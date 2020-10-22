الحاويات على IBM Cloud

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بناء خدمات مصغرة آمنة للانتقال بشكل أسرع من الفكرة إلى السوق. اختَر المعالج ومنسق الحاويات المناسب لاحتياجاتك مع موثوقية عالية في سحابتك الهجينة.
مع خدمات الحاويات من IBM، المبنية على تقنيات مفتوحة المصدر مثل Kubernetes، يمكنك تسهيل وتسريع رحلتك إلى السحابة بطريقة سريعة وآمنة. استخدِم خدمة IBM Cloud Continuous Delivery لبناء ونشر تطبيقاتك المعبأة في حاويات على السحابة. نظِّم حاوياتك باستخدام Red Hat OpenShift على IBM Cloud أو خدمة IBM Cloud Kubernetes، أو استخدِم IBM Cloud Code Engine، وهي منصة مُدارة بالكامل وخالية من الخوادم، لتركيز جهودك على كتابة التعليمات البرمجية بدلًا من إدارة البنية التحتية. توفِّر IBM Cloud حل الحاوية الذي يًُلبي احتياجاتك.
يحصل المستخدمون الجُدُد على رصيد بقيمة 200 دولار أمريكي لأول استخدام للتطبيقات والخدمات في IBM Cloud. ابدأ الآن!
دعم دورة حياة مشاريع ونماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي باستخدام البنية التحتية للحاويات، سواء في البيئات المحلية أو السحابية باستخدام حلول IBM Cloud.
احصل على مجموعة Kubernetes مجانًا بالإضافة إلى أكثر من 40 منتجًا دائمًا مجانًا ورصيد بقيمة 200 دولار أمريكي.
يعمل IBM Cloud على Kubernetes لتحقيق قابلية التوسع وتنوع أعباء العمل ويدعم أكثر من 25,000 مجموعة.
تم بناء IBM Cloud على معايير مفتوحة لتحقيق المرونة، وقابلية النقل، وخدمات سحابية مدعومة بواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة.
يقدِّم IBM Cloud ميزة الاحتفاظ بمفتاحك الخاص (KYOK) والأمن على مستوى الحاويات، والامتثال الواسع للصناعة *تُطبَّق القيود، راجِع
يتم تمكين تطبيق أمان صورة IBM Cloud بشكل افتراضي على التركيبات الخاصة، ما يمنع هجوم الشيفرة الخبيثة من التأثير في الحاويات الأخرى أو نظام المضيف.
شغِّل التطبيقات دون خوادم أو وظائف الدُفعات من مصدر الرمز أو صور الحاويات.
نشر مجموعات OpenShift عالية التوافر والمُدارة بالكامل بضغطة زر.
تبسيط نشر Kubernetes وإدارته وتشغيله.
تشغيل وإدارة أجهزة افتراضية آمنة على منصة سحابية وأصلية للذكاء الاصطناعي عبر IBM Cloud.
نشر خدمة Red Hat OpenShift المُدارة على IBM Cloud في أي مكان (في البيئات المحلية أو على بنى تحتية سحابية أخرى).
أنشئ مجموعتك الخاصة من Red Hat OpenShift بإدارة ذاتية على بنية IBM Cloud التحتية.
تبسيط وتوسيع نطاق وتأمين تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ونشرها
دعم خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن مجموعة IBM watsonx لتمكين دورة حياة مشروعات ونماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، سواء في البيئات المحلية أو السحابية.
يمكنك تخزين وتوزيع صور الحاوية في سجل خاص.
تمكَّن من أتمتة عمليات الإنشاء والاختبار باستخدام مسارات تسليم مبنية على Tekton.
تمكَّن من أتمتة عمليات تشغيل الموارد السحابية، وتثبيت البرامج، وتشغيل التطبيقات متعددة الطبقات بسرعة وسهولة.
حسِّن مراقبة السجلات لتحسين أداء البنية التحتية والتطبيقات.
تمكَّن من مراقبة حلول الحاويات الخاصة بك واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
تمكَّن من العثور على الثغرات الأمنية البرمجية وتحديد أولوياتها، والكشف عن التهديدات والاستجابة لها، وإدارة التكوينات.
إدارة تخزين السجل الداخلي الخاص بك.
إدارة تخزين السجل الداخلي الخاص بك.
إدارة شهادات وأسرار النطاقات الفرعية للدخول.
تشفير قاعدة بيانات etcd ومجلدات التمهيد لعُقد العامل.
إدارة سياسات الأمان والتنسيق عبر بيئات السحابة المتعددة.
نشر وحدة التخزين المعرَّفة بالبرمجيات OpenShift Data Foundation في مجموعة OpenShift.
تعمل عمليات سير العمل المؤتمتة في ويمبلدون على دمج وتنسيق تدفق البيانات من خلال مختلف التطبيقات ونماذج الذكاء الاصطناعي على الحاويات لإنتاج تجربة رقمية تجمع 2.7 مليون نقطة بيانات كل عام.
للتكيف مع الجائحة، استخدمت IBM تكنولوجيا السحابة الهجينة المفتوحة للمساعدة على حل التحديات الصعبة والاستفادة من البيانات غير المنظمة الضخمة لإنشاء تجربة رقمية سلسة.
استخدمت ExxonMobil خدمة Kubernetes من IBM Cloud لإدارة البنية التحتية التي أنشأتها لترحيل أعباء العمل إلى السحابة.
استخدمَت شركة الاتحاد خدمة Kubernetes من IBM Cloud لإنشاء منصة تنسيق خدمات مفتوحة تعتمد على الخدمات المصغرة.
تستخدم Eljun منصة IBM Cloud Code Engine لربط مالكي السيارات الكهربائية بمالكي محطات الشحن
تمكّن منصة IBM Cloud Code Engine شركة Sweap.io من التعامل مع قدرات توسيع النطاق التلقائية، وهو ما يسمح للشركة بالتركيز في تقديم القيمة للعملاء
طوِّر مهاراتك في الحاويات من خلال الدورات المقدمة ضمن منهج IBM Cloud Professional Architect.
طوِّر مهاراتك في الحاويات من خلال الدورات المقدمة ضمن منهج IBM Cloud Professional Developer.
تعرَّف على كيفية إنشاء ونشر تطبيقاتك المعبأة في الحاويات في السحابة.