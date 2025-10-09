ما المقصود باسترداد التكاليف؟

يختلف هذا النهج عن نماذج التوزيع البسيطة، التي تخصِّص مسبقًا حصة ثابتة من الموارد لوحدات الأعمال (مثل التسويق، والموارد البشرية، وخدمة العملاء، والمالية أو البحث والتطوير)، وغالبًا ما يستند هذا التخصيص إلى عدد الموظفين أو الإيرادات التي تحققها كل وحدة.

يُعَد النهج الثالث، المعروف باسم استراتيجية العرض (Showback)، حلًا وسطًا بين أسلوب استرداد التكاليف وتوزيع الموارد البسيط. يتتبَّع هذا النهج إنفاق تكنولوجيا المعلومات عبر وحدات الأعمال، ويرسل إلى كل قسم تقريرًا شاملًا بالاستخدام من دون تحميله التكاليف التي تكبّدها. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحميل الأقسام مسؤولية استخدام الموارد دون إشغالها بعملية استرداد التكاليف.

قد تعتمد المؤسسات نموذج استرداد التكاليف لأسباب متعددة، منها تعزيز ثقافة الإنفاق الكفء على البنية التحتية وتحسين التكاليف على مستوى الشركة. ونظرًا لأن الإدارات مسؤولة بشكل مباشر عن تكاليف الطاقة وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، فإن ذلك يحفِّزها على اتخاذ قرارات استخدام مدروسة وتقليل السلوكيات المهدِرة. يمكن لنظام استرداد التكاليف أن يُسهم أيضًا في تعزيز الشعور بالعدالة داخل الشركة، ما يمنح الفرق المختلفة القدرة على تخصيص الموارد وفقًا لاحتياجاتها الخاصة.

قد تندرج إدارة استرداد التكاليف تحت برنامج إدارة المخاطر في المؤسسة، حيث تتولى تكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية التتبع والفوترة والتنفيذ بشكل تعاوني. غالبًا ما يتم تكليف المدير التنفيذي للمعلومات بالإشراف على الاستراتيجية.

غالبًا ما تندرج أساليب استرداد التكاليف ضمن استراتيجيات المؤسسة الأوسع لإدارة العمليات المالية (أو العمليات المالية السحابية) وإدارة أعمال التكنولوجيا (TBM). تركِّز العمليات المالية على التعاون بين فرق تكنولوجيا المعلومات والمالية والأعمال لزيادة قيمة الأعمال من الاستثمارات في السحابة والبنية التحتية عبر البيئات السحابية الهجينة ومتعددة السحب.

يدعم نموذج استرداد التكاليف المبادئ الأساسية لعمليات المالية (FinOps) من خلال تعزيز المساءلة (حيث تتحمّل الفرق مسؤولية استخداماتها وتكاليفها)، والتحسين (إذ تُتيح الشفافية اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً)، والحوكمة (حيث توجِّه السياسات أنماط الاستهلاك المسؤول). تساعد هذه النماذج المؤسسات على الانتقال من التحكم التفاعلي في التكاليف إلى إدارة مالية استباقية، وهي خطوة تزداد أهميتها مع توقُّع وصول إنفاق تكنولوجيا المعلومات إلى 5.74 تريليونات دولار أمريكي في عام 2025، بزيادة قدرها 9.3% مقارنةً بعام 2024، وفقًا لتقرير Gartner.

لكن استراتيجية استرداد التكاليف قد لا تكون مناسبة لكل مؤسسة. تُعَد هذه الاستراتيجية أكثر تعقيدًا من الناحية التشغيلية؛ لأنها تتطلّب تتبُّعًا دقيقًا لاستهلاك الموارد عبر أقسام متعددة، يعتمد العديد منها على خدمات ومنهجيات مختلفة. قد تؤدي استراتيجية استرداد التكاليف أيضًا إلى توتُّر بين فرق تكنولوجيا المعلومات ووحدات الأعمال؛ إذ قد تشعر هذه الوحدات بأنها تتحمّل عبئًا غير منصف مقابل استخدام موارد لا تملك السيطرة الكاملة عليها. كما أنها تُحمِّل الأقسام مزيدًا من المسؤوليات المالية، بما في ذلك التنبؤ، أي عملية توقُّع الأحداث المستقبلية استنادًا إلى البيانات والتوجهات الحالية.