إن توقعات العملاء ومشهد تقنية المعلومات المتغير يدفع عجلة التحديث التقني. وليس المقصود بهذه العبارة أنّ عليك اتباع نهج الإحلال والتغيير للأنظمة الموثوقة والتطبيقات الحساسة، ولكن بإمكانك تحديثها تدريجيًا من خلال الإنشاء المصمَّم للتقنية السحابية ودمج الخدمات المصغّرة المعبأة في حاويات لـ IBM Cloud® Paks في أجهزة كمبيوتر مركزية وخوادم وتخزين يتسم بالمرونة وقابلية التوسع والأمن وجميعها مصمَّمة باستخدام الذكاء الاصطناعي و من أجل التقنية السحابية الهجينة.