ما هي سلسلة الكتل للأعمال؟

تُعد سلسلة الكتل للأعمال ذات قيمة للكيانات التي تتعامل مع بعضها البعض. باستخدام تقنية دفتر الأستاذ الموزع، يمكن للمشاركين المصرح لهم الوصول إلى نفس المعلومات في نفس الوقت لتحسين الكفاءة وبناء الثقة وإزالة الاحتكاك. كما تسمح سلسلة الكتل بتكبير حجم الحل وتوسيع نطاقه بسرعة، ويمكن تكييف كثير من الحلول لأداء مهام متعددة في مختلف الصناعات. وتقدم سلسلة الكتل للأعمال هذه المزايا بناءً على أربع سمات فريدة لهذه التقنية:

الإجماع: لا يتم تحديث دفاتر الأستاذ المشتركة إلا بعد التحقق من صحة المعاملة من قبل جميع المشاركين المعنيين.

التكرار: بمجرد الموافقة على الكتلة — سجل الحدث — يتم إنشاؤها تلقائيًا عبر دفاتر الأستاذ لجميع المشاركين في تلك القناة. يرى كل شريك في الشبكة ويشارك "حقيقة موثوقة" واحدة للمعاملات.

الثبات: يمكن إضافة المزيد من الكتل، ولكن لا يمكن إزالتها، لذلك هناك سجل دائم لكل معاملة، مما يزيد من الثقة بين الأطراف المعنية.

الأمان: لا يُسمح إلا للكيانات المصرح لها بإنشاء الكتل والوصول إليها. لا يُمنح إذن الوصول إلا للشركاء الموثوقين فقط.

تعلم كيف يمكن لسلسلة الكتل تحويل عملك

يرى قادة الأعمال كيف يمكن أن تساعد سلسلة الكتل في بناء عمليات أكثر كفاءة ونماذج مالية جديدة. يتضمن هذا الدليل العملي حالات استخدام ومعارف خاصة بالصناعة. قم بالمعاينة بدون تكلفة ووفر %50 على التنزيل الكامل أو الإصدار المطبوع.