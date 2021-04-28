الصفحة الرئيسية الاستشارات سلسلة الكتل خدمات واستشارات IBM Blockchain
يتطلب النجاح في أي مشروع قائم على تقنية سلسلة الكتل أكثر من مجرد فكرة مبتكرة. استفد من منهجيات التصميم التي أثبتت جدواها، والعقود الذكية، والقدرات القابلة للتكوين التي يمكنها تسريع تحقيق نتائج تجارية إيجابية لشركتك المتخصصة في استشارات سلسلة الكتل.
لماذا تعد IBM شركة رائدة في خدمات سلسلة الكتل
شخص يكتب على ورقة ملاحظة لاصقة مُثَبَّتة على لوح سبورة بيضاء
لمحة عامة

بينما تتكيف الشركات التي تتعامل بالعملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثيريوم وغيرها من الأصول الرقمية مع وضع طبيعي جديد وغير معتاد، فإن وجود تعاون وتحسين على مستوى النظام البنائي أمر ضروري للحفاظ على النمو المستمر. ينطبق هذا على كل من الشركات الناشئة وتلك التي تمتلك بالفعل سنوات من الخبرة في تقديم خدمات تطوير سلسلة الكتل.

يتمتع خبراؤنا المسؤولون عن تقديم الخدمات الاستشارية بشأن سلسلة الكتل بمهارات متخصصة في NFT، و web3، وتطوير البرمجيات، وتقنية دفتر الأستاذ، وتطوير التطبيقات. يمكننا مساعدتك في تطوير التطبيقات اللامركزية (dapp) وتحديد أفضل استراتيجية لسلسلة الكتل تناسب أعمالك. كما يمكننا بناء نظام موزع قابل للتوسع على مستوى المؤسسة ليحقق أغراضك، وذلك باستخدام إطار تصميم شبكي مثبتة جدواه يعزز من السرعة التشغيلية في حين فتح مصادر جديدة للإيرادات.
المزايا
السرعة التشغيلية وتعجيل تحقيق القيمة

توخي الأمثل في مخططات سير العمل متعدد الأطراف فيما يدور حول البيانات الموثوقة وتسريع الأداء على مستوى سلسلة القيمة في مؤسستك ومشروعات العملات المشفرة في الميتافيرس.

تقليل التكاليف وتخفيف المخاطر

تبسيط العمليات المشتركة، وتعزيز المساءلة، والتنظيم باستخدام التمويل اللامركزي (DeFi)، والتخلص من الوسطاء، وتقليل النزاعات، وأتمتة مهام التسوية، وتحسين الأداء.

فرص جديدة للكسب

زيادة الثقة في العلامة التجارية وزيادة المبيعات من خلال تقديم منتجات أصلية، وفتح أسواق جديدة عبر ترميز الأصول.

القدرات عند تقديم خدمات IBM Blockchain® نستعين بمبادئ التصميم التي تمكّن من تحول الأعمال على مستوى الأسواق والصناعات والنظم البنائية. يتم إرشاد العملاء عبر مراحل أساسية من الرحلة للوصول إلى تصميم شبكي مدفوع بالنتائج. تصميم الحوكمة

من يملك الشبكة؟ من يملك البيانات؟ يستطيع خبراؤنا ومستشارونا في مجال سلسلة الكتل مساعدتك في تصميم نموذج تشغيلي لأعضاء شبكة أعمالك، مما يوفر مزايا عادلة وديمقراطية وشفافة وقابلة للتطور.

 تصميم القيمة الأعمال

كيف تجني الشبكة المال؟ سيتضمن تصميم نموذج أعمال شبكة سلسلة الكتل في مؤسستك تحقيق المكاسب المناسبة وتقديم التحفيزات المناسبة لتحفيز التعاون بين الأعضاء وتوليد تأثيرات الشبكة.

 تصميم التقنية

كيف تساعد مزايا سلسلة الكتل العاملين في قطاع التقنية المالية على العمل بشكل أذكى وأفضل؟ نصمم تجارب بشرية تحفز التبني الشامل للمنتجات والخدمات الرقمية الجديدة، مع ضمان الخصوصية والثقة والأمن.

 لماذا يعتبر التصميم مهمًا

الجزء الأكثر تحدياً في بناء سلسلة الكتل لشبكة الأعمال هو الجزء الخاص بالأعمال نفسها. تعرف على المزيد حول نهج IBM الرائد في هذا المجال لبناء شبكات الأعمال والعمليات التجارية المصممة خصيصاً لمساعدة شركات تطوير سلسلة الكتل أو تلك التي تركز على تطوير تطبيقات سلسلة الكتل.

