ظهرت مفاهيم إدارة دورة حياة المنتج منذ بدايات التحول الرقمي. لكن النسخة الحديثة منها بدأت في ستينيات القرن الماضي مع حلول تطوير المنتجات المبكرة، مثل أنظمة التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD)، التي ساعدت الشركات على بناء نماذج ثنائية الأبعاد—ثم ثلاثية الأبعاد لاحقًا—قبل تصنيع المنتجات فعليًا. ورغم أهمية هذه الأدوات، فإن أجهزة الكمبيوتر في ذلك الوقت لم تكن قادرة على تخزين أو توزيع أو إدارة ملفات CAD الضخمة بفعالية.

لمعالجة فجوات القدرات، طور المهندسون إدارة بيانات المنتج (PDM) - والتي تسمى أيضا PLM 1.0 - وهو نهج لا يزال يعتمد على CAD لكنه صُمم لمعالجة أحجام ملفات أكبر.1. كما اشتمل الإصدار PDM 1.0 على مكونات أساسية مثل قوائم المواد (BOMs)1 . تشمل هذه القوائم كل مكوّن وكل مادة خام مطلوبة لتصنيع المنتج وصيانته. كما تتضمن أيضًا إجراءات التغيير الهندسي، التي تشمل طلبات التغيير (ECRs) وأوامر التغيير (ECOs) المستخدمة في تعديل تصميم المنتج.

ومع ذلك، لم تكن هذه الأدوات كافية لمواكبة متطلبات الاستعانة بمصادر خارجية والعولمة. وفي تسعينيات القرن الماضي، قام المهندسون بتوسيع نطاق برامج PLM لتشمل طبقة أمان وخصائص لدعم التعاون الداخلي بين وحدات الأعمال. وعلى عكس PLM 1.0، الذي ركّز بشكل شبه حصري على عملية تطوير المنتج، قدّم PLM 2.0 مجموعة موسعة من الوظائف. من بين هذه الوظائف التصنيع، وتخطيط الجودة، والامتثال للمتطلبات التنظيمية الخاصة بالمنتجات، كل ذلك بهدف تمكين المؤسسات من إدارة دورة حياة المنتجات بالكامل—من مرحلة الفكرة إلى الإيقاف.1

مع بداية الألفية الجديدة، ظهر PLM 3.0 الذي ركّز على تبسيط عمليات إطلاق المنتجات، ودمج قدرات أوسع ضمن دورة الحياة، مثل إدارة الابتكار، وإدارة المتطلبات. وقد ساعد هذا الإصدار المؤسسات على تحسين التكامل مع التصنيع، وسلاسل التوريد، وعمليات طرح المنتجات في السوق، غالبًا من خلال دمج هذه القدرات مع الأدوات القديمة. ورغم هذا التطور، ظل تخصيص وتنفيذ PLM 3.0 تحديًا كبيرًا لفرق تكنولوجيا المعلومات.

يركز PLM 4.0 اليوم على تحسين سلسلة التوريد وسهولة الاستخدام للعملاء. ويعتمد نموذج البرمجيات كخدمة (SaaS) لتسهيل التوسّع، وتقليل الاعتماد على فرق تكنولوجيا المعلومات، ودعم مبادرات التحول الرقمي.2 ويمكنه، على سبيل المثال، إنشاء ومراقبة سلاسل البيانات الرقمية، التي تدمج بيانات IOT، والتوائم الرقمية، والمصانع، ورؤى العملاء عبر الشركات. ويُسهم هذا التكامل في تفكيك صوامع البيانات وتبسيط عمليات جمع البيانات.

توفر أدوات PLM الحديثة المستندة إلى السحابة إمكانات وصول متكاملة وثنائية الاتجاه للبيانات لجميع الأطراف المعنية، ما يُمكّن المؤسسات من التركيز على تسريع الابتكار وتقديم منتجات عالية الجودة للمستهلكين.