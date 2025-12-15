ما المقصود بأمن مركز البيانات؟

قصد بأمن مركز البيانات مجموعة الممارسات والسياسات والتقنيات الهادفة إلى حماية مراكز البيانات وما تضمه من معلومات حساسة. تتضمن أمن مراكز البيانات تدابير مادية، مثل حراس الأمن وأنظمة المراقبة، وحمايات قائمة على تكنولوجيا المعلومات، مثل ضوابط الوصول وبرامج الكشف عن البرمجيات الضارة.
إن الهدف الأساسي لأمن مراكز البيانات هو الحفاظ على سرية البيانات المخزنة وسلامتها وتوافرها، وذلك من أجل ضمان خصوصية البيانات وتجنب انقطاع الأعمال.
يمكن أن تشمل التهديدات التي تواجه مراكز البيانات الهجمات المتعمدة الخبيثة، والكوارث الطبيعية، والحوادث غير المتعمدة أو العرضية. لذلك، تغطي الاستراتيجية الشاملة لأمن مراكز البيانات جميع جوانب المنشأة، بما في ذلك أجهزة الشبكة، وأنظمة الطاقة، والخوادم، والمبنى المادي نفسه.
يولّد الأفراد والشركات ويستخدمون كميات هائلة من البيانات التي تتزايد بشكل متسارع كل يوم، لا سيما مع صعود التقنيات القائمة على البيانات مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML).
من المعلومات الشخصية الحساسة مثل الحسابات البنكية والسجلات الصحية، وصولاً إلى الملكية الفكرية التجارية بالغة الأهمية، وأسرار الدولة رفيعة المستوى، وحتى الرسائل النصية والبريد الإلكتروني؛ يمكن لمراكز البيانات أن تضم مجموعة هائلة من المعلومات القيمة أو ببساطة الخاصة. للأسف، تجعل هذه الحقيقة مراكز البيانات هدفاً مغرياً لمجرمي الإنترنت ونقاط ضعف محتملة يجب حمايتها.
في حالة انقطاع الخدمة في مركز البيانات، قد تتعطل العمليات التجارية والتطبيقات والخدمات الحيوية، مما يؤدي إلى خسائر مالية تزداد مع كل دقيقة تمر من وقت التوقف. والأسوأ من ذلك، أن تعطل مراكز البيانات قد يؤدي إلى مواقف خطيرة على الخدمات الحيوية، مثل الرعاية الصحية، والمرافق العامة، والنقل، والبنية التحتية.
بينما يمكن لأمور مثل الحرائق والفيضانات أن تؤدي بالتأكيد إلى توقف العمل وفقدان البيانات، فإن أكبر التهديدات التي تواجه مراكز البيانات هي الهجمات المستهدفة. التهديدات الداخلية يمكنها إساءة استخدام امتيازات الوصول الخاصة بها لاستغلال بيانات الشركة، بينما يمكن للتهديدات الخارجية اختراق الأنظمة وإحداث فوضى عارمة.
يمكن أن تحتوي مركز البيانات على مئات الآلاف من الخوادم المادية والافتراضية، وكل منها يمثل هدفًا محتملاً للمتسللين، مما يتطلب سياسات أمنية مصممة خصيصًا.
يمكن فهم الطبيعة الحرجة لأمن مراكز البيانات من خلال أربعة ركائز أساسية:
تُخزّن مراكز البيانات أصولاً رقمية قيّمة تتنوع ما بين الملكية الفكرية للشركات ومعلومات البطاقات الائتمانية للعملاء. يسعى المتسللون وغيرهم من مجرمي الإنترنت جاهدين للوصول إلى هذه المعلومات، بهدف ابتزاز أصحابها الأصليين لاستعادتها مقابل فدية، أو استغلالها بطرق أخرى لتحقيق مكاسب شخصية.
تساعد النسخ الاحتياطية وتكرار البيانات في ضمان عدم فقدان البيانات الأكثر أهمية بشكل كامل، أو تعذّر الوصول إليها، حتى أثناء فترات الانقطاع الجزئي أو الكلي.
