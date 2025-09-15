قبل مقارنة Apache Cassandra و MongoDB، من المفيد ترسيخ فهم لقواعد بيانات NoSQL.

قواعد بيانات NoSQL، قواعد بيانات NoSQL، التي يُشار إليها أيضًا باسم قواعد بيانات "not only SQL" أو "non-SQL"، هي قواعد بيانات موزعة. وهذا يعني أن المعلومات الموجودة بداخلها تخضع للتكرار إلى عُقد مختلفة (وهي خوادم فردية تقوم بتخزين البيانات). تدعم هذه البنية الموزعة التوافر العالي والمتانة؛ فإذا توقفت عقدة واحدة أو أكثر عن العمل، يمكن لبقية قاعدة البيانات الاستمرار في التشغيل.

لكن الأهم من ذلك، أن قواعد بيانات NoSQL مصممة لتخزين البيانات والاستعلام عنها خارج الهياكل التقليدية الموجودة في أنظمة إدارة قواعد البيانات العلائقية. بدلاً من الالتزام ببنية جدولية صارمة متأصلة في قواعد البيانات العلائقية التقليدية، لا يتطلب تصميم قواعد البيانات غير العلائقية مخططًا صارمًا. يتيح ذلك قابلية التوسع السريع لإدارة مجموعات البيانات الكبيرة، بما في ذلك مجموعات البيانات المنظمة وشبه المنظمة وغير المنظمة.

(من المهم ملاحظة أن قابلية التوسع التي تحظى بتقدير كبير في قواعد بيانات NoSQL، بما في ذلك Cassandra و MongoDB، هي قابلية التوسع الأفقي أو "scaling out". في قابلية التوسع الأفقي، يمكن تقسيم أعباء العمل على عدة خوادم، على عكس قابلية التوسع العمودي أو "scaling up" المرتبطة بقواعد بيانات SQL، والذي يتطلب إضافة المزيد من الذاكرة للأجهزة الموجودة.)

لقد برزت قواعد بيانات NoSQL كخيار مفضل لدعم تطبيقات البيانات الكبيرة وأحمال التشغيل في الوقت الفعلي، وذلك بفضل أدائها وقابليتها للتوسع ومرونتها. بالإضافة إلى Apache Cassandra و MongoDB، تشمل قواعد بيانات NoSQL الشائعة الأخرى DynamoDB (المقدمة من AWS) و Redis و CouchDB.