ما هي ONDC (الشبكة المفتوحة للتجارة الرقمية)؟

الشبكة المفتوحة للتجارة الرقمية (ONDC) هي مبادرة من الحكومة لتعزيز شبكة تجارة إلكترونية مفتوحة تربط بين المتسوقين والمنصات وتجار البيع بالتجزئة.
يتمثل الهدف من الشبكة المفتوحة للتجارة الرقمية (ONDC) في خلق بيئة تجارة إلكترونية شاملة من خلال بروتوكول مفتوح تم تطويره على مواصفات مفتوحة المصدر، مما يجعله مستقلاً عن أي منصة واحدة.1
على وجه التحديد، الشبكة المفتوحة للتجارة الرقمية (ONDC) عبارة عن مجموعة من البروتوكولات والمواصفات التي تسمح لمنصات التجارة الإلكترونية المختلفة بالاتصال والعمل البيني مع بعضها البعض. تعمل هذه القدرة على تحسين اكتشاف الأسعار وتزويد المستهلكين بالمزيد من مزودي الخدمة للاختيار من بينهم.
تمثل ONDC خطوة نحو إتاحة التجارة الرقمية للجميع، وتحويلها من نموذج يركز على المنصة - حيث يهيمن عدد قليل من عمالقة التجارة الرقمية على السوق - إلى منصة مفتوحة وقابلة للتشغيل البيني حيث يمكن للمشترين والبائعين التفاعل بغض النظر عن المنصات التي يستخدمونها. وتهدف إلى نقل التجارة الإلكترونية بعيدًا عن الحدائق المسورة (الأنظمة البنائية المغلقة والمنعزلة والمقسمة إلى طبقات) إلى بيئة أكثر سهولة تعزز المنافسة والابتكار والشمولية.
تم تطوير ONDC وسط مخاوف متزايدة بشأن تركيز السلطة في سوق التجارة الإلكترونية خلال عصر التحول الرقمي السريع. في الهند، كما هو الحال في العديد من الدول الأخرى، تحولت مجموعة صغيرة من منصات التجارة الإلكترونية الكبيرة إلى احتكارات رقمية. أثار هذا الاتجاه مخاوف بشأن الممارسات التجارية غير العادلة واحتكار البيانات وتهميش الشركات المحلية الأصغر التي تكافح من أجل المنافسة.
لمواجهة هذه التحديات وإتاحة المجال للجميع، بدأت الحكومة الهندية (تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة) في استكشاف إمكانية إنشاء شبكة مفتوحة للتجارة الرقمية. كان الهدف هو بناء إطار عمل يسمح للمشترين والبائعين بإجراء المعاملات - بغض النظر عن المنصات التي يستخدمونها - على غرار ما أحدثته واجهة المدفوعات الموحدة Unified Payments Interface (UPI)2 من ثورة في المدفوعات الرقمية من خلال جعلها غير مرتبطة بالمنصات.
في يوليو 2021، أنشأت إدارة ترويج الصناعة والتجارة الداخلية (DPIIT) مجلسًا استشاريًا مكونًا من تسعة أعضاء لتوجيه المبادرة وتوجيه البرامج التجريبية في نيودلهي NCR وبنغالورو ومومباي وبنغالور وكويمباتور وحيدر أباد وبونيه ومدن أخرى. في غضون أشهر قليلة، حصلت ONDC (الشبكة المفتوحة للتجارة الرقمية) على اعتماده كمنظمة غير ربحية يقودها القطاع الخاص، القسم 8، وبعد ذلك بدأت العديد من مؤسسات القطاع الخاص في دمج تطبيقاتها وخدماتها مع ONDC (الشبكة المفتوحة للتجارة الرقمية).
منذ إطلاقها، عالجت منصات ONDC (الشبكة المفتوحة للتجارة الرقمية) ما يقرب من 7 ملايين طلب، ونمت شبكة ONDC إلى أكثر من 370000 بائع ومقدم خدمة في 588 "مدينة يمكن عدها" (تمثل حوالي 70% من المدن الهندية).3 وقد تم اعتماد بروتوكولات ONDC من قبل شركات مثل Flipkart وPaytm وPincode by PhonePe وAmazon وS State Bank of India (SBI) وMeta (إلى جانب شركات أخرى)، مع حالات استخدام تتراوح بين الرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية والأعمال التجارية الزراعية.
