وتتمثل الميزة الأساسية لجهاز الكمبيوتر المكتبي الافتراضي في إمكانية الوصول إليه عن بُعد من أي نقطة نهاية يستخدمها الموظف. وخلال يوم العمل، يمكن للمستخدم نفسه فتح جهاز الكمبيوتر المكتبي الافتراضي الخاص به من كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي أو كمبيوتر مكتبي أو هاتف ذكي، مع حصوله في كل مرة على تجربة مطابقة لما يظهر على خادم Windows الفعلي، وتوافق كامل عبر مختلف المنصات.

تلك التجربة لا تقتصر على التوافق مع منصات متعددة؛ ففي كثير من الحالات يمكن لجهاز الكمبيوتر المكتبي الافتراضي تحسين تجربة المستخدم مقارنة باستخدام جهاز كمبيوتر فعلي، لأن جهاز الكمبيوتر المكتبي الافتراضي يستطيع الوصول إلى مساحة تخزين إضافية وموارد أخرى عند الحاجة.

على الرغم من أن تقنية جهاز الكمبيوتر المكتبي الافتراضي كانت في البداية مقتصرة على خدمة جهاز واحد فقط، فقد تطورت اليوم بحيث تمكّن عدة مستخدمين من تشغيل بيئات عمل متعددة على نظام مشترك.