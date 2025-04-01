IBM Cloud Secrets Manager

حالة الاستخدام

إنشاء مفاتيح IBM Cloud API أنشئ مفاتيح IBM Cloud API للخدمات أو المستخدمين عند الحاجة إليها باستخدام محركنا السري المتخصص. يمكن أيضًا تخزين هذه المفاتيح أو تدويرها أو إبطالها أو حتى تأجيرها إذا كنت ترغب فقط في توفير وصول مؤقت لأعضاء الفريق أو الخدمات الأخرى. IBM Cloud تمكّن مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات، بالاقتران مع سياسة إدارة الهوية والوصول (إدارة الهوية والوصول (IAM)) الصحيحة، من الوصول إلى Cloud Object Storage والتسليم المستمر وخدمات المنصة الأخرى.