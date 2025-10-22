يُعَد استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير المنتجات مصطلحًا واسعًا يَصِف توظيف أدوات وقدرات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل دورة حياة تطوير المنتجات.
الذكاء الاصطناعي هو تقنية تمكِّن أجهزة الكمبيوتر من التعلُّم، وحل المشكلات، واتخاذ القرارات بطريقة تحاكي البشر. منذ دمجه على نطاق واسع في عمليات الأعمال الأساسية بدءًا من العقد الثاني من الألفية، بدأ مصممو المنتجات ومديروها في تجربة أفضل السبل لتطبيقه في تطوير المنتجات.
خلال العقد الماضي فقط، أحدثت الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحوُّلًا جذريًا في طريقة تطوير المؤسسات للمنتجات، من خلال تبسيط مهام سير العمل وأتمتة المهام المتكررة وتمكين نهج أكثر اعتمادًا على البيانات في تطوير المنتجات. قامت بعض أكبر وأنجح الشركات في العالم بدمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها، بما في ذلك Microsoft وOpen AI (ChatGPT) وMcKinsey.
اليوم، تساعد أكثر أدوات تطوير المنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدُّمًا المصممين على ابتكار أفكار منتجات جديدة تعتمد على خوارزميات معقدة ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع تسريع عمليات النمذجة الأولية والاختبار. يُسهم هذا النهج في تقليل المدة الإجمالية للوصول إلى السوق.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيصلك محتوى الاشتراك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك من هنا. لمزيد من المعلومات، راجع بيان خصوصية IBM.
يُحدِث الذكاء الاصطناعي تحوُّلًا جذريًا في عملية تطوير المنتجات؛ إذ يساعد على استخلاص رؤى حول سلوك العملاء بوتيرة أسرع مما كان عليه في السابق. كما يُسهم أيضًا في إحداث تحوُّل في ابتكار الأفكار للمنتجات، والنمذجة الأولية، والاختبار، وعمليات النشر. وفيما يلي نظرة على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف عمليات تطوير المنتجات.
تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي على تحسين المرحلة الأولى من تطوير المنتج بشكل أساسي باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي. تعتمد هذه الأنظمة على الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه إنشاء محتوى أصلي مثل النصوص والصور والفيديوهات لمساعدة الفِرق على إجراء أبحاث السوق بشكل أسرع.
يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي أن تفحص مجموعات البيانات الكبيرة، ما يؤدي إلى تسريع الحصول على رؤى حول سلوك المستخدم على منصات التواصل الاجتماعي مثل LinkedIn وX وFacebook. وتساعد خوارزميات التعلم الآلي (ML) مديري المنتجات على تحديد التحديات وتفضيلات العملاء التي يمكن أن تؤدي إلى فرص جديدة لتطوير المنتجات.
على سبيل المثال، تجرِّب بعض المؤسسات الحديثة مساعدي الذكاء الاصطناعي المدمجين بالكامل في برامج إدارة المنتجات. تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة هذه على تحليل تعليقات العملاء في الوقت الفعلي، ما يساعد مديري المنتجات على تحديد مجالات تطوير المنتجات الجديدة بسرعة.
تُعَد عملية توليد الأفكار أو العصف الذهني المرحلة الثانية من دورة حياة تطوير المنتجات، وقد تأثَّرت بشكل كبير بالذكاء الاصطناعي في العقد الماضي. وكان هذا التأثير واضحًا بشكل خاص في العامين الماضيين منذ إطلاق ChatGPT وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأخرى.
يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي أن تساعد مديري المنتجات على الاستفادة من الرؤى المستخلصة من الأبحاث التي جمعوها في المرحلة الأولى. كما تساعد الأدوات على تحويل الرؤى إلى أفكار لمنتجات جديدة من المرجَّح أن تتوافق مع السوق.
خلال هذه المرحلة، تساعد مولِّدات النصوص والصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي الفِرق على بناء نماذج أولية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للمنتجات الجديدة المحتملة التي يمكن للأطراف المعنية مراجعتها. وعلى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي التوليدي كان يُنظر إليه في البداية على أنه بديل محتمل للمصممين، فإنه أثبت في السنوات الثلاث الماضية أنه يمكن أن يتصرّف كشريك. يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يساعد على تعزيز وتسريع الإبداع من خلال أداء المهام الروتينية.
