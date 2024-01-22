ما هي إدارة السحابة الهجينة؟

إدارة السحابة الهجينة (HCM) هي الإشراف على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والخدمات الخاصة بالمؤسسة وإدارتها عبر بيئات التخزين المحلي والسحابة الخاصة والسحابة العامة والحافة.
تجمع إدارة السحابة بين الحلول البرمجية لإنشاء منصة إدارة موحدة لتصميم موارد الحوسبة ونشرها وإدارتها. يجمع هذا الحل المرن بين الأتمتة والذكاء الاصطناعي (AI) والتقنيات الأخرى لإضفاء الطابع المركزي على التحكم والرؤية، مما يؤدي إلى إنشاء لوحة تحكم واحدة والتي تعمل على تحسين التكلفة والأداء والامتثال والأمان على مستوى جميع البيئات.
تدمج بنية السحابة الهجينة الموارد والخدمات من مزيج من البنية التحتية المحلية والسحابية الخاصة والسحابية العامة. تقوم هذه البيئة بتنسيق أحمال التشغيل الآلية لمشاركة البيانات بسرعة وأمان عبر أفضل بيئة مستندة إلى السحابة بناء على احتياجات العمل وحالات الاستخدام.
تعتمد المؤسسات الكبرى الحديثة على بيئة الحوسبة السحابية الهجينة لأنها توفر مرونة أكبر وقابلية للتوسع وتحسينًا للتكلفة مقارنة بإعدادات البنية التحتية التقليدية المحلية. وفقًا لمؤشر قياس التحول من IBM: حالة التقنية السحابية، قد اعتمد أكثر من 77% من الشركات والمتخصصين في مجال الأعمال وتكنولوجيا المعلومات نهج السحابة الهجينة.
تتكون بيئة السحابة الهجينة من ثلاثة مكونات أساسية:
التخزين المحلي (يُشار إليه أيضًا باسم "المحلي") هو شكل تقليدي من أشكال الحوسبة التي تتضمن قيام المؤسسة بتشغيل وإدارة موارد الحوسبة والشبكات والتخزين والبرامج على الأجهزة والخوادم في موقعها الفعلي، مثل المبنى المكتبي أو في مركز بيانات محلي.
السحابة الخاصة هي بيئة حوسبة سحابية مخصصة لعميل واحد فقط، ولا تتم مشاركتها مع عملاء آخرين. تجمع السحابة الخاصة بين العديد من ميزات الحوسبة السحابية بالإضافة إلى الأمن والتحكم في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المحلية.
السحابة العامة هي نوع من الحوسبة السحابية حيث يقوم مزود خدمات سحابية (CSP) خارجي متعدد المستأجرين —مثل Amazon Web Services (AWS) أو Google Cloud Services أو IBM Cloud أو Microsoft Azure) باستضافة موارد سحابة عامة—مثل الأجهزة الافتراضية (VM) الفردية وخدمات السحابة العامة المقدمة عبر الإنترنت العام.
تتضمن الخدمات المستندة إلى السحابة وأدوات الإدارة ما يلي:
تتضمن بيئة السحابة الهجينة القدرات الشبكية القوية لدعم نقل البيانات عبر البيئات. يحدث هذا الاتصال عادة باستخدام شبكة واسعة النطاق (WAN) وشبكة خاصة ظاهرية (VPN) وواجهات برمجة التطبيقات (APIs).
تم دمج نموذج السحابة الهجينة للشركات من مستوى المؤسسات مع السحابة المتعددة- والتي تشير إلى خدمات الحوسبة السحابية من أكثر من مزود سحابة واحد. يسمح نهج السحابة المتعددة للمؤسسات باختيار الخدمات من العديد من بائعي الخدمات السحابية، مما يمنع احتمالية الاعتماد المفرط على مزود واحد. باستخدام السحابة المتعددة الهجينة، تتجنب الشركات الاحتكار لمنتج معين، وبالتالي تحسين المرونة والتحكم في التكاليف.
تعد بيئة السحابة المتعددة الهجينة أمراً بالغ الأهمية لدعم الخدمات المصغرة (أو بنية الخدمات المصغرة)، وهو نهج لتطوير البرمجيات السحابية الأصلية حيث تشتمل البرامج على خدمات مستقلة صغيرة تتصل عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs). على عكس النهج التقليدي المتجانس، تسمح الخدمات المصغرة لعمليات التطوير وفرق التطوير الأخرى بمعالجة الخدمات الفردية ككيانات منفصلة، مما يبسط التطوير والاختبار والنشر السحابي.
يتم نشر الخدمات المصغرة في حاويات- حزم خفيفة الوزن من البرامج تتكون فقط من الرمز البرمجي للتطبيق وتبعيات نظام التشغيل الافتراضية اللازمة للتشغيل في أي بيئة. تقوم منصة تنسيق الحاويات - عادة Docker أو Swarm أو Kubernetes- بأتمتة هذا النشر عبر البيئات السحابية.
أصبح نهج إدارة السحابة المتعددة الهجينة القياسي هو نموذج البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات القياسي للشركات من مستوى المؤسسات، حيث تعمل أكثر من 97٪ من المؤسسات على أكثر من سحابة واحدة وتقوم معظم المؤسسات بتشغيل عشرة سحابات أو أكثر(PDF).
مع استمرار المؤسسات في بناء نماذج تكنولوجيا المعلومات السحابية متعددة السحابة الهجينة، أدى اعتماد منصات سحابية متعددة إلى خلق مشكلات معقدة بشكل متزايد للمؤسسات في كل المجالات. تشمل التحديات المعقدة ما يلي:
يتضمن تنفيذ السحابة الهجينة تحويل البيانات الحساسة ونقل أحمال التشغيل من بيئات مختلفة، مما يوسع سطح الهجوم الأمني ويخلق احتمالية تعرض البيانات وكشفها. تشكل التكوينات الخاطئة للسحابة - الأخطاء أو مواطن الخلل في تكوين الموارد والأصول السحابية - تهديداً على نحوٍ خاص لأنها يمكن أن تخلق فجوات أمنية وتزيد من مخاطر الهجمات الإلكترونية و اختراق أمن البيانات.
مع وجود العديد من الأجزاء المتحركة المختلفة، يصبح من الصعب على الفرق مراقبة العمليات والإشراف عليها عبر ملكية سحابية متعددة السحابة الهجينة. ليس من الصعب التنبؤ بالتهديدات الأمنية فحسب، بل يمكن أن تصبح البيانات منعزلة ومجزأة، مما يجعل من الصعب الحصول على رؤى تعتمد على البيانات والتي تعزز قيمة الأعمال. بدون الرؤية، يمكن أن يؤدي افتقار المؤسسة غير المقصود إلى التحكم في الموارد الخاصة بالسحابة - السحابة - إلى عدم الكفاءة والتكاليف غير الضرورية.
يتضمن اعتماد السحابة الهجينة إدارة فواتير السحابة المتعددة. على الرغم من نموذج الدفع مقابل الاستخدام القياسي المرتبط بمقدمي خدمات السحابة، حيث تستند الرسوم السحابية إلى المقاييس مثل عدد وحدات الجيجابايت من البيانات المستخدمة، يمكن أن تصبح تكاليف السحابة الهجينة غير عملية بسبب استخدام السحابة وتعقيد الفواتير الواردة من العديد من مزودي الخدمات والبائعين الآخرين التابعين لجهات خارجية.
مع تشغيل أحمال التشغيل على الموارد المختلفة في جميع البيئات، تحتاج المؤسسة إلى طريقة شاملة لإدارة أحمال التشغيل أينما كانت. وتبلغ القيمة المستمدة من تقنية المنصة متعدد السحابة الهجينة ونموذج التشغيل على نطاق واسع 2.5 ضعف القيمة المشتقة من نهج المنصة الواحدة من مورد سحابي فردي(PDF)، مما يزيد من الحاجة إلى حلول إدارة السحابة الهجينة.
تساعد هذه الحلول المؤسسات على القيام بما يلي:
تعمل إدارة السحابة الهجينة على تبسيط إدارة البيانات والخوادم ودورات حياة التطبيقات عبر البيئات. يتضمن ذلك مواقع الحافة وتقليل زمن الانتقال وتحسين تجربة المستخدم من خلال تقريب قوة معالجة البيانات من المستخدم النهائي.
تسمح إدارة السحابة الهجينة للشركات بتوسيع نطاق الموارد (الشبكات وقوة المعالجة وسعة تخزين البيانات) لأعلى أو لأسفل بناء على متطلبات الأعمال.
تم بناء إدارة السحابة الهجينة حول وظائف قابلية الملاحظة لأتمتة المراقبة والرؤية لتطبيقات المؤسسة الموزعة لحل المشكلات واتخاذ القرارات بشكل أسرع ومؤتمت.
تدعم إدارة السحابة الهجينة تحديث التطبيقات، مما يحسن أداء تسليم البرامج عن طريق تحديث - بدلا من استبدال - أحمال التشغيل القديمة الحالية وتقسيم التطبيقات إلى خدمات مصغرة. استخدمت المؤسسات الرائدة مثل Amazon وNetflix وUber وEtsy الخدمات المصغرة لاكتساب ميزة تنافسية من خلال ميزات أكثر ابتكاراً وتحديثات أسرع للحصول على تجربة عملاء أفضل.
قبل التفكير في الأدوات القائمة على التقنية المتضمنة في إنشاء منصة موحدة لإدارة السحابة الهجينة، يجب على كيانات الأعمال إنشاء استراتيجية لإدارة السحابة الهجينة. بينما تبدو كل إستراتيجية لإدارة السحابة الهجينة مختلفة بناء على أهداف العمل الفردية، يجب أن تبدأ المؤسسات ببعض الخطوات الأساسية:
يمكن أن تتضمن منصة السحابة الهجينة الموحدة العديد من أدوات إدارة البرامج المملوكة أو مفتوحة المصدر. على الرغم من أن بيئة السحابة الهجينة لكل مؤسسة تكون فريدة من نوعها، فإليك بعض حلول برامج الإدارة الأكثر شيوعاً.
تشير منصة إدارة السحابة الهجينة إلى مجموعة من حلول البرامج المتكاملة التي تبسط إدارة وأتمتة أحمال التشغيل عبر البيئات المحلية والسحابية.
تعتمد هذه المنصات على لوحة معلومات موحدة (لوحة تحكم واحدة) لمساعدة المؤسسات على فهم جميع جوانب أعمالها بشكل أفضل - من أنماط المبيعات إلى إنفاق الميزانية إلى مشكلات الأمان. تساعد هذه المنصات المسؤولين وفرق التطوير على مراقبة بيئة تكنولوجيا المعلومات بأكملها وإدارتها، بما في ذلك أجهزة الموظفين والخوادم ومعدات الشبكات ومواقع الحافة ومكونات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الأخرى.
تستخدم منصات إدارة السحابة الهجينة بشكل متزايد قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) لأتمتة توفير الموارد، ونشر التطبيقات، وإدارة الأمان، وتحسين الأداء، وتوفير رؤى قائمة على البيانات.
تسمح أدوات التنسيق مثل Kubernetes لفرق تكنولوجيا المعلومات بأتمتة مهام سير العمل، مما يحررها للتركيز على المهام الأخرى. تدعم أتمتة السحابة الهجينة أيضاً اندفاع السحابة، والذي يمكن المؤسسات من مراقبة وقت ارتفاع الطلب على التطبيق وارتفاع سعة الحوسبة داخل سحابة خاصة. عندما يصل الطلب إلى حد معين، تتم إعادة توجيه حركة مرور حمل التشغيل إلى سحابة عامة عند الطلب. ويساعد نقل أحمال التشغيل إلى بيئة سحابية عامة على تحرير الموارد وتوفيرها للتطبيقات المهمة للغاية داخل بيئة السحابة الخاصة.
يدعم حل إدارة السحابة الهجينة نهج أمان ثقة صفرية، وذلك باستخدام لوحة معلومات مركزية لمراقبة جميع الأنشطة في جميع البيئات، مما يخلق رؤية للأطراف المعنية لمراقبة التهديدات الأمنية المحتملة وتحديدها والاستجابة لها. تتضمن عناصر حلول الأمان ما يلي:
يساعد برنامج إدارة تكلفة السحابة المؤسسات على مراقبة الموارد لتجنب الإفراط في التوفير وتقليل نفقات البرمجيات كخدمة SaaS وزيادة العائد على الاستثمار. تعمل هذه الأدوات على أتمتة الاستخدام الفعال للحوسبة والتخزين السحابي وموارد الشبكة لتوفير التكاليف الإجمالية المتعلقة بالسحابة.
تتطور المتطلبات التجارية والمتطلبات التنظيمية باستمرار. يمكن لأدوات برامج السحابة الهجينة أتمتة تحديثات الامتثال مع التنبيهات لمساعدة الشركات على البقاء على اطلاع دائم بالقواعد واللوائح المتطورة باستمرار.
اكتشف رؤى قابلة للتنفيذ لتبسيط تحديث التطبيقات واعتماد حلول السحابة الهجينة لتحقيق ابتكار أسرع وكفاءة أعلى.
اكتشف كيفية إعادة تشكيل استراتيجيات الأعمال باستخدام السحابة الهجينة وحلول الذكاء الاصطناعي. تعلَّم من خبراء الصناعة، واستكشف الشراكات الاستراتيجية، وتعمَّق في دراسات الحالة التي توضِّح كيفية تعزيز الابتكار وتحسين العمليات باستخدام تقنيات قابلة للتوسع وجاهزة للمستقبل.
أطلق العنان للقدرات الجديدة وحفِّز مرونة الأعمال من خلال خدمات الاستشارات السحابة من IBM. اكتشف كيفية المشاركة في إنشاء الحلول وتسريع التحول الرقمي وتحسين الأداء من خلال إستراتيجيات السحابة الهجينة والشراكات مع الخبراء.
استفد من القوة المشتركة للذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة لدمج البيانات بسلاسة وتعزيز الابتكار وتحويل أعمالك. استكشف رؤى الخبراء وقصص النجاح والتطبيقات الواقعية لتسريع التحول الرقمي لديك.
دخلت Delta Air Lines في شراكة مع IBM لتحويل عملياتها وتقديم تجارب جديدة للعملاء من خلال الانتقال إلى سحابة هجينة.
بادر باستخدام منصة Red Hat OpenShift المُدارة بالكامل. تمكَّن من تسريع عملية التطوير والنشر لديك من خلال حلول قابلة للتوسع وآمنة ومصممة لتلبية احتياجاتك.
تمكَّن من تبسيط التحول الرقمي في مؤسستك باستخدام حلول السحابة الهجينة من IBM، والمصممة لتحسين قابلية التوسع والتحديث والتكامل السلس عبر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديك.
أطلق العنان للقدرات الجديدة وحفِّز مرونة الأعمال من خلال خدمات الاستشارات السحابية من IBM. اكتشف كيفية المشاركة في إنشاء الحلول وتسريع التحول الرقمي وتحسين الأداء من خلال إستراتيجيات السحابة الهجينة والشراكات مع الخبراء.
قم بتعزيز إمكانات تقنية السحابة الهجينة باستخدام الحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. استكشف كيف يمكنك تحسين البنية التحتية السحابية لديك باستخدام عروض السحابة الهجينة من IBM أو الوصول إلى رؤى الخبراء لتعزيز إستراتيجية الذكاء الاصطناعي التوليدي لديك.