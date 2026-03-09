ما المقصود بالمحاكاة الافتراضية للتطبيقات؟

تؤثر المحاكاة الافتراضية للتطبيقات في حياتنا الحاسوبية بشكل يومي. فمشاهدة فيلم على Netflix، أو الوصول إلى برامج الشركة عن بُعد، أو لعب ألعاب فيديو مرتكزة على السحابة، كلها تعتمد على التطبيقات الافتراضية.

مع نشر وإدارة البرمجيات التقليدية، يُجرى تثبيت التطبيقات مباشرةً على أجهزة فردية، وهذا لا يتيح إمكانية توسيع النطاق. تحل المحاكاة الافتراضية للتطبيقات هذه المشكلة من خلال السماح لعدة مستخدمين بالوصول إلى البرامج المثبتة على خادم مركزي، من أي مكان، من دون قيود على الموقع أو نوع الجهاز (أجهزة الكمبيوتر المكتبية، والحواسيب المحمولة، والأجهزة اللوحية، والأجهزة المحمولة).

في البيئات المؤسسية، تسهل تقنية المحاكاة الافتراضية للتطبيقات هذه إدارة تكنولوجيا المعلومات، وتحسن الأمان، وتتيح العمل عن بُعد. ونظرًا إلى أن التطبيقات التي تعتمد على السحابة أصبحت أساسية في كيفية عمل المؤسسات، فإن الإدارة المركزية للتطبيقات تقلل من أحمال تشغيل تكنولوجيا المعلومات وتسرّع عملية نشر البرامج عبر القوى العاملة الموزعة.

وفقًا لتقرير Grand View Research، بلغت قيمة سوق المحاكاة الافتراضية للتطبيقات العالمي 3.43 مليارات دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن تصل إلى 8.40 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 14.3%.¹ يُعد تبني الحوسبة السحابية والانتقال إلى العمل عن بُعد هما الدافعان الرئيسيان لهذا النمو.