خلال مرحلة التصميم والنمذجة الأولية، تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي مصممي المنتجات على أخذ فكرة لمنتج جديد وتحويلها إلى نموذج أولي بشكل أسرع مما يمكنهم فعله يدويًا. تستطيع أنظمة التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) المدعومة بالذكاء الاصطناعي إنشاء تصميمات معقدة بشكل أسرع وأكثر كفاءة من البشر. وتُتيح أتمتة الجوانب المتكررة لعملية التصميم والنماذج الأولية للمهندسين ومصممي المنتجات التركيز بشكل أكبر على مهام صنع القرار الإبداعي والاستراتيجي.
تؤدي أدوات المحاكاة المعززة بالذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في هذه المرحلة من خلال مساعدة الفِرق على التنبؤ بكيفية استخدام العملاء لتصميماتهم ونماذجهم الأولية. وتُجري عمليات المحاكاة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مقارنةً لكل تصميم منتج بدقة، ما يساعد مديري المنتجات على فهم كيف من المرجح أن تحقق تصميماتهم نجاحًا في السوق.
بعد اكتمال مرحلة التصميم، تعمل الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على أتمتة جوانب مرحلة الاختبار والبناء، ما ينتج عنه المئات بل الآلاف من نماذج التباين التي يتم اختبارها مقابل بعضها من حيث الأداء.
عندما يتم التحقق من صحة النموذج الأولي، يصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي أمرًا بالغ الأهمية خلال مرحلة البناء، حيث يعمل على أتمتة العمليات التي كانت تتم يدويًا ويوفر ساعات من الوقت لفِرق ضمان الجودة.
ومع اقتراب مرحلة الاختبار من الاكتمال، يستخدم مديرو المنتجات الذكاء الاصطناعي للتحقق من صحة خياراتهم، باستخدام مقاييس مثل الأداء وتجربة المستخدم، والاستدامة لتقييم المنتج الجديد. ويتم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي حتى لاختبار مدى ملاءمة المنتج للسوق وتسعيره قبل المرحلة النهائية من دورة حياة تطوير المنتجات، وهي الإطلاق والتكرار.
خلال مرحلة الإطلاق والتكرار، يمكِّن الذكاء الاصطناعي المنتجات من التحسين المستمر، وجمع بيانات واقعية لمنح المؤسسات ميزة تنافسية.
تم تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة لمراقبة تجربة العملاء ومقاييس تبنّي السوق. وترتبط مباشرةً بمسار تطوير المنتجات لإثراء المنتجات الجديدة وميزات المنتجات الجديدة.
تُعَد خوارزميات التعلم الآلي أساسية مرة أخرى خلال هذه المرحلة، حيث تسلِّط الضوء على أي حالات شاذة في البيانات حتى يتمكن مديرو المنتجات من رصد المشكلات المحتملة بشكل أسرع واكتشاف التحولات المهمة في سلوك المستخدم وتوجهات السوق.
لقد مكَّن دمج الذكاء الاصطناعي في دورة حياة تطوير المنتجات مديري المنتجات وفِرق التطوير من استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي لتعزيز العمليات، واكتساب رؤى أعمق حول سلوك العملاء، والابتكار بشكل أسرع. وفيما يلي نظرة على أهم الفوائد المؤسسية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير المنتجات.
من خلال تحسين العمليات القديمة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، تمكَّنت فِرق تطوير المنتجات من تقليل وقت الوصول إلى السوق لمجموعة واسعة من المنتجات بشكل كبير. لقد تم تعزيز عمليات توليد الأفكار والنمذجة الأولية والمحاكاة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ما ساعد الفِرق على تبادل الأفكار، وبناء منتجات جديدة، وتحديد العيوب بشكل أسرع وأكثر كفاءة من ذي قبل.
لقد أحدث الذكاء الاصطناعي تحوُّلًا جذريًا في مرحلة التحقق من صحة المنتج، وهي المرحلة التي تختبر فيها الفِرق المنتجات الجديدة. الآن، يمكن لمديري المنتجات التحقق من جودة المنتج باستخدام تحليلات معززة بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي، ما يمنحهم صورة دقيقة عن كيفية استخدام العملاء للمنتج الجديد. في دورات تطوير منتجات البرمجيات، تعمل أدوات اختبار الذكاء الاصطناعي على تشغيل الآلاف من عمليات المحاكاة، ما يؤدي إلى أتمتة عمليات ضمان الجودة التي كان يتم تنفيذها يدويًا.
