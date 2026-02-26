تعمل بوابة واجهة برمجة التطبيقات كنقطة دخول تدير وتوجه طلبات واجهة برمجة التطبيقات الواردة، بينما يعمل موازن التحميل على توزيع تلك الطلبات عبر خوادم أو مثيلات متعددة، وهما وظيفتان مختلفتان تعملان معًا للحفاظ على كفاءة ومرونة بنية النظام.
فكر في صالة المطار وبرج مراقبة الحركة الجوية. تعمل بوابة واجهة برمجة التطبيقات كصالة المطار، حيث يصل إليها المسافرون (طلبات العملاء) أولاً، ويسجلون الوصول، ويمرون عبر بوابات الأمن ويُجرى توجيههم إلى البوابة الصحيحة بناءً على وجهتهم. وبصفتها نقطة دخول أمامية، تعالج بوابة واجهة برمجة التطبيقات المصادقة وتوجيه الطلبات وتحويل البروتوكولات وتطبيق أي قواعد تحدد الوجهة التي يجب أن يذهب الطلب إليها. فهي تقرر كيفية إدارة حركة المرور وتوجيه الطلبات إلى الخدمة الخلفية المناسبة.
من ناحية أخرى، فإن موازن التحميل هو برج مراقبة الحركة الجوية الذي يضمن أنه بمجرد أن تكون الطائرة جاهزة للإقلاع، يُخصَّص مدرجٌ لها بطريقة تحافظ على تدفق حركة المرور بأمان وكفاءة. فهو يوزع أحمال التشغيل الواردة عبر خوادم خلفية متعددة أو مثيلات الخدمة نفسها (في معظم الحالات).
ومن خلال العمل معًا، تحدد بوابة واجهة برمجة التطبيقات ما يحتاجه كل طلب وأي خدمة يجب أن تتعامل معه، بينما يضمن موازن التحميل عدم تحميل مثيل الخدمة المحدد فوق طاقته. ويساعد فهم هذه الأدوار المتميزة وكيفية تكاملها مع بعضها الفرق على تصميم بُنى أكثر وضوحًا ومرونة وقابلية للتوسع وأكثر توافقًا مع الاحتياجات المحددة لأنظمتها.
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لفهم كيفية عمل بوابات واجهات برمجة التطبيقات وموازنات التحميل في الأنظمة الموزعة، من المفيد البدء بنموذج الربط بين الأنظمة المفتوحة (OSI). نموذج الربط بين الأنظمة المفتوحة هو إطار عمل مفاهيمي مكون من سبع طبقات، يحدد كيفية تنظيم الاتصالات الشبكية، بدءًا من النقل المادي للبتات وصولاً إلى تفاعلات التطبيقات التي تنتج ردودًا قابلة للقراءة من قِبل المستخدم.
وضمن هذا النموذج، تعمل بوابات واجهات برمجة التطبيقات بشكل أساسي في الطبقة 7 (التطبيق)، حيث تفسر الطلبات وتطبق سياسات مدركة للتطبيق مثل المصادقة، وقواعد التوجيه، وتحويل البروتوكولات. أما موازنات التحميل فقد تعمل في الطبقة 4 (النقل)، حيث تتخذ قرارات بناءً على عناوين IP والمنافذ، أو في الطبقة 7 لاتخاذ قرارات توجيه قائمة على المحتوى.
