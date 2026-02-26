لفهم كيفية عمل بوابات واجهات برمجة التطبيقات وموازنات التحميل في الأنظمة الموزعة، من المفيد البدء بنموذج الربط بين الأنظمة المفتوحة (OSI). نموذج الربط بين الأنظمة المفتوحة هو إطار عمل مفاهيمي مكون من سبع طبقات، يحدد كيفية تنظيم الاتصالات الشبكية، بدءًا من النقل المادي للبتات وصولاً إلى تفاعلات التطبيقات التي تنتج ردودًا قابلة للقراءة من قِبل المستخدم.



وضمن هذا النموذج، تعمل بوابات واجهات برمجة التطبيقات بشكل أساسي في الطبقة 7 (التطبيق)، حيث تفسر الطلبات وتطبق سياسات مدركة للتطبيق مثل المصادقة، وقواعد التوجيه، وتحويل البروتوكولات. أما موازنات التحميل فقد تعمل في الطبقة 4 (النقل)، حيث تتخذ قرارات بناءً على عناوين IP والمنافذ، أو في الطبقة 7 لاتخاذ قرارات توجيه قائمة على المحتوى.

مع وضع هذه الأدوار في الحسبان، تكون بوابات واجهات برمجة التطبيقات وموازنات التحميل مسؤولة عن مراحل مختلفة من توجيه ومعالجة حركة المرور الواردة في أثناء انتقالها من العملاء إلى الخدمات الخلفية. ونظرًا إلى أن هذه الأدوار قد تتداخل في بعض الجوانب، خاصة مع إضافة البوابات الأحدث لمزايا التوجيه أو التوزيع خفيفة الوزن، تظهر هذه العناصر في ترتيبات معمارية مختلفة حسب كيفية هيكلة النظام. تتضمن بعض الأنماط الشائعة ما يلي:

باجتماعهما معًا: في بُنى الخدمات المصغرة ، يمكن لبوابة واجهة برمجة التطبيقات التحقق من صحة الطلبات، وتطبيق حدود معدل الاستخدام، وتوحيد البروتوكولات، ثم توجيه الطلبات إلى نقطة نهاية خدمة مدعومة بموازن تحميل—وغالبًا ما يكون موازن تحميل التطبيقات (ALB) —يختار خادمًا متاحًا. في هذا الترتيب، توفر البوابة تحكمًا مدركًا للتطبيق، بينما يعمل الموازن على تحسين التوزيع والمرونة. الخدمات المصغرة هي مجرد مثال واحد؛ إذ تُستخدم بوابات واجهات برمجة التطبيقات أيضًا في البيئات الأحادية ومتعددة التطبيقات والهجينة لتنسيق حركة مرور واجهة برمجة التطبيقات الواردة عبر أنظمة متنوعة.



بشكل مستقل (موازن التحميل فقط): بالنسبة إلى طبقات الويب الموحدة عديمة الحالة، يمكن للفرق وضع موازن تحميل أمام الخوادم المتماثلة مباشرةً لتخفيف الارتفاعات المفاجئة والحفاظ على مدة التشغيل من دون الحاجة إلى تنسيق على مستوى واجهة برمجة التطبيقات. وإلى جانب ذلك، يمكن لموازنات التحميل أن تعمل بشكل مستقل في سيناريوهات مثل توجيه حركة المرور بين نسخ قواعد البيانات المخصصة للقراءة فقط، أو نقل الحمل عبر نقاط التوزيع الجغرافية، أو معالجة عمليات تجاوز الفشل في أنظمة نشر متعددة المناطق، أو موازنة الطلبات إلى الأنظمة القديمة التي لا تتطلب منطقًا على مستوى البوابة.

بشكل مستقل (البوابة فقط): في بعض المنصات المدارة، قد تعمل البوابة على إنهاء حركة مرور العميل، وتطبيق السياسات، والتوجيه مباشرة إلى خدمات تحتوي بالفعل على توزيع مدمج، ما يحافظ على مزايا السياسات وتجربة المطور من دون الحاجة إلى طبقة موازنة منفصلة.

يمكن للعديد من البوابات الحديثة أيضًا أداء وظائف معينة لموازنة التحميل، مثل التوجيه الموزون أو التوجيه الدوري أو التوجيه القائم على المسار، ولكن قد تظل الفرق تفضل وضع موازن تحميل مخصص من الطبقة 4 في المقدمة لمعالجة الاتصالات أو لتخفيف أعباء طبقة النقل ذات الإنتاجية العالية.