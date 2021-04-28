بينما تتكيف الشركات التي تتعامل بالعملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثيريوم وغيرها من الأصول الرقمية مع وضع طبيعي جديد وغير معتاد، فإن وجود تعاون وتحسين على مستوى النظام البنائي أمر ضروري للحفاظ على النمو المستمر. ينطبق هذا على كل من الشركات الناشئة وتلك التي تمتلك بالفعل سنوات من الخبرة في تقديم خدمات تطوير سلسلة الكتل.
يتمتع خبراؤنا المسؤولون عن تقديم الخدمات الاستشارية بشأن سلسلة الكتل بمهارات متخصصة في NFT، و web3، وتطوير البرمجيات، وتقنية دفتر الأستاذ، وتطوير التطبيقات. يمكننا مساعدتك في تطوير التطبيقات اللامركزية (dapp) وتحديد أفضل استراتيجية لسلسلة الكتل تناسب أعمالك. كما يمكننا بناء نظام موزع قابل للتوسع على مستوى المؤسسة ليحقق أغراضك، وذلك باستخدام إطار تصميم شبكي مثبتة جدواه يعزز من السرعة التشغيلية في حين فتح مصادر جديدة للإيرادات.
توخي الأمثل في مخططات سير العمل متعدد الأطراف فيما يدور حول البيانات الموثوقة وتسريع الأداء على مستوى سلسلة القيمة في مؤسستك ومشروعات العملات المشفرة في الميتافيرس.
تبسيط العمليات المشتركة، وتعزيز المساءلة، والتنظيم باستخدام التمويل اللامركزي (DeFi)، والتخلص من الوسطاء، وتقليل النزاعات، وأتمتة مهام التسوية، وتحسين الأداء.
زيادة الثقة في العلامة التجارية وزيادة المبيعات من خلال تقديم منتجات أصلية، وفتح أسواق جديدة عبر ترميز الأصول.
من يملك الشبكة؟ من يملك البيانات؟ يستطيع خبراؤنا ومستشارونا في مجال سلسلة الكتل مساعدتك في تصميم نموذج تشغيلي لأعضاء شبكة أعمالك، مما يوفر مزايا عادلة وديمقراطية وشفافة وقابلة للتطور.
كيف تجني الشبكة المال؟ سيتضمن تصميم نموذج أعمال شبكة سلسلة الكتل في مؤسستك تحقيق المكاسب المناسبة وتقديم التحفيزات المناسبة لتحفيز التعاون بين الأعضاء وتوليد تأثيرات الشبكة.
كيف تساعد مزايا سلسلة الكتل العاملين في قطاع التقنية المالية على العمل بشكل أذكى وأفضل؟ نصمم تجارب بشرية تحفز التبني الشامل للمنتجات والخدمات الرقمية الجديدة، مع ضمان الخصوصية والثقة والأمن.
الجزء الأكثر تحدياً في بناء سلسلة الكتل لشبكة الأعمال هو الجزء الخاص بالأعمال نفسها. تعرف على المزيد حول نهج IBM الرائد في هذا المجال لبناء شبكات الأعمال والعمليات التجارية المصممة خصيصاً لمساعدة شركات تطوير سلسلة الكتل أو تلك التي تركز على تطوير تطبيقات سلسلة الكتل.
عندما بدأ انتشار كوفيد-19، تحركت IBM لمواجهة هذا التحدي، مستغلة قوة IBM Blockchain® لمعالجة الأزمة الصحية العامة التي ألمَّت بعصرنا. اكتشف لماذا تعتبر تقنية سلسلة الكتل واحدة من أكثر أدواتنا فعالية لمواجهة حالات الطوارئ مثل الجوائح.
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اطلّع على المزايا المحتملة لصناعات محددة، بالإضافة إلى معرفة كيفية تحقيق أقصى استفادة من استثمارك في سلسلة الكتل.
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