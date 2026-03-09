ما المقصود بالمحاكاة الافتراضية للتطبيقات؟

المحاكاة الافتراضية للتطبيقات هي طريقة برمجية تفصل التطبيقات عن نظام تشغيلالجهاز، ما يسمح للمستخدمين بتشغيلها من دون تثبيت أي شيء على أجهزتهم.
تؤثر المحاكاة الافتراضية للتطبيقات في حياتنا الحاسوبية بشكل يومي. فمشاهدة فيلم على Netflix، أو الوصول إلى برامج الشركة عن بُعد، أو لعب ألعاب فيديو مرتكزة على السحابة، كلها تعتمد على التطبيقات الافتراضية.
مع نشر وإدارة البرمجيات التقليدية، يُجرى تثبيت التطبيقات مباشرةً على أجهزة فردية، وهذا لا يتيح إمكانية توسيع النطاق. تحل المحاكاة الافتراضية للتطبيقات هذه المشكلة من خلال السماح لعدة مستخدمين بالوصول إلى البرامج المثبتة على خادم مركزي، من أي مكان، من دون قيود على الموقع أو نوع الجهاز (أجهزة الكمبيوتر المكتبية، والحواسيب المحمولة، والأجهزة اللوحية، والأجهزة المحمولة).
في البيئات المؤسسية، تسهل تقنية المحاكاة الافتراضية للتطبيقات هذه إدارة تكنولوجيا المعلومات، وتحسن الأمان، وتتيح العمل عن بُعد. ونظرًا إلى أن التطبيقات التي تعتمد على السحابة أصبحت أساسية في كيفية عمل المؤسسات، فإن الإدارة المركزية للتطبيقات تقلل من أحمال تشغيل تكنولوجيا المعلومات وتسرّع عملية نشر البرامج عبر القوى العاملة الموزعة.
وفقًا لتقرير Grand View Research، بلغت قيمة سوق المحاكاة الافتراضية للتطبيقات العالمي 3.43 مليارات دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن تصل إلى 8.40 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 14.3%.¹ يُعد تبني الحوسبة السحابية والانتقال إلى العمل عن بُعد هما الدافعان الرئيسيان لهذا النمو.
ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
فهم آلية عمل المحاكاة الافتراضية للتطبيقات يبدأ بفهم المحاكاة الافتراضية، وهي التقنية الأساسية التي تجعل ذلك ممكنًا.
تستخدم المحاكاة الافتراضية برنامجًا يُعرف باسم مراقب الأجهزة الافتراضية (على سبيل المثال، Microsoft Hyper-V) لإنشاء طبقة تجريدية فوق أجهزة الكمبيوتر. يسمح هذا النهج للتطبيقات وأحمال التشغيل بالعمل بشكل مستقل على الأجهزة الافتراضية (VMs)، مثل الأجهزة الافتراضية التي توفرها VMware.
على مر الزمان، كانت التطبيقات تتواصل مباشرة مع نظام التشغيل المضيف (والذي عادةً ما يكون Linux) على أجهزة الكمبيوتر. لكن المحاكاة الافتراضية للتطبيقات غيرت تلك العلاقة. توجد طبقة محاكاة افتراضية بين التطبيق ونظام التشغيل، تعترض الطلبات وتوفر بيئة التشغيل التي يحتاجها التطبيق، من دون التعامل مع النظام الأساسي مباشرةً.
يتضمن إعداد التطبيق للمحاكاة الافتراضي عملية تسمى التسلسل. تجهز فرق تكنولوجيا المعلومات التطبيقات وملفاتها، وإعداداتها، وملحقاتها، ومدخلات السجل في صور مستقلة قابلة للنقل. ثم تُرسل هذه الصور من الخادم المركزي إلى أي جهاز مصرح له. وبما أن كل تطبيق يعمل في بيئته الافتراضية المعزولة (أو بيئة اختبار معزولة)، فإنه يظل مقيدًا، وغير قادر على التفاعل مع تطبيقات أخرى أو نظام التشغيل الأساسي.