مع وضع هذه الأدوار في الحسبان، تكون بوابات واجهات برمجة التطبيقات وموازنات التحميل مسؤولة عن مراحل مختلفة من توجيه ومعالجة حركة المرور الواردة في أثناء انتقالها من العملاء إلى الخدمات الخلفية. ونظرًا إلى أن هذه الأدوار قد تتداخل في بعض الجوانب، خاصة مع إضافة البوابات الأحدث لمزايا التوجيه أو التوزيع خفيفة الوزن، تظهر هذه العناصر في ترتيبات معمارية مختلفة حسب كيفية هيكلة النظام. تتضمن بعض الأنماط الشائعة ما يلي:
باجتماعهما معًا: في بُنى الخدمات المصغرة ، يمكن لبوابة واجهة برمجة التطبيقات التحقق من صحة الطلبات، وتطبيق حدود معدل الاستخدام، وتوحيد البروتوكولات، ثم توجيه الطلبات إلى نقطة نهاية خدمة مدعومة بموازن تحميل—وغالبًا ما يكون موازن تحميل التطبيقات (ALB) —يختار خادمًا متاحًا. في هذا الترتيب، توفر البوابة تحكمًا مدركًا للتطبيق، بينما يعمل الموازن على تحسين التوزيع والمرونة. الخدمات المصغرة هي مجرد مثال واحد؛ إذ تُستخدم بوابات واجهات برمجة التطبيقات أيضًا في البيئات الأحادية ومتعددة التطبيقات والهجينة لتنسيق حركة مرور واجهة برمجة التطبيقات الواردة عبر أنظمة متنوعة.
بشكل مستقل (موازن التحميل فقط): بالنسبة إلى طبقات الويب الموحدة عديمة الحالة، يمكن للفرق وضع موازن تحميل أمام الخوادم المتماثلة مباشرةً لتخفيف الارتفاعات المفاجئة والحفاظ على مدة التشغيل من دون الحاجة إلى تنسيق على مستوى واجهة برمجة التطبيقات. وإلى جانب ذلك، يمكن لموازنات التحميل أن تعمل بشكل مستقل في سيناريوهات مثل توجيه حركة المرور بين نسخ قواعد البيانات المخصصة للقراءة فقط، أو نقل الحمل عبر نقاط التوزيع الجغرافية، أو معالجة عمليات تجاوز الفشل في أنظمة نشر متعددة المناطق، أو موازنة الطلبات إلى الأنظمة القديمة التي لا تتطلب منطقًا على مستوى البوابة.
بشكل مستقل (البوابة فقط): في بعض المنصات المدارة، قد تعمل البوابة على إنهاء حركة مرور العميل، وتطبيق السياسات، والتوجيه مباشرة إلى خدمات تحتوي بالفعل على توزيع مدمج، ما يحافظ على مزايا السياسات وتجربة المطور من دون الحاجة إلى طبقة موازنة منفصلة.
يمكن للعديد من البوابات الحديثة أيضًا أداء وظائف معينة لموازنة التحميل، مثل التوجيه الموزون أو التوجيه الدوري أو التوجيه القائم على المسار، ولكن قد تظل الفرق تفضل وضع موازن تحميل مخصص من الطبقة 4 في المقدمة لمعالجة الاتصالات أو لتخفيف أعباء طبقة النقل ذات الإنتاجية العالية.
