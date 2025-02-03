يزدهر التحول من خلال التعاون

قيادة التحول ليست مهمة سهلة، وقد تم التأكيد على ذلك من خلال المقابلات مع القادة الثلاثة الذين يحاورهم Funai. أعرب Matt Lyteson، رئيس تقنية المعلومات ونائب رئيس التحول في منصة التكنولوجيا في شركة IBM، صراحة عن فكرة أن المديرين التنفيذيين لا يتفقون دائمًا وهذا ليس أمرًا سلبيًا. وهو يعمل إلى جانب Funai، ويتعاون الاثنان دائماً.

اتفق Funai وLyteson على أن المديرين التنفيذيين يجب أن يفهموا أن كل شخص في الفريق لديه وجهة نظر وخبرة فريدة يمكن أن تساهم في نجاح الفريق وتحقيق أهداف المؤسسة.

أفاد Lyteson في البودكاست قائلاً: "يُدرك معظم الناس ماهية علاقة العمل الجيدة، وأعتقد أنه مثل أي علاقة أخرى، ستكون هناك فترات صعود وهبوط.

واتفاقًا مع موضوع الشراكات، أجرت فوناي مقابلة مع ماركو بيل بيتر، نائب الرئيس لمنصات الأعمال الأساسية في ريد هات، في الحلقة الثانية، حيث قدمت للمستمعين رؤى حول تحويل منصة المبيعات.