 اكتشف كيف تساعد IBM الشركات في بناء شبكات أعمال فعالة
تساعد IBM العملاء في التغلب على تحدياتهم الفريدة التي تواجههم في نشر حلول قائمة على تقنية سلسلة الكتل بتناغم مع التقنيات الناشئة الأخرى. – Saurabh Gupta، الرئيس – خدمات الأبحاث والاستشارات، HFS تنزيل تقرير HFS
دراسات حالة توزيع اللقاحات

عندما بدأ انتشار كوفيد-19، تحركت IBM لمواجهة هذا التحدي، مستغلة قوة IBM Blockchain® لمعالجة الأزمة الصحية العامة التي ألمَّت بعصرنا. اكتشف لماذا تعتبر تقنية سلسلة الكتل واحدة من أكثر أدواتنا فعالية لمواجهة حالات الطوارئ مثل الجوائح.

 تعرف على كيفية تبسيط IBM Blockchain لعملية توزيع اللقاحات IPwe

صُمِم IPwe لتقديم معلومات أفضل وزيادة الشفافية في عالم الملكية الفكرية، إذ يستخدم قوة الذكاء الاصطناعي من Watson لتمكين الترميز والتنويع لأصحاب براءات الاختراع. مُقَدَّم من IBM، الشركة التي تمتلك أكبر عدد من براءات الاختراع مقارنةً بأي شركة أخرى.

 مشاهدة الفيديو (03:00) اقرأ دراسة الحالة الخاصة بـ IPwe Home Depot

ما الذي تم استلامه وما الذي لم يتم استلامه ومن الذي يتحمل المسؤولية؟ من خلال العمل عن كثب مع IBM Blockchain، صارت Home Depot تمتلك الآن رؤية آنية لمخزونها، مع إمكانية الوصول السريع إلى المعلومات المشتركة والموثوقة حول السلع طوال عملية الشحن والاستلام. يساعد ذلك في تقليل عدد النزاعات مع الموردين والتعجيل بحل هذه النزاعات.

 شاهد: فيديو Home Depot (02:57) اقرأ دراسة الحالة عن Home Depot Syniverse

لمواكبة شبكة الجيل الخامس 5G، أنشأت Syniverse و IBM Blockchain Services حلًا للمقاصة والتسوية في صناعة الاتصالات اللاسلكية. تعرّف على كيفية مساعدة خبراء الأعمال والتقنية في IBM Blockchain Services لهم في البدء.

شاهد فيديو خدمات سلسلة الكتل (02:45)
الصناعات

يستخدم قادة الصناعة تطبيقات متخصصة من IBM Blockchain لإزالة العوائق، وبناء الثقة، وإطلاق قيمة جديدة عبر الصناعات وحول العالم. اختر قطاعك لتعرف كيف يمكنك التغلب على التحديات التي تواجهها اليوم.
سلسلة التوريد الإعلام والإعلان الخدمات المالية الرعاية الصحية النفط والغاز التصنيع الحكومة الاتصالات السفر والنقل البيع بالتجزئة التأمين
الموارد ما هي تقنية سلسلة الكتل؟

اكتشف أساسيات سلسلة الكتل وتعريفها والعناصر الرئيسية والمزايا وأنواع الشبكات وحالات الاستخدام والأسئلة الأكثر شيوعًأ والموارد المتاحة والمزيد.

 حالات استخدام سلسلة الكتل

تعرف على ما يمكن بناؤه باستخدام منصة IBM Blockchain من خلال 4 مقالات متعمقة و29 حالة استخدام تمثل 8 صناعات.

 موارد سلسلة الكتل

يمكنك الوصول إلى مكتبة غنية بالمعلومات، من ضمنها الندوات عبر الإنترنت، واللمحات العامة، والملخصات، والأدلة الإرشادية، والجلسات التفاعلية.
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إنها المنصة الرائدة لسلسلة الكتل، وصفة الريادة ممنوحة بالتأكيد لسبب وجيه. إليك ما يمكن أن تقدمه لمؤسستك.

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الخطوات التالية
تحدث مع خبرائنا

أجرِ مناقشة فردية مع أحد خبراء IBM حول احتياجاتك وشواغلك وأسئلتك المتعلقة بتقنية سلسلة الكتل.

 استكشف حلول IBM Blockchain

اطلّع على المزايا المحتملة لصناعات محددة، بالإضافة إلى معرفة كيفية تحقيق أقصى استفادة من استثمارك في سلسلة الكتل.

 استكشف استكشف نجاح العملاء

احصل على المزيد من الأدلة على قوة منصة IBM Blockchain من خلال أمثلة ملهمة للعملاء.

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