تُعَد أتمتة العمليات اليدوية إحدى الطرق الأساسية التي تساعد بها تقنية الذكاء الاصطناعي المؤسسات. لقد كانت المهام المتكررة التي تتطلب كميات كبيرة من البيانات مثل التوثيق ومراقبة الامتثال تتطلب سابقًا إدخالًا يدويًا. وقد مكَّن الانتشار الواسع لأدوات الذكاء الاصطناعي المؤسسات من أتمتة جوانب من هذه المهام، ما ساهم في توفير وقت وموارد قيّمة. كما أن مهام سير العمل المؤتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد على تقليل احتمالية الخطأ البشري في دورة حياة تطوير المنتج.
تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي مديري المنتجات على اتخاذ قرارات أكثر استنادًا إلى البيانات من خلال استخدام لوحات معلومات في الوقت الفعلي توفِّر عرضًا تفصيليًا للمقاييس الرئيسية خلال جميع مراحل دورة حياة التطوير. حتى بعد طرح المنتج في السوق، توفِّر لوحات المعلومات هذه باستمرار رؤًى حول كيفية استخدام العملاء للمنتج.
يساعد الذكاء الاصطناعي مبادرات الاستدامة من خلال مساعدة الفِرق على تحسين استخدام المواد الخام وتقليل النفايات في جميع مراحل دورة حياة تطوير المنتج. وتوفِّر نماذج الذكاء الاصطناعي التنبؤية تقييمات دقيقة للأثر البيئي المحتمل للمنتج وتقترح تغييرات في التصميم أو التصنيع لتحسينه.
وفقًا لتقرير حديث، أدى استخدام الذكاء الاصطناعي في الأتمتة الصناعية إلى انخفاض بنسبة 84% في المواد المستخدمة. كما حقق انخفاضًا في الوزن بنسبة 90%، ما قد يؤدي إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا بمقدار ثلاثة أطنان لكل وحدة مصنّعة.1
أدَّت فوائد استخدام الذكاء الاصطناعي في دورة حياة تطوير المنتجات إلى دفع الشركات من جميع الأحجام إلى البحث عن طرق جديدة لدمجه في عملياتها واستراتيجياتها الأساسية. من التصميم والنماذج الأولية إلى البحث في كميات هائلة من بيانات تعليقات العملاء للحصول على الرؤى، فيما يلي نظرة على أهم حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير المنتجات على مستوى المؤسسات.
يتم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع خلال مرحلة تصميم المنتج لمساعدة الفِرق على تبادل الأفكار بشكل أسرع، وتجربة تصميمات مختلفة، واختبار الفرضيات. لقد كان الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي مفيدين بشكل خاص في السنوات الأخيرة، حيث ساعدا الفِرق على اختبار اختلافات المنتجات وحتى إنشاء تصميمات جديدة بناءً على مقاييس محددة مسبقًا.
لقد أحدثت التحليلات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحوُّلًا جذريًا في كيفية تعامل الشركات مع تطوير المنتجات الجديدة. تتضمن هذه العملية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل كيفية أداء المنتج في السوق بناءً على وسائل التواصل الاجتماعي وتعليقات العملاء والمراجعات عبر الإنترنت. يمكن للرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تكشف عن توجهات تفضيلات العملاء بشكل أسرع من البحث اليدوي، ما يسمح للمؤسسات بأن تكون أكثر مرونة وقدرة على التكيف في أساليبها.
لقد غيَّرت أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي يمكنها كتابة واختبار التعليمات البرمجية الطريقة التي تتبعها فِرق عمليات التطوير في بناء منتجات وخدمات البرمجيات الجديدة واختبارها. يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين طورتهم Microsoft وOpenAI وغيرهما على أتمتة العديد من جوانب الاختبار والنشر. وتُتيح هذه الأدوات للمهندسين إمكانية التكرار بشكل أسرع والتركيز بشكل أكبر على المهام الإبداعية. الوكلاء هم أنظمة ذكاء اصطناعي يمكنها أداء مهمة ما بشكل مستقل دون تدخل بشري.
لقد حسَّن الذكاء الاصطناعي العديد من جوانب سلاسل التوريد الحديثة، ما ساعد مديري المخزون على تحسين العرض والطلب على المنتج باستخدام أدوات التنبؤ المتقدمة والمعززة بالذكاء الاصطناعي. تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي على تحليل البيانات في الوقت الفعلي من المورِّدين، ما يؤدي إلى أتمتة تصنيع وشحن المنتجات عندما يكون العرض منخفضًا.
ويعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين تحليل المشاعر بشكل كبير في تطوير المنتجات، وهي عملية تحليل كميات كبيرة من النصوص لتحديد إذا ما كانت تعبِّر عن مشاعر إيجابية أم سلبية.