وتستعد الشبكة المفتوحة للتجارة الرقمية (ONDC) أيضًا لأن تغير قواعد اللعبة في قطاع توصيل الطعام، حيث يمكنها أن تخفض أسعار العمولة بشكل كبير مقارنة بمنصات مثل Zomato وSwiggy، التي تفرض عمولة على المطاعم - والعديد منها شركات صغيرة - تصل إلى 25% عمولة.4
إن الشبكة المفتوحة للتجارة الرقمية (ONDC) ليست منصة أو تطبيقًا واحدًا؛ بل هو سلسلة من البروتوكولات التي تُمكِّن الكيانات المتباينة من إجراء المعاملات، مما يخلق مجالاً متكافئًا لرواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات والمستهلكين.
تتكون الشبكة المفتوحة للتجارة الرقمية (ONDC) من ثلاثة عناصر رئيسية:
تم تصميم ONDC (الشبكة المفتوحة للتجارة الرقمية) باستخدام بنية الخدمات المصغرة، مما يعني أن كل عنصر من عناصر الشبكة هو خدمة مستقلة يمكنها التواصل مع الخدمات الأخرى من خلال واجهات برمجة التطبيقات (API) (وبخاصة واجهات AsyncAPIs). هذا النهج المعياري يجعل من السهل على المنصات المختلفة الاندماج مع ONDC (الشبكة المفتوحة للتجارة الرقمية). ومع ذلك، تتطلب طبيعة ONDC (الشبكة المفتوحة للتجارة الرقمية) المفتوحة والتي يسهل الوصول إليها توفّر بعض عناصر وعمليات تكنولوجيا المعلومات لتعمل على النحو الأمثل، ومن هنا يأتي اعتماد نظام المفتوحة التي يسهل الوصول إليها على بروتوكول Beckn.
إن بروتوكول Beckn - الذي ترعاه مؤسسة Beckn Foundation وتملكه مؤسسة Open Shared Mobility Foundation - هو بروتوكول مفتوح يتيح التجارة الإلكترونية اللامركزية وقابلية التشغيل البيني بين الأسواق على الإنترنت ومقدمي الخدمات والمستهلكين.
تقوم بوابات Beckn بتجميع البيانات وفصل طبقات نقل الحزم من طبقات تجربة المستخدم بحيث يتم توحيد المعاملات (مثل حجز الطلبات والدفع والتسليم والتنفيذ) عبر الشبكة. على هذا النحو، فإنها تدعم الواجهة الخلفية للبنية التحتية للشبكة المفتوحة للتجارة الرقمية (ONDC).
يتضمن بروتوكول Beckn:
يستخدم بروتوكول Beckn تقنيات، مثل سلسلة الكتل، لتمكين التفاعلات بين الأقران بين الكيانات المختلفة في النظام البنائي للتجارة الإلكترونية. يساعد هذا النهج اللامركزي في القضاء على الحاجة إلى الوسطاء وتقليل التكاليف وتحسين كفاءة المعاملات. كما أنه يمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في بياناتهم ومعاملاتهم، مما يعزز بيئة أكثر شفافية للتجارة.
تسمح واجهات برمجة التطبيقات للمطورين ومقدمي الخدمات التابعين لجهات خارجية بإنشاء تطبيقات وخدمات يمكن أن تتكامل مع البنية التحتية للشبكة المفتوحة للتجارة الرقمية (ONDC). يضع بروتوكول Beckn مجموعة من المعايير والسياسات لجميع واجهات برمجة التطبيقات بالشبكة لتسهيل التبادل السلس للبيانات وتكامل العمليات بين الكيانات. تمكن هذه المعايير والسياسات العناصر من التفاعل دون مشكلات في التوافق.
كما تعمل واجهات برمجة التطبيقات الموحدة أيضاً على تبسيط عملية التطوير للشركات التي ترغب في تنفيذ Beckn، حيث يمكن للفرق استخدام واجهات محددة مسبقاً للاتصال مع المشاركين الآخرين في الشبكة.
توفر بروتوكولات Beckn للمستخدمين هوية واحدة متسقة تعمل عبر خدمات ومنصات متعددة داخل الشبكة، مما يمكنهم من الوصول إلى عدد لا يحصى من الخدمات دون استخدام عمليات تسجيل دخول متعددة أو إعدادات للحسابات. كما يمكن أن تساعد هذه البروتوكولات المستخدمين في الوصول إلى التوصيات المخصصة وإدارة تفضيلات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم بشكل أكثر فعالية.
تعمل أُطر عمل الحوكمة على إرساء القواعد واللوائح والسياسات التي تحكم كيفية تفاعل المشاركين مع الشبكة. يساعد إطار عمل الحوكمة المحدد جيدًا في الحفاظ على سلامة الشبكة، مما يضمن الشفافية والعدالة والمساءلة بين الأطراف المعنية.
