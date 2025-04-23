ما المقصود بمراقبة المعاملات؟

قبل سبعينيات القرن الماضي، كانت البنوك تعتمد بشكل أساسي على الرقابة اليدوية والضوابط الداخلية، مع وجود توجيهات تنظيمية محدودة. لكن الوضع تغيّر بشكل كبير مع صدور قانون السرية المصرفية (BSA) في الولايات المتحدة عام 1970، والذي شكّل البداية لفرض متطلبات رسمية على المؤسسات المالية لتتبع المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها. وعلى مدى العقود القليلة التالية، ظهرت تشريعات رئيسية أخرى، من ضمنها تأسيس فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) عام 1989.

وبحلول العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وخاصةً بعد تنفيذ قانون باتريوت الأمريكي (USA PATRIOT Act)، أصبحت مراقبة المعاملات أكثر تطورًا وارتكازًا على التقنية. أما اليوم، فقد انتقلت المؤسسات المالية من عمليات الفحص اليدوية إلى أنظمة برمجية قائمة على قواعد قادرة على وضع علامات على السلوك المشبوه في وقت شبه آني.

أما اليوم، فقد تطورت عمليات مراقبة المعاملات لتدمج تقنيات متقدمة مثل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي والتحليلات السلوكية. تعمل هذه الأنظمة المؤتمتة المتقدمة على تحسين دقة الكشف وتقليل الإنذارات الكاذبة (المعاملات المشروعة التي تم وضع علامة عليها على أنها مشبوهة) آنيًّا. كما أنها تسمح للمؤسسات المالية والكيانات الأخرى بالتعامل مع أحجام المعاملات الكبيرة المتزايدة بكفاءة واستدامة أعلى.