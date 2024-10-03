التحول الرقمي هو نهج يتبنى الرقمنة أولاً يركز على كيفية إدارة الأعمال. يشهد العالم الرقمي تطورات سريعة مع المنتجات الجديدة والتقنيات الرقمية التي تتطلب مبادرات قوية للتحول الرقمي. ويتمثل الهدف الرئيسي للتحول الرقمي في استخدام التقنيات الرقمية الجديدة في كل جوانب الأعمال وتحسين العمليات التجارية. من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة والسحابة الهجينة، من بين أمور أخرى، يمكن للمؤسسات دفع مهام سير العمل الذكية وتبسيط إدارة سلسلة التوريد وتسريع عملية اتخاذ القرار.
على عكس تحول الأعمال النموذجي، فإن تنفيذ التحول الرقمي ليس حلاً لمرة واحدة. بل هو بالأحرى بداية أساس جديد للأعمال التي تسعى لمواكبة التقنية الجديدة والتطور مع العالم الخارجي المتغير باستمرار.
في لحظة واحدة، يمكن أن تتغير توقعات العملاء وظروف السوق. يجب أن تكون شركتك مستعدة للتعامل مع مثل هذا الحدث. تُعد مواكبة العصر الرقمي من بين فوائد التحول الرقمي. فمن خلال تحديث النظام القديم، تستفيد شركتك من الابتكار الرقمي ونماذج الأعمال الجديدة.
يمكن أن يكون التحول الرقمي خطوة محفوفة بالمخاطر، لكن إذا تم تنفيذه بشكل جيد، فيمكنه تبسيط عملك في اتجاه مستقبل أفضل وأكثر ذكاءً. في تحليل حديث من معهد IBM لقيمة الأعمال تم سؤال المديرين التنفيذيين للشركة "[...] كيف تستخدمون البيانات لإنشاء خطوط أساس للأداء وفهم كيفية تحسين الأداء بشكل ملموس في أجزاء الأعمال التي تولد الدخل بفضل تطبيق هذه التقنيات، مثل السحابة والذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي". وما وجدوه هو أن 9 من أصل 10 مؤسسات تمت مقابلتها "[...] ليست لديها طريقة لتمثيل كيفية تقديم أهم منتجاتها وخدماتها من البداية إلى النهاية، وليس لديها بيانات الأداء اللازمة لإنشاء خط أساس لتحسين هذا الأداء. (قد يفعلون ذلك إذا تم الضغط عليهم، لكن لا يُطلب منهم القيام بذلك)."
ومن الأمثلة على الشركات التي شهدت تحولاً كبيرًا في مجال البيع بالتجزئة شركة Amazon التي غيرت الطريقة التي يتسوق بها المستهلكون لشراء السلع اليومية. وهناك العديد من الأمثلة أو دراسات الحالة للتحول الرقمي الناجح عبر مجموعة من الصناعات المختلفة. تعطي هذه الأمثلة الواقعية لمحة عن عملية التحول الرقمي لكل الأطراف المعنية وقادة الأعمال.
قبل الاتجاه إلى استكشاف أمثلة التحول الرقمي، علينا فهم التقنيات الرقمية المتنوعة المتاحة. فلقد أصبحت الشركات أكثر اعتمادًا على تحليلات البيانات والأتمتة لتمكين الربحية ورضا العملاء. وهناك العديد من التقنيات الرقمية المختلفة التي قد تمثل دورًا في استراتيجية التحول الرقمي للمؤسسة، اعتمادًا على احتياجات العمل. وعلى وجه التحديد، هناك عدد قليل جدًا من الأدوات الرقمية التي تستمر في التطور ويبدو أنها ستكون عنصرًا أساسيًا في التحول الرقمي في المستقبل.
الذكاء الاصطناعي – الذكاء الاصطناعي، أو اختصارًا AI، هو تقنية رقمية تستخدم أجهزة الكمبيوتر والآلات لمحاكاة قدرات العقل البشري. يتعلم الذكاء الاصطناعي مما يراه من حوله، وعندما يقترن بالأتمتة يمكنه بث الذكاء واتخاذ القرارات في الوقت الحقيقي في أي سير عمل. تقود تقنية الذكاء الاصطناعي الابتكار إلى منتجات ذكية وتركيز أكثر وضوحًا على تجربة العملاء والمستخدمين. ومن الأمثلة على ذلك التعلم الآلي الذي يمكّن الكمبيوتر أو الآلة من محاكاة العقل البشري. مثال آخر هو تقنية الواقع المعزز التي تستخدم الخوارزميات لمحاكاة المعلومات الرقمية وفهم البيئة المادية.