يدمج بروتوكول Beckn آليات مثل - أنظمة السمعة والعقود الذكية وتقنيات التشفير لبناء الثقة بين المشاركين في النظام البنائي للتجارة الإلكترونية. تساعد هذه الآليات في التخفيف من المخاطر المرتبطة بالتجارة اللامركزية. وينشر بروتوكول Beckn أيضًا ميزات أمان لحماية البيانات والأصول الحساسة للمستخدمين، مما يخلق بيئة آمنة لإجراء المعاملات داخل البروتوكول.
تمكن طبيعة Beckn المشاركين الجدد من الانضمام إلى شبكات ONDC دون عوائق أو انقطاع، حتى عندما تقوم الشبكة بإعداد الكثير من المشاركين الجدد في وقت واحد. وتضمن هذه الميزات قدرة البروتوكول على التعامل مع أحجام المعاملات المتزايدة واستيعاب التوسع العام لشبكات التجارة اللامركزية.
علاوة على ذلك، فإن قابلية التوسع في Beckn تعني أن البروتوكول يمكن أن يدعم مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام والتطبيقات، مما يعزز الابتكار في مختلف القطاعات ويعزز الاعتماد العالمي لحلول التجارة اللامركزية.
كما هو الحال مع أي نظام معقد، فإن الحفاظ على سلامة وأداء منصات وخدمات ONDC أمر ضروري. يمكن أن تكون قابلية ملاحظة التطبيقات وحلول إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) مفيدة في هذا الصدد، خاصةً عند استخدامها بالتنسيق مع أفضل ممارسات قابلية الملاحظة. عند نشر البنية التحتية لـ ONDC (الشبكة المفتوحة للتجارة الرقمية)، قد تأخذ المؤسسات في الاعتبار ما يلي:
يتضمن ذلك المقاييس الفنية (مثل استخدام وحدة المعالجة المركزية واستهلاك الذاكرة وزمن انتقال الطلب) والمقاييس التجارية (مثل عدد المعاملات ومعدلات النجاح).
تتضمن ممارسات التسجيل التقاط معلومات مفصّلة (مثل الطوابع الزمنية ورسائل الخطأ وتتبع المجموعة والبيانات السياقية) حول سلوك النظام والأخطاء. يجب أيضًا أن يتم تجميع سجلات كل خدمة مصغرة وقاعدة بيانات وخدمة داعمة وتخزينها في نظام تسجيل مركزي لسهولة الوصول والتحليل.
نظرا للطبيعة الموزعة والواسعة للشبكة المفتوحة للتجارة الرقمية (ONDC)، يمكن أن تكون قيمة التتبع الموزع - الذي يتتبع الطلبات أثناء تدفقها عبر الخدمات المختلفة - لا تقدر بثمن فيما يتعلق بجهود استكشاف الأخطاء وإصلاحها والتحسين.
مؤشرات مستوى الخدمة (SLIs) هي المقاييس التي تقيسها مؤسسة ما لخدمة معينة (مثل مدة التشغيل ومعدل الخطأ)، في حين أن أهداف مستوى الخدمة (SLOs) هي الأهداف التي تحددها المؤسسة لهذه المقاييس (مثل مدة التشغيل بنسبة 99.9%). يتم تحديد هذه القياسات والاتفاق عليها في اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs). يمكن أن يساعد تحديد مؤشرات مستوى الخدمة ذات الصلة وأهداف مستوى الخدمة فرق العمل على تحديد توقعات أداء النظام وتوافره، وقياس التقدم المحرز على طول الطريق، ودعم اتفاقيات العميل.
إن اختبار مرونة منصات الشبكة المفتوحة للتجارة الرقمية (ONDC) بشكل استباقي من خلال تقديم تجارب الفوضى (هندسة الفوضى) يمكّن الفرق من فهم كيفية تفاعل النظام مع الأعطال غير المتوقعة وتحديد فرص التحسين.
يمكن للذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات (AIOps) أتمتة ارتباط البيانات عبر أدوات المراقبة، وتوفير تنبيهات النظام التنبؤية وتحليل الأسباب الجذرية تلقائيًا، وكل ذلك يعزز قابلية ملاحظة ONDC.
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1 "حول الشبكة المفتوحة للتجارة الرقمية (ONDC)" (الرابط موجود خارج ibm.com)، ONDC.org
2 "واجهة المدفوعات الموحدة" (الرابط موجود خارج ibm.com)، NCPI.org
3 "أكملت ONDC أكثر من 7.1 مليون طلب تراكمي في فبراير منذ إنشائها قبل عام" (الرابط موجود خارج ibm.com)، The Economic Times، 5 مارس 2024
4 "شرح ONDC: ما هي، أفضل تطبيقات المشتري والبائع، وكيفية طلب الطعام والبقالة، وغير ذلك الكثير" ، (الرابط موجود خارج ibm.com)، Forbes.com، 18 سبتمبر 2023