IBM Key Protect for IBM Cloud
مراقبة مفاتيح التشفير والتحكم في البيانات طوال دورة حياة المفتاح، من موقع واحد
التهيئة والسعر إنشاء حساب السحابة
رسم توضيحي لأشكال زرقاء وسوداء مجردة
إدارة دورة حياة المفتاح بالكامل تساعدك خدمة IBM Key Protect for IBM Cloud على توفير المفاتيح المشفرة وتخزينها عبر IBM الخدمة السحابية، بحيث يمكنك الاطلاع على التشفير وإدارة البيانات ودورة حياة المفتاح بالكامل من موقع مركزي واحد. ما هي خدمة أمن البيانات الأفضل بالنسبة لي؟
الحلول IBM Cloud

منصتك وشريكك في التحول الرقمي.

 القمر الصناعي السحابي IBM Cloud Satellite

نشر التطبيق وتشغيله بشكل متسق عبر بيئات السحابة المحلية وحوسبة الحافة وبيئات السحابة العامة من أي بائع سحابة.
المزايا
أحضر مفاتيح التشفير إلى السحابة

تحكم بشكل كامل في ممارسات إدارة مفاتيحك الرئيسية وعززها من خلال استيراد المفاتيح المتماثلة بشكل آمن من البنية التحتية الداخلية لإدارة المفاتيح إلى سحابة IBM Cloud.

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أمان قوي

توفير المفاتيح وتخزينها باستخدام وحدات HSM من المستوى 3 المعتمدة من FIPS 140-2 المعتمدة من FIPS.

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التحكم والرؤية

استخدم IBM Cloud Activity Tracker لمراقبة أنشطة المستخدم وأنشطة التطبيق.

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الفوترة المبسطة

تتبع إنفاق الاشتراكات والائتمان لجميع الحسابات من طريقة عرض واحدة.

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حماية مركزية بسيطة ومركزة للمفاتيح دعم KMIP

تقدم IBM Key Protect الآن مباشرةً القدرة على إنشاء محولات لبروتوكول التشغيل البيني لإدارة المفاتيح (KMIP) للاستخدام مع VMware وتحميل الشهادات للاتصال الآمن.

 التشفير المُدار ذاتياً

استخدم مفتاح جذر لتشفير وفك تشفير المفاتيح التي تحمي بياناتك.

 المرونة

يمكن أن تتكامل التطبيقات على IBM Cloud أو خارجها مع واجهات برمجة التطبيقات Key Protect.

 حماية مدمجة

لا يمكن استرداد المفاتيح المحذوفة - وبياناتها المشفرة - أبدًا.

 مستقل عن التطبيق

إنشاء المفاتيح وتخزينها واسترجاعها وإدارتها بشكل مستقل عن منطق التطبيق.

الأخبار

IBM Key Protect حصلت على ®IBM Cloud للخدمات المالية المصادق عليها، من خلال إثبات امتثالها لضوابط IBM Cloud Framework for Financial Services.
IBM Key Protect IBM Power Virtual Server متاح الآن، مما يوفر لعملاء ®Power Virtual Servers خيار إدارة المفاتيح.
ابدأ الآن

جرب البرنامج التعليمي خطوة بخطوة المتاح لنشر IBM Key Protect على سحابة IBM Cloud، و IBM Cloud Satellite (BYOHSM)، أو استكشف خيارات الطبقة المجانية من IBM Cloud.

 إنشاء حساب السحابة