السحابة الهجينة – تنشئ بيئة السحابة الهجينة سحابة واحدة مثالية للبيئة السحابية العامة والخاصة والبنية التحتية المحلية. ثم تقوم السحابة الهجينة بأخذ البيانات المحلية للمؤسسة إلى بنية تحتية سحابية خاصة ثم تربطها ببيئة سحابية عامة، يستضيفها مقدم خدمات سحابية عامة. من الأمثلة على ذلك AWS و Google Cloud Services وIBM Cloud وMicrosoft Azure.
تعمل البنية التحتية للحوسبة السحابية على سد الفجوة في الموارد السحابية، ما يجعل من الأسهل والقابل للتوسع بالنسبة إلى المؤسسة تنفيذ كل أحمال التشغيل. يزيد نموذج التشغيل هذا من الكفاءة التشغيلية ويمكنه تنظيم البيانات الكبيرة بشكل أفضل. لا تنحصر المؤسسة في منصة واحدة مع السحابة الهجينة، ما يهيئ المؤسسة لتحول رقمي ناجح.
سلسلة الكتل – سلسلة الكتل هي سجل عام موزع رقميًا أو سجل للمعاملات الإلكترونية. تتمثل الفائدة الرئيسية لسلسلة الكتل في الشفافية الكاملة للمعاملات بالنسبة إلى الموظفين الذين يحتاجون إليها والأمان من الآخرين الذين لا يحتاجون إلى الوصول إليها. ويُعد هذا النوع من الثقة مثالاً على قدرة سلسلة الكتل على تعزيز مجتمع أقوى، داخليًا وخارجيًا.
تشمل التقنيات الأخرى ما يلي:
قررت شركة Frito-Lay العملاقة في مجال الوجبات الخفيفة تحسين إنتاجيتها عبر أنظمتها وتحسين الخدمة المقدمة لتجار البيع بالتجزئة بالاستعانة بفريق المبيعات. فقد استعانت Frito-Lay في جهودها للتحول الرقمي بخبراء يركزون على المستخدم من IBM® Consulting وممارسات فريق مبيعات IBM. وقد عملوا معًا على توسيع إستراتيجية Frito-Lay للتجارة الإلكترونية وجعل سير العمل أكثر انسيابية لموظفي الخطوط الأمامية.
من خلال البحث المكثف لاحتياجات المستخدمين الذي أجراه فريق خبراء ™IBM Garage و®IBM iX، توصلت Frito-Lay وفريق IBM إلى حلين مبنيين على منصات فريق المبيعات. وقد أنشأ هذان الحلان أدوات حديثة لكل من تجار البيع بالتجزئة والموظفين. "Snacks to You" هو حل متقدم للتجارة الإلكترونية يساعد الشركات الصغيرة على تبسيط عملية الطلب والتوصيل. أما "Sales Hub"، المدعوم من سحابة خدمة فريق المبيعات، فهو الحل الثاني الذي توصل إليه الفريق ويعمل على تبسيط الخدمات اللوجستية في الخلفية. ركزت هذه الحلول على التحسين للمستخدمين وتطلبت إعادة التفكير في كيفية تنفيذ العمليات في الماضي.
تقوم شركة المياه الواقعة في غرب أستراليا، وهي كيان مملوك للدولة، بصيانة خطوط الأنابيب التي تنقل مياه الشرب ومياه الصرف الصحي وخدمات الصرف الصحي إلى منطقة تمتد لمسافة 2.6 مليون كيلومتر تقريبًا. تعتمد المؤسسة على بنية SAP لتشغيل مواردها الحيوية، ومؤخرًا اكتشفت أن خوادمها المحلية التي كانت تدعم البنية الأساسية لـ SAP أصبحت قديمة وحان الوقت لتغييرها. وبدلًا من شراء مزيد من الأجهزة، انتقلت المؤسسة إلى استراتيجية تعتمد على التقنية السحابية.
وقع اختيار شركة المياه على IBM Consulting لتخطيط هذا الترحيل الشامل. حيث اختاروا Amazon Web Services (AWS) لتشغيل أنظمة SAP الحساسة وتقنية IBM watsonx Code Assistant لتقديم توصيات رموز التعليمات البرمجية لوظائف الأتمتة التي تدعم ترحيل بيئة SAP وصيانتها.
