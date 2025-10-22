الذكاء الاصطناعي في تطوير المنتجات

الذكاء الاصطناعي هو تقنية تمكِّن أجهزة الكمبيوتر من التعلُّم، وحل المشكلات، واتخاذ القرارات بطريقة تحاكي البشر. منذ دمجه على نطاق واسع في عمليات الأعمال الأساسية بدءًا من العقد الثاني من الألفية، بدأ مصممو المنتجات ومديروها في تجربة أفضل السبل لتطبيقه في تطوير المنتجات.

خلال العقد الماضي فقط، أحدثت الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحوُّلًا جذريًا في طريقة تطوير المؤسسات للمنتجات، من خلال تبسيط مهام سير العمل وأتمتة المهام المتكررة وتمكين نهج أكثر اعتمادًا على البيانات في تطوير المنتجات. قامت بعض أكبر وأنجح الشركات في العالم بدمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها، بما في ذلك Microsoft وOpen AI ‏(ChatGPT) وMcKinsey.

اليوم، تساعد أكثر أدوات تطوير المنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدُّمًا المصممين على ابتكار أفكار منتجات جديدة تعتمد على خوارزميات معقدة ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع تسريع عمليات النمذجة الأولية والاختبار. يُسهم هذا النهج في تقليل المدة الإجمالية للوصول إلى السوق.