وفي سياق متصل، يساهم أمن مراكز البيانات في ضمان استمرارية الأعمال حتى في أوقات الضغط. يمكن لمراكز البيانات الآمنة توفير وصول سريع وسلس إلى البيانات للحفاظ على استمرارية العمل وتجنب التوقف أثناء العمليات اليومية—وحتى في حالة حدوث بعض الكوارث الطبيعية أو الهجمات السيبرانية المحلية.
إذا تعرض فرع بنك في نيويورك، على سبيل المثال، لفيضانات أدت إلى تدمير الخوادم والبيانات المحلية في الموقع، فيمكن استعادة تلك البيانات من نسخ احتياطية محفوظة في مركز بيانات خارجي آمن يقع على بُعد أميال من موقع الحادث.
يلعب أمن مركز البيانات أيضًا دورًا محوريًا في الحفاظ على الامتثال التنظيمي. تحكم لوائح مثل قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPAA) واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) كيفية السماح للشركات والمؤسسات بجمع والتعامل مع البيانات الحساسة. تفرض هذه القوانين إرشادات صارمة، وفي بعض الحالات عقوبات ثقيلة، للمساعدة على ضمان حماية بيانات العملاء. في حال حدوث خرق لأمن البيانات، يمكن تحميل المؤسسات المسؤولية القانونية عن سوء إدارة البيانات.
من الحرائق والفيضانات إلى المتسللين الفعليين والمهاجمين عن بُعد، يجب أن تكون مراكز البيانات مستعدة للتعامل مع التهديدات والتحديات المختلفة.
في حين قد يصعب حساب التكلفة المحددة لتوقف الأعمال أو تضرر العلاقات مع المستهلكين، يقدم تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2025 من IBM بعض التقديرات. يبلغ متوسط التكلفة العالمية لاختراق البيانات 4.44 مليون دولار أمريكي، بينما يبلغ المتوسط في الولايات المتحدة 10.4 مليون دولار أمريكي.
بعض من أبرز التحديات والتهديدات التي تواجه مركز البيانات تشمل:
يجب على مراكز البيانات تأمين حدودها من الأشخاص الذين يسعون للحصول على وصول غير مصرح به سواء بشكل مادي أو افتراضي. مراكز البيانات معروفة بأنها أهداف لمجرمي الإنترنت والفاعلين السيئين وحتى الإرهابيين الذين قد يسرقون أو يطلبون فدية أو يدمرون البيانات الحيوية المخزنة بداخلها.
في حين أن المخترق قد يستهدف معلومات مالية مثل أرقام بطاقات الائتمان وكلمات المرور المصرفية، فقد يلاحق خصوم الدول القومية حتى بيانات أكثر خطورة، مثل أسرار الدولة أو وثائق الدفاع السرية للغاية. قد يستهدف مجرمو الإنترنت مراكز البيانات عن بُعد، أو يسعون للحصول على وصول محلي من خلال التسلل إلى الموقع.
بقدر ما قد يكون وصول مستخدم غير مصرح له إلى البيانات المخزنة داخل مركز البيانات أمراً سيئاً، فإن سرقة تلك البيانات ستكون أمراً أسوأ بكثير. إن سرقة المعدات قد تؤدي إلى تعليق الخدمة في مركز البيانات ولدى عملائه. أما سرقة البيانات، فقد تترتب عليها انقطاعات في العمل أو سيناريوهات أسوأ، مثل الابتزاز، وسرقة الهوية، وغيرها.
في حين أن الهجمات المتعمدة على مركز البيانات تشكل التهديد الأكبر، إلا أن الحرائق والفيضانات والعواصف والكوارث الطبيعية الأخرى تشكل أيضًا خطرًا كبيرًا على مركز البيانات. تضم هذه المراكز معدات حساسة تتطلب كميات كبيرة من الكهرباء وتولد حرارة أكثر بكثير مما يولده مبنى مكاتب نموذجي.