قدرت IBM Consulting وWater Corporation أن إستراتيجية الأتمتة الجديدة توفر على الشركة ما يقرب من 1500 ساعة من العمل اليدوي المرتبط بدعم البنية التحتية. كما أنها تقلل من انبعاثات الكربون بحوالي 150 طنًا متريًا سنويًا. كان التحول إلى بيئة SAP الجديدة بمثابة تحول رقمي تطلب تنسيقًا هائلاً بين Water Corporation وشركائها، ولكنه أسفر عن نتيجة جديرة بالاهتمام من شأنها أن تهيئهم في نهاية المطاف لمستقبل رقمي ناجح.
تسببت جائحة كوفيد-19 في انخفاض عدد العملاء بشكل غير مسبوق لشركة Camping World، الرائدة في بيع التجزئة للسيارات الترفيهية، ما كشف عن بعض المشكلات المتعلقة بالبنية التحتية الحالية لديهم. واجهت الشركة، التي تعتمد على مراكز الاتصال وخدمة العملاء، ثغرات في إدارة وكلائها وأوقات الاستجابة في ظل نمو الأعمال.
لجأت شركة Camping World إلى IBM Consulting لمعالجة مخاوفها. كان الجواب هو الحل الذي يركز على الإنسان للسماح بتوسيع نطاق عملياتها. انتهى الأمر بشركة بيع التجزئة إلى الاستقرار على أداة الذكاء الاصطناعي المعرفي المطورة بواسطة شركة IBM لتحديث مركز اتصالات شركة Camping World من أجل توفير مسيرة أفضل للعميل من الألف إلى الياء. ويتم تشغيل هذا الحل بواسطة IBM watsonx Assistant المدمج في النظام الأساسي السحابي للمحادثة التي تسمى LivePerson. ومن خلال توسيع إمكانيات الأسئلة والهاتف، تعد شركة Camping World أكثر ملاءمة لخدمة عملائها، بإرسال أسئلة أبسط إلى الوكيل الافتراضي، المسمى Arvee بدلًا من الوكيل المباشر. حيث يعمل Arvee على إتاحة وتفريغ الوكلاء المباشرين للرد على أسئلة أكثر تعقيدًا مع الاستمرار في تزويد جميع العملاء بالإجابات التي يحتاجون إليها.
رأى بنك State Bank of India (SBI) أن قاعدة عملائه تزيد ثرواته ووجد أنهم يبحثون عن فرص جديدة. يُعد بنك SBI أكبر بنك قطاع عام في البلاد والأساس المالي للهند. ومن ثَمَّ، كان من المهم أن تظل المؤسسة في الطليعة وتتجه نحو المستقبل الرقمي.
لإنشاء سوق مالية متنقلة، استخدم البنك منهجية IBM Garage. وقد عمل ممثلو البنك عن كثب مع مصممي IBM Garage ومهندسيه ومحلليه للتعاون في كل تخصصات المشروع وتحليل المقاييس. كانت رؤية البنك تمثل محطة واحدة تلبي كل احتياجات العميل في شكل تطبيق للأجهزة المحمولة. وقد أطلقوا عليه اسم "YONO" أو "كل ما تحتاجه في مكان واحد فقط". تعاونت شركة IBM مع بنك SBI من أجل تصميم أحمال التشغيل وبناء نظام أمني قد يدعم الحل ويعزز تجربة العميل.
بينما نرى التحولات الرقمية تتطلب الاستثمار وتتسبب في النهاية في تغيير كيفية إدارة المؤسسة لأعمالها، إلا أن هناك العديد من المزايا الأخرى يمكن الحصول عليها إذا ما تمت هذه التحولات بشكل صحيح. وستظل تلك المؤسسات التي تنجح في التحولات الرقمية في صدارة المنافسة، لتقود علاقات أفضل مع الموظفين والعملاء وستكون أكثر جاهزية للمستقبل.
تؤدي التقنيات الناشئة والقوى الاجتماعية إلى توفير تجارب جديدة للعملاء من شأنها تغيير التوقعات والمتطلبات وإحداث نقلة نوعية في نماذج الأعمال. ونجد أن خدمات IBM Consulting الاحترافية للأعمال تساعد المؤسسات على التنقل في عالم ديناميكي ومعقد وتنافسي بشكل متزايد. فنحن نساعدهم على مواءمة التحول الرقمي مع استراتيجية أعمالهم لخلق ميزة تنافسية وتركيز واضح على تأثير الأعمال.
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