بينما قد تبدو المحاكاة الافتراضية للتطبيقات مشابهة لتقنية النقل بالحاويات، إلا أن التقنيتين مختلفتان. تتضمن الحاويات بيئة التشغيل بالكامل، بما في ذلك مكتبات نظام التشغيل، بينما تبقي المحاكاة الافتراضية للتطبيقات التطبيق منفصلاً عن نظام التشغيل.
يمكن تشغيل التطبيقات الافتراضية بالكامل على خادم بعيد مع وصول المستخدمين إلى الواجهة فقط من أجهزتهم. ويمكن أيضًا تشغيلها محليًا على جهاز عميل يحتوي على موارد مخزنة محليًا (أو مخزنة مؤقتًا)، حسب طريقة النشر.
يمكن تقديم المحاكاة الافتراضية للتطبيقات بعدة طرق:
على عكس المحاكاة الافتراضية للخوادم، التي تُنشئ عدة أجهزة افتراضية على خادم مادي واحد، فإن هذا النهج يشغل التطبيق بالكامل على خادم في مركز البيانات. ثم يرسل واجهة المستخدم فقط إلى جهاز العميل. يتفاعل المستخدمون مع التطبيق كما لو كان مثبتًا محليًا، بينما تُجرى عملية المعالجة بالكامل على الخادم.
تُعد هذه الطريقة النهج الأكثر شيوعًا في المؤسسات، حيث يمنح فرق إدارة تكنولوجيا المعلومات سلطة مركزية على نشر البرامج وتحديثها. كما أنه يدعم بيئات الأجهزة الطرفية وسطح المكتب الخاصة بالمستخدمين عن بُعد، ما يقلل من التكاليف الإجمالية للأجهزة. في مجال الرعاية الصحية، على سبيل المثال، يمكن للموظفين السريريين الوصول إلى برامج تسجيل المرضى من أي جهاز على الشبكة من دون تثبيت أي شيء محليًا.
مع بث التطبيقات، يتواجد التطبيق على خادم يرسل عناصر برمجية صغيرة إلى جهاز المستخدم النهائي عند الطلب من خلال برامج محاكاة افتراضية للتطبيقات. فهو يجلب فقط ما هو مطلوب عند الحاجة.
في هذا النهج، يعمل التطبيق بالكامل على جهاز طرفي، ولكن داخل بيئة تشغيل بدلاً من العمل مباشرةً على الأجهزة الأصلية.
يناسب هذا النهج الحالات التي يحتاج فيها المستخدمون إلى الوصول من دون اتصال بالإنترنت أو عند العمل في مناطق ذات اتصالات شبكة غير مستقرة. على سبيل المثال، قد يعتمد العامل عن بُعد الذي يصل إلى تطبيق الشركة من موقع به إنترنت ضعيف على هذه الطريقة.
لا تعمل جميع تقنيات المحاكاة الافتراضية للتطبيقات بطريقة واحدة. تشمل المحاكاة الافتراضية الكاملة بيئة التطبيق بالكامل، ما يوفر أعلى درجة من العزل والتوافق. وغالبًا ما تستخدم المؤسسات في المجالات الخاضعة للوائح صارمة، مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية، هذه الإستراتيجية لتلبية متطلبات الأمن والامتثال الصارمة.
تعزل المحاكاة الافتراضية الجزئية عناصر محددة فقط، وتشارك بعض الموارد مع النظام المضيف. يعمل هذا النهج الأخف بشكل جيد عندما لا يكون العزل الكامل مطلوبًا وتكون كفاءة استهلاك الموارد هي الأولوية، كما هو الحال في البيئات المؤسسية الكبرى التي تدير مئات التطبيقات بين الفرق الموزعة.
أدى الذكاء الاصطناعي (AI) وأحمال التشغيل ذات وحدات معالجة الرسومات الكثيفة إلى جعل المحاكاة الافتراضية لوحدات معالجة الرسومات جانبًا مهمًا في تقديم التطبيقات وبنية الذكاء الاصطناعي التحتية.
