومات عبر الشبكة.