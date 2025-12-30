ما المقصود بقابلية ملاحظة الذكاء الاصطناعي؟

تدرك أدوات القابلية للملاحظة التقليدية الحالة أو الوضع الداخلي لنظام معقد باستخدام الركائز الثلاث لقابلية الملاحظة: السجلات، وآثار التتبع، والمقاييس. تضيف تطبيقات ووكلاء الذكاء الاصطناعي طبقة إضافية من التعقيد تتطلب أدوات قابلية ملاحظة فريدة، يمكنها تحسين أداء النماذج من خلال تتبع المخرجات الخاصة بالذكاء الاصطناعي وإنتاج تصورات بيانية (غالباً ما تكون ناتجة عن الذكاء الاصطناعي نفسه).

على عكس البرامج التقليدية، فإن مخرجات النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) وغيرها من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي هي مخرجات احتمالية. يمكن أن تؤدي المدخلات المتطابقة إلى استجابات مختلفة، مما يصعب تتبع كيفية تشكيل المدخلات للمخرجات، مما يسبب مشاكل لأدوات قابلية الملاحظة التقليدية. لذلك، فإن استكشاف الأخطاء وتصحيحها، ومراقبة الأداء أكثر تعقيدًا في أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

علاوة على ذلك، فإن القابلية للتفسير في الذكاء الاصطناعي—وهو مجال متنامٍ يسعى إلى تقليل خصائص "الصندوق الأسود" للعديد من نماذج الذكاء الاصطناعي—لا يمكنها بعد تقديم تفسير كامل لكيفية تفاعل هذه النماذج مع أنظمة تكنولوجيا المعلومات ومهام سير العمل الأوسع نطاقاً. يجب على حلول قابلية الملاحظة للذكاء الاصطناعي إعطاء الأولوية للأمور التي يمكنها قياسها وتحليلها بفعالية. تكتسب عملية تحديد الأولويات هذه أهمية خاصة عند استخدام نماذج من جهات خارجية مثل OpenAI أو Google، والتي تتولى تشغيل وإدارة هذه النماذج بشكل خاص.

تفرض وكلاء الذكاء الاصطناعي — وهي أنظمة تعمل بشكل مستقل لتصميم وتنفيذ سير العمل عبر النظام البنائي لتكنولوجيا المعلومات—تحديات فريدة من نوعها فيما يتعلق بقابلية الملاحظة، مما يتطلب نهجاً فريداً ومواكباً لجمع البيانات. أشار ما يقرب من نصف المديرين التنفيذيين الذين شملهم استطلاع معهد IBM Institute for Business Value في عام 2025 إلى أن "نقص الرؤية الواضحة لعمليات صنع القرار لدى الوكلاء يمثل عائقاً كبيراً أمام التنفيذ" فيما يخص الذكاء الاصطناعي الوكيل. تُعد قابلية ملاحظة هذه الأنظمة أمراً بالغ الأهمية لاعتمادها.