وبدلاً من تجهيز كل جهاز بعناصر مادية مخصصة للرسومات، يمكن للمؤسسات مشاركة موارد وحدات معالجة الرسومات الافتراضية بين عدة مستخدمين وتطبيقات من خادم مركزي. يجعل هذا النهج تشغيل أحمال التشغيل كثيفة الحوسبة، بما في ذلك الاستدلال المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحاكاة الافتراضية للبيانات، أمرًا عمليًا على الأجهزة الطرفية التي تفتقر بطبيعتها إلى العناصر المادية التي تدعمها.
بالنسبة إلى المؤسسات التي تشغل أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، يدعم الحفاظ على مركزية المعالجة أيضًا التخزين المدعوم بالذكاء الاصطناعي من خلال تقليل تدفق البيانات عبر الأجهزة.
تساعد المحاكاة الافتراضية للتطبيقات المؤسسات على تحقيق قيمة الأعمال من خلال المزايا التالية:
المحاكاة افتراضية للتطبيقات والمحاكاة الافتراضية لسطح المكتب هما نوعان مترابطان من المحاكاة الافتراضية، لكنهما يعملان بطريقة مختلفة.
البنية التحتية لسطح المكتب الافتراضي (VDI) هي النوع الأكثر شيوعًا من أساليب المحاكاة الافتراضية لسطح المكتب، حيث تمنح كل مستخدم جهازًا افتراضيًا مخصصًا مع نظام تشغيل خاص به. تتجاوز المحاكاة الافتراضية للتطبيقات هذه الطبقة بالكامل، ما يقلل من متطلبات موارد البنية التحتية.
تجدر الإشارة إلى أن هاتين التقنيتين ليستا متعارضتين. تستخدم العديد من المؤسسات المحاكاة الافتراضية للتطبيقات كجزء من إستراتيجية أكبر للمحاكاة الافتراضية لسطح المكتب. فعلى سبيل المثال، قد تستخدم شركة بيع بالتجزئة المحاكاة الافتراضية لسطح المكتب لتوفير سطح مكتب افتراضي كامل لمركز الاتصالات. ويمكنها بعد ذلك استخدام المحاكاة الافتراضية للتطبيقات لتوفير تطبيق فوترة واحد للموظفين الميدانين على أجهزتهم الخاصة.
تدعم المحاكاة الافتراضية للتطبيقات مجموعة من حالات الاستخدام الخاصة بالأعمال والتكنولوجيا، بما في ذلك الأمثلة التالية:
لقد غير نظام العمل الهجين والعمل عن بُعد طريقة تفاعل الموظفين مع تطبيقات الأعمال. تتيح المحاكاة الافتراضية للتطبيقات للمستخدمين إمكانية الوصول إلى التطبيقات من أجهزة الكمبيوتر المحمولة الشخصية أو الأجهزة اللوحية أو الأجهزة المحمولة من خلال مبادرات أحضر جهازك معك (BYOD) من أي مكان. لا يتطلب هذا النهج من فرق تكنولوجيا المعلومات إدارة كل جهاز على حدة.
تتيح المحاكاة الافتراضية للتطبيقات للمستخدمين إمكانية الوصول إلى التطبيقات من أجهزة الكمبيوتر المحمولة الشخصية أو الأجهزة اللوحية أو الأجهزة المحمولة من خلال مبادرات أحضر جهازك معك (BYOD) من أي مكان. وهي لا تتطلب من فرق تكنولوجيا المعلومات إدارة كل جهاز على حدة.
تعتمد العديد من المؤسسات على التطبيقات القديمة المتوفرة بالإضافة إلى تطبيقات السحابة الأصلية. فبدلاً من إعادة البرمجة المكلفة، تحافظ المحاكاة الافتراضية للتطبيقات على البرمجيات القديمة من خلال تشغيلها في بيئة معزولة بجانب التطبيقات الأحدث. يدعم هذا النهج مبادرات تحديث التطبيقات.
يمكن لفرق DevOps والفرق الأخرى تشغيل بيئات تطبيقات افتراضية تغطي أنظمة تشغيل وتكوينات مختلفة من دون الحاجة إلى الأجهزة الأساسية. يسرع هذا النهج دورات الاختبار ويقلل من المشكلات المتعلقة بالبيئة طوال دورة حياة التطوير، ويساعد الفرق على تقديم التطبيقات بشكل أسرع لتحسين تجارب المستخدمين.
