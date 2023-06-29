التوأم الرقمي هو نسخة رقمية من كائن أو نظام مادي، تتضمن جميع بيانات التصميم والتشغيل الخاصة بالكائن الفعلي، بما في ذلك الهندسة وبيانات الأداء ونماذج السلوك. الغرض من التوأم الرقمي هو محاكاة سلوك المعدات في الوقت الفعلي، ما يُتيح للمهندسين والمشغِّلين مراقبة الأداء واكتشاف المشكلات أو الحالات الشاذة في النظام.

تعتمد تكنولوجيا التوأم الرقمي على أجهزة استشعار إنترنت الأشياء الصناعية (IIoT) والتعلم الآلي وبرمجيات المحاكاة لجمع بيانات المنتج وإنشاء نماذج دقيقة. بعد ذلك، يمكن للفِرق استخدام هذه النماذج للتنبؤ باحتياجات الصيانة، ومحاكاة تغييرات النظام، وتحسين العمليات مثل بروتوكولات السلامة وإجراءات التقارير وعمليات التصنيع.

على سبيل المثال، يمكن للتوأم الرقمي لتوربينات الرياح محاكاة تأثير تغيُّر سرعة الرياح واتجاهها على أداء التوربينات، ما يساعد المشغِّلين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الصيانة وإنتاج الطاقة.