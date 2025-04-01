منصتك وشريكك في التحول الرقمي.
نشر التطبيق وتشغيله بشكل متسق عبر بيئات السحابة المحلية وحوسبة الحافة وبيئات السحابة العامة من أي بائع سحابة.
تحكم بشكل كامل في ممارسات إدارة مفاتيحك الرئيسية وعززها من خلال استيراد المفاتيح المتماثلة بشكل آمن من البنية التحتية الداخلية لإدارة المفاتيح إلى سحابة IBM Cloud.
توفير المفاتيح وتخزينها باستخدام وحدات HSM من المستوى 3 المعتمدة من FIPS 140-2 المعتمدة من FIPS.
استخدم IBM Cloud Activity Tracker لمراقبة أنشطة المستخدم وأنشطة التطبيق.
تتبع إنفاق الاشتراكات والائتمان لجميع الحسابات من طريقة عرض واحدة.
تقدم IBM Key Protect الآن مباشرةً القدرة على إنشاء محولات لبروتوكول التشغيل البيني لإدارة المفاتيح (KMIP) للاستخدام مع VMware وتحميل الشهادات للاتصال الآمن.
استخدم مفتاح جذر لتشفير وفك تشفير المفاتيح التي تحمي بياناتك.
يمكن أن تتكامل التطبيقات على IBM Cloud أو خارجها مع واجهات برمجة التطبيقات Key Protect.
لا يمكن استرداد المفاتيح المحذوفة - وبياناتها المشفرة - أبدًا.
إنشاء المفاتيح وتخزينها واسترجاعها وإدارتها بشكل مستقل عن منطق التطبيق.
جرب البرنامج التعليمي خطوة بخطوة المتاح لنشر IBM Key Protect على سحابة IBM Cloud، و IBM Cloud Satellite (BYOHSM)، أو استكشف خيارات الطبقة المجانية من IBM Cloud.