تم اعتماد IBM Cloud لخدمات IaaS وPaaS وVPC ضمن ISMAP من قِبَل مدقق مستقل ومعتمد من جهة خارجية. تساعد شهادة IBM Cloud ISMAP الوكالات الحكومة اليابانية على الاستفادة من أعباء عمل IBM Cloud مع تلبية متطلبات الأمان.

توضِّح أوصاف الخدمات (SD) من IBM إذا ما كان العرض المحدد قد حقق حالة الامتثال لبرنامج ISMAP ويواصل الحفاظ عليها. يتم تقييم الخدمات أدناه كل عام من قِبَل مدقق حسابات خارجي مستقل.