الفئة
بوابة واجهة برمجة التطبيقات
أداة موازنة الأحمال
الوظيفة الأساسية
تعمل كنقطة دخول موحدة للعملاء؛ حيث تدير الطلبات الواردة وتحميها وتنسقها عبر خدمات خلفية متعددة
يوزع حركة مرور الشبكة الواردة عبر مثيلات خلفية متعددة، عادةً ما تكون متطابقة، لتحسين التوافر والأداء وتقليل الأعطال
طبقة الربط بين الأنظمة المفتوحة (OSI)
الطبقة 7 (التطبيق) بشكل أساسي
الطبقة 4 (النقل) و/أو الطبقة 7 (التطبيق)، على حسب النوع (موازن تحميل الطبقة 4 مقابل موازن تحميل الطبقة 7)
السمات الرئيسية
المصادقة/التفويض، والتحكم في الوصول، وتحديد المعدلات، وتحويل الطلبات/الاستجابات، وإصدار واجهة برمجة التطبيقات (API)، والتخزين المؤقت، والتحليلات
فحوصات السلامة، واستمرارية الجلسات، وإنهاء SSL، وتجميع الاتصالات، والتكرار المدمج
إدارة حركة المرور
تحديد المعدل، وتقييد الطلبات، وكسر الدائرة، وإعادة المحاولة، والمهلات، وجودة الخدمة لكل من واجهة برمجة التطبيقات/المستهلك، وتشكيل الطلبات/الاستجابات
إدارة الاتصالات والجلسات، والحماية من الارتفاعات المفاجئة، والبدء التدريجي، واكتشاف الحالات الشاذة (في بعض موازنات الطبقة 7)
آليات التوجيه
التوجيه المستند إلى المحتوى (المسار/المضيف/الترويسة/الاستعلام)، والإصدار، والنشر التدريجي الكناري/الأزرق والأخضر حسب القواعد، والتكامل مع اكتشاف الخدمات
التوجيه الخوارزمي (التوجيه الدوري، والأقل اتصالات، والموزون، وتجزئة عنوان IP)، واختيار المثيل القائم على التحقق من الصحة
مزايا الأمان
المصادقة/التفويض (OAuth 2.0, OIDC, JWT)، ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات، وإنهاء التشفير المتبادل (mTLS) عند الخدمات الخلفية، والتكامل مع جدار حماية تطبيقات الويب (WAF)، والتحقق من صحة المخطط
إنهاء/تفريغ TLS، وقوائم التحكم في الوصول الأساسية (ACLs)، والتكامل مع جدار حماية تطبيقات الويب (WAF) (في منتجات الطبقة 7)، وامتصاص الهجمات الموزعة لحجب الخدمة (غالبًا عبر الحافة العلوية/CDN)
حالات الاستخدام
واجهة برمجة التطبيقات الأمامية للخدمات المصغرة، والدخول القائم على مبدأ انعدام الثقة، والتوسط بين واجهات برمجة التطبيقات المحمولة/الويب، وربط البروتوكولات، وواجهات برمجة التطبيقات المحققة للدخل مع خطط/حصص محددة، ودعم أنماط استهلاك واجهات برمجة التطبيقات الواقعية
التوسع الأفقي للخدمات التي تكون في الغالب بلا حالة (يمكن أن يدعم أيضًا سيناريوهات الحالة مثل تثبيت الجلسة)، والتوافر العالي وتحمل الأخطاء، وتجاوز فشل المناطق/النطاقات، وتخفيف حركة المرور المتقلبة، وتقليل وقت توقف الخدمة
عادةً ما تشمل قابلية المراقبة في طبقة بوابة واجهة برمجة التطبيقات مقاييس مثل حجم الطلبات، وتوزيعات زمن الاستجابة، وتقييمات السياسات، ونتائج المصادقة، ونسب الأخطاء المرتبطة بمسارات أو مستهلكين محددين. كما تُنشئ البوابات سجلات مفصلة تسجل خصائص حمولة الطلبات والاستجابات، وتحويلات الترويسات، وأحداث الأمان مثل فشل التحقق من صحة الرموز المميزة أو محفزات حد المعدل. وغالبًا ما يسلط التتبع في هذه الطبقة الضوء على كيفية تنقل الطلب عبر قواعد التوجيه، والتحويلات، وتجميع الاستجابات، والاتصالات الخلفية، ما يسهل تشخيص المشكلات في سلوك واجهات برمجة التطبيقات أو تنفيذ العقود.
تُظهر موازنات التحميل المقاييس التشغيلية المُركّزة على عدد الاتصالات، و فحوصات السلامة المستهدفة، وأوقات الاستجابة من المثيلات الخلفية وسلوك خوارزميات التوجيه، إلى جانب سجلات تُظهر قرارات توزيع الحركة وأحداث تجاوز الفشل. وعند تحليلها معًا، تكشف المعارف على مستوى البوابة ومستوى موازن التحميل عن رؤية أكثر اكتمالاً لكيفية تدفق حركة المرور عبر النظام والمواضع التي قد تنشأ بها مشكلات.