تعمل أدوات تحليل المشاعر المدعومة بالذكاء الاصطناعي على جمع تعليقات العملاء بشكل شامل من مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الأخرى وتحليلها وفقًا للمعايير التي يحدِّدها مديرو المنتجات. كما أن خوارزميات التعلم الآلي تساعد على اقتراح أفكار أو ميزات جديدة للمنتجات بناءً على التعليقات التي تحللها.
يمثل إدخال الذكاء الاصطناعي في مهام سير عمل تطوير المنتجات تحوُّلًا في كيفية تعامل المؤسسات مع هذا المجال. بدءًا من تبسيط كيفية توليد المصممين للأفكار وبناء النماذج الأولية، ووصولًا إلى أتمتة الجوانب المستهلكة للوقت في عمليات التطوير مثل كتابة الأكواد واختبارها، يعمل الذكاء الاصطناعي على تحويل دورة حياة تطوير المنتجات بأكملها.
مع استمرار تقدُّم التكنولوجيا، يبدو أن هناك ثلاثة مجالات ستعزز الابتكار:
يتجه دمج الذكاء الاصطناعي في تطوير المنتجات نحو تمكين الإبداع البشري وتعزيزه، بدلًا من استبداله. ويُعَد الذكاء الاصطناعي الوكيل، الذي يمثِّل أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تفكِّر وتستخدم الأدوات وتحلّ المشكلات كما يفعل البشر، جوهر هذا الجهد.
إن المستوى العالي من التطور الذي يتمتع به الذكاء الاصطناعي الوكيل يجعله أكثر توجهًا نحو تحقيق الأهداف مقارنةً بالذكاء الاصطناعي التوليدي. كما يمكنه أداء مهام معقدة مثل البحث وإدارة العمليات، ما يُسهم في إثراء العملية الإبداعية وتحسينها.
تُتيح المنصات البرمجية منخفضة الكود/دون كود للأفراد الذين لا يمتلكون خلفية في البرمجة إنشاء تطبيقات بسيطة. ويتم تحسين هذه المنصات بشكل كبير بواسطة الذكاء الاصطناعي.
يستخدم غير المبرمجين منصات البرمجة منخفضة الكود ومنصات البرمجة دون كود لبناء تطبيقات متطورة بشكل متزايد بتكلفة مخفضة. وبحسب تقرير حديث، سيتم بناء 70% من تطبيقات المؤسسات الجديدة على منصات البرمجة منخفضة الكود أو دون كود هذا العام، بزيادة قدرها 25% مقارنةً بالسنوات الخمس الماضية.2
تنتشر عناوين الأخبار المليئة بالمخاوف حول الذكاء الاصطناعي، وكلما تم دمج هذه التقنية في الأدوات التي تعتمد عليها الشركات يوميًا، ازدادت تلك المخاوف. وبدلًا من الهروب من التكنولوجيا، تبحث المؤسسات الحديثة بشكل متزايد عن طرق لدمجها بشكل مسؤول وأخلاقي في عملياتها.
تشمل الأمثلة في تطوير المنتجات المصممين الذين يدمجون ضوابط العدالة والشفافية في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي والمهندسين الذين يبنون أطر عمل الذكاء الاصطناعي التي تقلل من التحيّزات في الخوارزميات الأساسية.
استمع لمعرفة ما إذا كان الوكلاء الافتراضيون سيحلون محل البشر عندما يصبحون أسرع وأكثر دقة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
استكشف كيفية استخدام الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي التوليدي وتحديث التطبيقات لتعزيز الابتكار والحفاظ على القدرة التنافسية.
تعرف على سبب حاجة تجار التجزئة إلى فهم المخزون المتاح من أجل تلبية طلبات العملاء.
يُمكنك إنشاء أعمال أكثر مرونةً باستخدام الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة الأصول الذكية وسلسلة التوريد.
حوّل عملياتك التجارية مع IBM باستخدام البيانات الغنية وتقنيات الذكاء الاصطناعي الفعالة لدمج عمليات التحسين.
IBM Cloud Pak for Business Automation عبارة عن مجموعة معيارية من مكونات البرامج المتكاملة لإدارة العمليات والأتمتة.
بادر بتحويل عمليات أعمالك باستخدام حلول IBM الرائدة في المجال. يمكنك تعزيز الإنتاجية والمرونة والابتكار من خلال مهام سير العمل الذكية وتقنيات الأتمتة.
1. Six Strategies to Lead Product Sustainability Design, BCG Publications, August 2023
2. Low-Code Development Technologies Evaluation Guide, Gartner, 2024