تعتمد معظم تطبيقات البرمجيات كخدمة على المحاكاة الافتراضية لاستضافة وتقديم البرامج عبر الإنترنت لأي جهاز. تستخدم المؤسسات اليوم المحاكاة الافتراضية للتطبيقات جنبًا إلى جنب مع أدوات SaaS لتوسيع نطاق الوصول إلى التطبيقات التي لم تصبح بعد قائمة على السحابة. يسهل هذا النهج الانتقال نحو نماذج التقديم على السحابة المدعومة من مزودي خدمات مثل Amazon Web Services (AWS)، و®IBM Cloud، وMicrosoft Azure وGoogle Cloud.
تتبنى المؤسسات المحاكاة الافتراضية للتطبيقات من خلال مجموعة من المنصات والأدوات البرمجية. وعادةً ما يختارون الحل بناءً على البنية التحتية الحالية، ومتطلبات الأمان، ومتطلبات قابلية التوسع الخاصة بعملية النشر.
تشمل الحلول الشائعة تطبيقات وأجهزة سطح المكتب الافتراضية من Citrix، والتي تتيح تقديم التطبيقات مركزيًا عبر الأجهزة، وMicrosoft App-V، وهي أداة للتعبئة والتقديم تعتمد على نظام Windows. تدعم منصات أكبر، مثل IBM Fusion وVMware، المحاكاة الافتراضية للتطبيقات كجزء من إستراتيجيات السحابة الهجينة وتحديث التطبيقات الأوسع.
يوفر هذا المستند إرشادات شاملة حول تصميم حلول لتشغيل الأجهزة الافتراضية باستخدام OpenShift Virtualization في البيئة المحلية.
اكتشف كيف تُبسّط حلول IBM Fusion HCI عملية الترحيل من VMware إلى OpenShift. انضم إلى ندوتنا عبر الإنترنت التي يقودها الخبراء لتتعرف، وتعرّف على كيفية تمكين IBM Fusion من الانتقال السلس والمجدي اقتصاديًا إلى OpenShift Virtualization، مما يُقلّص التعقيد ويُسرّع مسيرتك نحو السحابة الهجينة.
تُيسّر IBM Fusion وRed Hat OpenShift تشغيل الأجهزة الافتراضية والحاويات على منصة موحّدة فائقة التقارب مبنية على السحابة الأصيلة.
اكتشف كيف يعيد الذكاء الاصطناعي والتحليلات تشكيل متطلبات بنية البيانات. يشرح هذا الدليل لماذا تتطلب أحمال التشغيل الحديثة استراتيجيات تخزين أكثر ذكاء وكيفية إعداد بيئتك للمحاكاة الافتراضية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
احصل على نظرة عامة واضحة على كيفية تعامل IBM Power Systems Virtual Server مع الشبكات، والنسخ الاحتياطي، وعمليات الترحيل. يعمل هذا الدليل على تبسيط مفاهيم المحاكاة الافتراضية الرئيسية باستخدام سيناريوهات واقعية - وهي مثالية لأي شخص يقوم ببناء المهارات الأساسية.
يرشدك هذا المستند الفني عبر الفخاخ الشائعة والمخاطر الخفية والاستراتيجيات المثبتة لجعل انتقالك سلسًا وآمنًا وفعالاً من حيث التكلفة.
استكشف كيف يمكن للشركات تجاوز الضجة واستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحقيق نتائج حقيقية. يشرح هذا الكتاب الإلكتروني الإستراتيجيات والتحديات وقصص النجاح التي تُظهر كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يترك تأثيراً دائماً.
تمكين عمليات أسرع وأكثر مرونة من خلال توحيد التخزين والحماية والتنسيق لأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي والأجهزة الافتراضية والحاويات.
تحسين وتوسيع نطاق أحمال التشغيل عبر البيئات الافتراضية والمادية من خلال المحاكاة الافتراضية الفعالة والمرنة.
خبرة فنية شاملة لخوادم أنظمة IBM Systems ووحدات التخزين الخاصة بك.