إن توقعات العملاء ومشهد تقنية المعلومات المتغير يدفع عجلة التحديث التقني. وليس المقصود بهذه العبارة أنّ عليك اتباع نهج الإحلال والتغيير للأنظمة الموثوقة والتطبيقات الحساسة، ولكن بإمكانك تحديثها تدريجيًا من خلال الإنشاء المصمَّم للتقنية السحابية ودمج الخدمات المصغّرة المعبأة في حاويات لـ IBM Cloud® Paks في أجهزة كمبيوتر مركزية وخوادم وتخزين يتسم بالمرونة وقابلية التوسع والأمن وجميعها مصمَّمة باستخدام الذكاء الاصطناعي و من أجل التقنية السحابية الهجينة.
تزيد أُطر العمل المفتوحة من قابلية النقل والاتساق دون إضافة مخاطر.
تفي البنية التحتية لتقنية المعلومات القابلة للتوسع والمرنة بالطلبات المتقلبة وبتكاليف يمكن التنبؤ بها.
تتحكم المنصة الصحيحة في مكان وطريقة تخزين البيانات الحساسة والوصول إليها ومعالجتها.
بادِر بتسريع عملية التحديث لتوفير المرونة ورشاقة الأعمال في أثناء قيامك بدمج IBM Z بسلاسة في التقنية السحابية الهجينة الخاصة بك.
حوِّل تطبيقاتك الحساسة للتقنية السحابية الهجينة من دون التفريط في الاستقرار أو الأمن أو الرشاقة.
قم بتحديث أصول الكمبيوتر المركزي الأساسية وترحيلها من خلال نهج عمليات التطوير.
يمكنك تبسيط عملية النشر السحابي لتطبيقات AIX الخاصة بك وتسريعها باستخدام بنية تتوافق مع تقنية المعلومات المحلية.
يمكنك تحسين التقنية السحابية الهجينة لـ IBM i باستخدام نظام تشغيل يمكن تشغيله في أي مكان يجب أن تتوفر فيه تطبيقاتك وبياناتك.
يمكنك التحسين محليًا أو في البيئة السحابية من خلال التحديث باستخدام الحاويات والخدمات المصغّرة التي تم تطويرها على مصدر مفتوح.
استمتِع بتوفير سريع للمتطلبات اللازمة للخدمة الذاتية، وإدارة مرنة، وفواتير بنظام الدفع حسب الاستخدام.
يمكنك نقل البيانات وإدارتها بسلاسة على مستوى كل من البيئات المحلية والسحابية.
يمكنك التحديث باستخدام خدمات التخزين للمؤسسات IBM® Storage Suite لـ Cloud Paks أو IBM Spectrum® Fusion.
التحديث والتبسيط باستخدام التخزين المصمّم لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي.
يمكنك تسريع الأداء وتعزيز السعة واكتساب مرونة مراعية للمستقبل وتبسيط الإدارة.
حافِظ على التدفق النقدي واكتسِب رشاقة تشبه الرشاقة السحابية مع هذا العرض القائم على الاشتراك.
اكتسِب المرونة في البيئات المادية والافتراضية وبيئات الحاويات محليًا وفي البيئة السحابية.
ابحث عن المهارات والأدوات لتحديث التطبيقات القديمة وتسريع الوقت المناسب للقيمة.
ابحث عن الموارد التي تحتاج إليها لنقل التطبيقات إلى بيئة سحابية هجينة ومفتوحة.
تعرَّف على مفهوم تحديث التطبيقات ومزاياه وكيفية البدء فيه.
راجِع كيفية تحديث أصول الكمبيوتر المركزي الأساسية باستخدام نهج عمليات التطوير.
تعرَّف على نقطة الانطلاق واستكشِف حالة العمل للتحديث.
تعرَّف على الأمور الستة التي لا غنى عنها لحماية البيانات والتخزين.
اكتشِف مسارات التدريب على البيئة السحابية الهجينة والحاويات وKubernetes وOpenShift والمزيد.
راجِع كيف يمكن للبنية التحتية لتقنية المعلومات المناسبة أن تسرّع من التحوّل.
طبِّق الاستراتيجية والتصميم والتقنية للتحديث لتحقيق إمكانية تشغيل تفاعلي أكبر ولزيادة عائد الاستثمار.
*يتوفر التخزين كخدمة في مناطق محدَّدة