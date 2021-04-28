بينما تتكيف الشركات التي تتعامل بالعملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثيريوم وغيرها من الأصول الرقمية مع وضع طبيعي جديد وغير معتاد، فإن وجود تعاون وتحسين على مستوى النظام البنائي أمر ضروري للحفاظ على النمو المستمر. ينطبق هذا على كل من الشركات الناشئة وتلك التي تمتلك بالفعل سنوات من الخبرة في تقديم خدمات تطوير سلسلة الكتل.

يتمتع خبراؤنا المسؤولون عن تقديم الخدمات الاستشارية بشأن سلسلة الكتل بمهارات متخصصة في NFT، و web3، وتطوير البرمجيات، وتقنية دفتر الأستاذ، وتطوير التطبيقات. يمكننا مساعدتك في تطوير التطبيقات اللامركزية (dapp) وتحديد أفضل استراتيجية لسلسلة الكتل تناسب أعمالك. كما يمكننا بناء نظام موزع قابل للتوسع على مستوى المؤسسة ليحقق أغراضك، وذلك باستخدام إطار تصميم شبكي مثبتة جدواه يعزز من السرعة التشغيلية في حين فتح مصادر جديدة للإيرادات.