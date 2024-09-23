يتم تثبيت البرنامج الثابت على الجهاز في أثناء تصنيعه. بشكل أساسي، يسهِّل البرنامج الثابت التواصل بين نظام التشغيل والجهاز نفسه. وحدة المعالجة المركزية (CPU) في جهاز الكمبيوتر، وهي المكان الذي تتحوَّل فيه بيانات الإدخال إلى مخرجات معلومات، تعمل على استدعاء البرنامج الثابت من ذاكرة الكمبيوتر وتنفيذه.

يقع البرنامج الثابت في ذاكرة الجهاز غير المتطايرة، حيث يمكن الاحتفاظ بالمحتوى عند إيقاف تشغيل الجهاز، ويمكن كتابته على عدة أنواع من الذاكرة، بما في ذلك ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) والذاكرة للقراءة فقط (ROM) والذاكرة القابلة للمسح والبرمجة (EPROM) والذاكرة الوميضية.مع زيادة تعقيد المهام الموكلة إلى البرنامج الثابت، اكتسِب بعض خصائص أجهزة الكمبيوتر، لا سيما استخدامه للذاكرة الوميضية ونظام الإدخال/الإخراج الأساسي (BIOS).

عادةً ما يخزِّن البرنامج الثابت البيانات في ذاكرة النظام غير المتطايرة، أو ما يُعرَف بالذاكرة للقراءة فقط (ROM)، والمعروفة أيضًا باسم الذاكرة الوميضية. تُستخدم هذه النوعية من الذاكرة في مجموعة واسعة من الأجهزة المحمولة مثل محركات الأقراص المحمولة والهواتف الذكية والكاميرات الرقمية وأجهزة الكمبيوتر المحمول وغيرها، وهي أساسية لوظائف البرنامج الثابت. مؤخرًا، اكتسبت الذاكرة الوميضية بعض القدرات التي ترتبط عادةً بأجهزة الكمبيوتر.

على سبيل المثال، عند تشغيل جهاز الكمبيوتر، يمرّ بسلسلة خطوات تُعرَف باسم نظام الإدخال/الإخراج الأساسي (BIOS). كان أول برنامج ثابت يشغِّل تسلسل BIOS يستخدم شريحة ROM، أما الآن فقد تحوَّلت الأنظمة لاستخدام الذاكرة الوميضية في BIOS، بحيث يمكن إعادة كتابة البيانات دون الحاجة إلى إزالة الشريحة من لوحة النظام وإعادة إدخالها بعد إعادة برمجتها.