تؤثر التهديدات المادية والكوارث الطبيعية على أكثر من مجرد البيانات المخزنة داخل مراكز البيانات. فهي تؤثر على الأجهزة والبنية التحتية نفسها. كما أنها تهدد استمرارية الأعمال إذا تم تخزين النسخ الاحتياطي للبيانات وخطط الاسترداد داخل نفس المنشأة وتأثرت خوادم متعددة أثناء وقوع حادث ما. يمكن أن تكون أجهزة مراكز البيانات مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً لاستبدالها، حيث تتطلب تهيئة ومعايرة دقيقة. في حالة نشوب حريق أو فيضان أو كارثة أخرى، قد يكون مركز البيانات المتضرر خارج الخدمة لأشهر أو حتى سنوات.
تُبنى مراكز البيانات لاستضافة شبكات ضخمة من موارد الحوسبة والتخزين المتصلة، بما في ذلك أجهزة التوجيه، وأجهزة التبديل، والخوادم، وغيرها.
ولحماية هذه الأنظمة، يجب أن تكون فرق أمن مراكز البيانات قادرة على تحديد ومعالجة الثغرات الأمنية قبل أن تشكل مشكلة. يجب أن يكونوا قادرين أيضاً على مراقبة التدابير الأمنية الحالية والاستجابة بسرعة للمشاكل التي قد تنشأ، مثل تسريبات البيانات والإصابات ببرامج الفدية.
للدفاع ضد هذه التهديدات، تلتزم العديد من مراكز البيانات بمتطلبات أمن مراكز البيانات التي حددها Open Compute Project (OCP). OCP هو منظمة غير ربحية ملتزمة بتسهيل ومشاركة تصميمات منتجات مراكز البيانات وأفضل الممارسات. تشارك أكثر من 400 شركة، بما في ذلك IBM و Meta و Intel و Nokia و Microsoft و Google و Nvidia و Cisco و Goldman Sachs وغيرها.
متطلبات أمن مراكز البيانات الخاصة بـ OCP هي:
لتلبية متطلبات مثل تلك الخاصة بـ OCP، تقوم المؤسسات بتنفيذ أدوات وتقنيات متنوعة لأمن مراكز البيانات. يمكن أن تختلف التدابير الأمنية لمركز البيانات حسب موقعه والاستخدام المقصود وعوامل أخرى. ومع ذلك، فإن معظم مراكز البيانات الحديثة تدمج بعض التدابير الشاملة للسلامة والامتثال.
على سبيل المثال، تقوم أنظمة كشف التسلل بمراقبة حركة المرور على الشبكة بحثاً عن أي دخول غير مصرح به، بينما تقوم أنظمة الإنذار بتأمين المواقع المادية. تمتد الأنواع الأخرى من الأمن المادي لمراكز البيانات، مثل أنظمة الكشف عن الحرائق وإخمادها، لتشمل ضوابط دفاعية تتجاوز مجرد التهديدات الناتجة عن الجهات التخريبية. تحمي هذه الإجراءات مركز البيانات من الكوارث الطبيعية والحوادث الأخرى التي قد تؤدي إلى فقدان البيانات.
بشكل عام، يمكن تقسيم تقنية أمن مركز البيانات إلى ثلاثة ركائز رئيسية: الأمن المادي، أمن الشبكات، والأمن السيبراني العام.
تعمل تدابير الأمن المادي لمركز البيانات على تقوية موقع مركز البيانات الفعلي. تشمل بعض الأمثلة ما يلي:
تتطلب مراكز البيانات بطبيعتها السماح بالوصول إلى الشبكة، لتمكين المستخدمين والمؤسسات من الوصول إلى بياناتهم واستعادتها. ومع ذلك، فإن الوصول إلى الشبكة يفتح الباب أمام مجموعة واسعة من الثغرات الأمنية التي يجب معالجتها من خلال ميزات أمن الشبكات، بما في ذلك:
بالإضافة إلى الحماية الخاصة بالشبكة، يتضمن أمن مركز البيانات تدابير أوسع للأمن السيبراني، مثل:
قد تقوم فرق أمن مراكز البيانات أيضاً بنشر مجموعة من حلول برمجيات الأمن السيبراني، بما في ذلك:
