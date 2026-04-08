كأداة لتقييم مستوى النضج، يتيح النموذج للمؤسسات تقييم استخدامها لتقنية التوأم الرقمي لتمثيل الأصول والأنظمة المادية ومراقبتها وتحسينها. وهو يعد أيضاً خارطة طريق مهيكلة لتنفيذ التوأم الرقمي، تهدف إلى توجيه المؤسسات من مرحلة التمثيلات الرقمية الأساسية، مروراً بالنماذج الديناميكية، وصولاً إلى الأنظمة التنبؤية والمترابطة والمستقلة.

تمثل مراحل النموذج مستويات متزايدة من تكامل البيانات وتعقيد النظام والبراعة التحليلية. مع تقدم الشركات عبر مستويات مختلفة من النضج، تتطور نماذج التوأم الرقمي الخاصة بها من تصورات ثابتة إلى أنظمة ذكية يمكنها محاكاة النتائج وتوجيه القرارات الاستراتيجية والتصرف بشكل مستقل.

تقوم العديد من المنظمات بتقنين هذا التدرج من خلال استخدام أطر عمل داخلية أو معايير مرجعية خارجية محددة في المستندات الفنية الخاصة بالتوائم الرقمية، والتي تركز على الاستدامة، وتحسين دورة حياة الأصول، والمرونة التشغيلية. بالنسبة لقادة المؤسسات، يمكن أن يؤدي نضج التوأم الرقمي إلى تحسين المرونة التشغيلية والتخطيط الرأسمالي الأكثر دقة وزيادة وضوح الرؤية في أداء الأصول.