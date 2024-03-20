ما هي ONDC (الشبكة المفتوحة للتجارة الرقمية)؟

تم تطوير ONDC وسط مخاوف متزايدة بشأن تركيز السلطة في سوق التجارة الإلكترونية خلال عصر التحول الرقمي السريع. في الهند، كما هو الحال في العديد من الدول الأخرى، تحولت مجموعة صغيرة من منصات التجارة الإلكترونية الكبيرة إلى احتكارات رقمية. أثار هذا الاتجاه مخاوف بشأن الممارسات التجارية غير العادلة واحتكار البيانات وتهميش الشركات المحلية الأصغر التي تكافح من أجل المنافسة.

لمواجهة هذه التحديات وإتاحة المجال للجميع، بدأت الحكومة الهندية (تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة) في استكشاف إمكانية إنشاء شبكة مفتوحة للتجارة الرقمية. كان الهدف هو بناء إطار عمل يسمح للمشترين والبائعين بإجراء المعاملات - بغض النظر عن المنصات التي يستخدمونها - على غرار ما أحدثته واجهة المدفوعات الموحدة Unified Payments Interface (UPI)2 من ثورة في المدفوعات الرقمية من خلال جعلها غير مرتبطة بالمنصات.

في يوليو 2021، أنشأت إدارة ترويج الصناعة والتجارة الداخلية (DPIIT) مجلسًا استشاريًا مكونًا من تسعة أعضاء لتوجيه المبادرة وتوجيه البرامج التجريبية في نيودلهي NCR وبنغالورو ومومباي وبنغالور وكويمباتور وحيدر أباد وبونيه ومدن أخرى. في غضون أشهر قليلة، حصلت ONDC (الشبكة المفتوحة للتجارة الرقمية) على اعتماده كمنظمة غير ربحية يقودها القطاع الخاص، القسم 8، وبعد ذلك بدأت العديد من مؤسسات القطاع الخاص في دمج تطبيقاتها وخدماتها مع ONDC (الشبكة المفتوحة للتجارة الرقمية).

منذ إطلاقها، عالجت منصات ONDC (الشبكة المفتوحة للتجارة الرقمية) ما يقرب من 7 ملايين طلب، ونمت شبكة ONDC إلى أكثر من 370000 بائع ومقدم خدمة في 588 "مدينة يمكن عدها" (تمثل حوالي 70% من المدن الهندية).3 وقد تم اعتماد بروتوكولات ONDC من قبل شركات مثل Flipkart وPaytm وPincode by PhonePe وAmazon وS State Bank of India (SBI) وMeta (إلى جانب شركات أخرى)، مع حالات استخدام تتراوح بين الرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية والأعمال التجارية الزراعية.

وتستعد الشبكة المفتوحة للتجارة الرقمية (ONDC) أيضًا لأن تغير قواعد اللعبة في قطاع توصيل الطعام، حيث يمكنها أن تخفض أسعار العمولة بشكل كبير مقارنة بمنصات مثل Zomato وSwiggy، التي تفرض عمولة على المطاعم - والعديد منها شركات صغيرة - تصل إلى 25% عمولة.4