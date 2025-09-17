إطار عمل ووجهات نظر تبني سحابة AWS

تقوم AWS CAF بتجميع القدرات في ستة وجهات نظر:

الأعمال الأشخاص الحوكمة المنصة الأمان العمليات

يتضمن كل منظور مجموعة من القدرات التي يمتلكها الأطراف المعنية أو يديرونها خلال رحلة التحول إلى السحابة.

تم تطوير إطار عمل اعتماد سحابة AWS استجابةً للطلب المتزايد على التحول الرقمي والحاجة إلى الاستفادة من إمكانات الحوسبة السحابية. في حين أن AWS CAF مصمم خصوصًا لرحلات ترحيل AWS، فإن ممارساته غالبًا ما يتم دمجها مع تقنيات شركاء النظام السحابي وتكييفها مع منصة سحابية أخرى.

نظرًا لأن الشركات تواجه ضغوطًا متزايدة لتحديث العمليات ، أصبح الترحيل السحابي ضروريًا لتعزيز المرونة وقابلية التوسع وتمكين التقنيات المتطورة، مثل أتمتة العمليات والتحليلات الفورية والذكاء الاصطناعي.

في دراسة أجرتها مجموعة Synergy Research Group في عام 2025، ارتفع إنفاق الشركات على الخدمات السحابية إلى 99 مليار دولارًا أمريكيًا في جميع أنحاء العالم، بزيادة قدرها أكثر من 20 مليار دولارًا أمريكيًا عن الربع الثاني من عام 2024. وتعزو الدراسة هذا النمو إلى الانفجار الذي شهدته تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والطلب واسع النطاق على البنية التحتية السحابية لدعم أحمال التشغيل المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.1