فعلى سبيل المثال، قد يرتبط تأخر زمن الاستجابة في البوابة بعدم التوازن أو فشل الأهداف في طبقة موازن التحميل، بينما قد تعود الارتفاعات في حالات فشل موازنات التحميل إلى طلبات مشوهة أو ثقيلة بشكل غير معتاد تظهر فقط عند البوابة.
وغالبًا ما تدمج المؤسسات ذات ممارسات المراقبة الناضجة هذه المعارف في لوحات معلومات أو مسارات موحدة تُمكِّن الفرق من متابعة الطلب بدءًا من حدود العميل، مرورًا بمنطق التوجيه، ووصولاً إلى سلوك المثيلات الخلفية. قد تفحص الفرق الأقل نضجًا كل طبقة بشكل منفصل، لكن حتى الارتباط البسيط بين السجلات والمقاييس يمكن أن يساعد على التمييز بين المشكلات المتعلقة بالسياسات عند البوابة ومشكلات الأداء أو التوافر خلف موازن التحميل. وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي دمج المعارف عبر الطبقتين إلى استكشاف المشكلات وحلها بشكل أسرع، وتوضيح حدود الملكية، وتعميق فهم مدى سلامة النظام بشكل عام.
انطلاقًا من موقعها داخل المنصات، تتغير مسؤوليات بوابات واجهة برمجة التطبيقات وموازنات التحميل عبر Kubernetes، وتتوزع بين وحدات تحكم Ingress/Gateway API وموازنة تحميل الخدمات، بناءً على كيفية قبول حركة المرور وتأمينها وتوجيهها.
غالبًا ما تواجه الفرق بوابات واجهة برمجة التطبيقات وموازنات تحميل في مراحل مختلفة من رحلتهم المعمارية، لكن التسلسل غير ثابت. فأي عنصر يظهر أولاً (وما إذا كان كلاهما مطلوب) يعتمد على ما يتطلبه التطبيق أو بيئة تكنولوجيا المعلومات الأوسع، بالإضافة إلى مبادئ تصميم النظام التي توجه تلك البيئة.
وقد يُقدَّم موازن التحميل مبكرًا لتحسين التوافر وتوزيع حركة المرور عبر مثيلات خوادم متعددة، ولكنها لا توفر المصادقة أو تطبيق السياسات أو عناصر التحكم على مستوى واجهة برمجة التطبيقات التي تتطلبها بعض الأنظمة منذ البداية. وتندرج هذه الاحتياجات عادةً ضمن إدارة واجهة برمجة التطبيقات.
وبالمثل، تقدم بعض البيئات بوابة واجهة برمجة تطبيقات أولاً لأن الحاجة الأولية تتركز على المصادقة، وتوجيه الطلبات، وحدود المعدلات، أو إدارة كتالوج متزايد من واجهات برمجة التطبيقات (APIs). ومع نمو حركة المرور وتوسع الأنظمة، سواء حدث هذا التوسع داخل التطبيق أو عبر العديد من التطبيقات في المؤسسة، تصبح بوابات واجهات برمجة التطبيقات غالبًا أكثر أهمية.
فهي توفر طبقة منظمة لإدارة كيفية عرض واجهات برمجة التطبيقات وتأمينها وإدارتها. في بعض المؤسسات، تكون البوابات بمنزلة "باب أمامي" موحد للعديد من التطبيقات الداخلية والخارجية، بينما في مؤسسات أخرى قد تعمل كطبقة توجيه وسياسات للخدمات المصغرة داخل منتج واحد.
باختصار، مع زيادة حركة مرور الواجهات وتعقيد بيئات تكنولوجيا المعلومات، تؤدي واجهات برمجة التطبيقات وموازنات التحميل أدوارًا أكثر أهمية. وتزداد أهميتها لأنها تعالج أبعادًا مختلفة من حيث الحجم والموثوقية والأمان والوضوح التشغيلي.
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