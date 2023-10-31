جهاز الكمبيوتر المكتبي الافتراضي هو بيئة عمل رقمية تعمل في صورة افتراضية، منفصلة عن الأجهزة الفعلية التي يستخدمها الموظفون للوصول إليها. يوفّر جهاز الكمبيوتر المكتبي الافتراضي واجهة مُعدّة مسبقًا لأنظمة التشغيل والتطبيقات، ويمكن الوصول إليها من أجهزة مختلفة متصلة بالإنترنت عبر شبكات Wi-Fi.
وتتمثل الميزة الأساسية لجهاز الكمبيوتر المكتبي الافتراضي في إمكانية الوصول إليه عن بُعد من أي نقطة نهاية يستخدمها الموظف. وخلال يوم العمل، يمكن للمستخدم نفسه فتح جهاز الكمبيوتر المكتبي الافتراضي الخاص به من كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي أو كمبيوتر مكتبي أو هاتف ذكي، مع حصوله في كل مرة على تجربة مطابقة لما يظهر على خادم Windows الفعلي، وتوافق كامل عبر مختلف المنصات.
تلك التجربة لا تقتصر على التوافق مع منصات متعددة؛ ففي كثير من الحالات يمكن لجهاز الكمبيوتر المكتبي الافتراضي تحسين تجربة المستخدم مقارنة باستخدام جهاز كمبيوتر فعلي، لأن جهاز الكمبيوتر المكتبي الافتراضي يستطيع الوصول إلى مساحة تخزين إضافية وموارد أخرى عند الحاجة.
على الرغم من أن تقنية جهاز الكمبيوتر المكتبي الافتراضي كانت في البداية مقتصرة على خدمة جهاز واحد فقط، فقد تطورت اليوم بحيث تمكّن عدة مستخدمين من تشغيل بيئات عمل متعددة على نظام مشترك.
يُعَد إنشاء وتهيئة أجهزة كمبيوتر مكتبية افتراضية قادرة على دعم عدة أجهزة للمستخدمين مهمة معقدة في العادة، وتتطلب غالبًا استخدام برمجيات تطوّرها وتثبّتها جهة خارجية. ويمكن تهيئة جهاز الكمبيوتر المكتبي الافتراضي أو بناؤه من البداية وفق احتياجات الشركة ومواصفاتها الخاصة.
ويُعَد جهاز الكمبيوتر المكتبي الافتراضي جزءًا من بنية تحتية مخصَّصة تطوّرها جهات متخصصة في توفير أجهزة الكمبيوتر المكتبية الافتراضية. ومن أشهر مزوّدي أجهزة الكمبيوتر المكتبية الافتراضية: Citrix (ومن ضمنها منتج VDI Solutions)، وMicrosoft Azure، وVMware Horizon.
وبغض النظر عن المزوّد، فإن الخطوات الأساسية لإنشاء البنية التحتية لجهاز الكمبيوتر المكتبي الافتراضي متشابهة إلى حد كبير. أولًا، ينشئ مزود جهاز الكمبيوتر المكتبي الافتراضي جهازًا افتراضيًا يُستضاف إما في مركز بيانات الشركة داخل موقعها المحلي أو ضمن بيئات الحوسبة السحابية، باستخدام برمجيات افتراضية لأجهزة الكمبيوتر المكتبية تستنسخ في جوهرها أجهزة الشركة الفعلية.
وعند تشغيل جهاز كمبيوتر مكتبي افتراضي محليًا، يُستخدم برنامج يُعرف باسم مراقب الأجهزة الافتراضية (hypervisor) لإدارة العملية الفورية التي تتيح لعدة مستخدمين الوصول إلى جهاز الكمبيوتر المكتبي الافتراضي في الوقت نفسه. وإذا جرى تشغيل جهاز كمبيوتر مكتبي افتراضي في بيئات سحابية، يُعاد إنشاء مراقب الأجهزة الافتراضية (hypervisor) وجميع مكونات البنية التحتية داخل السحابة، حيث يمكن الوصول الكامل إلى الجهاز الافتراضي.
وتُدار موارد الحوسبة وتُخصّص إما بواسطة مراقب الأجهزة الافتراضية (hypervisor) أو بواسطة تخزين السحابة العامة، بحسب ما إذا كان جهاز الكمبيوتر المكتبي الافتراضي يعمل محليًا أو عبر حساب في السحابة العامة (مثل FreeBSD أو Linux أو Microsoft Windows 10).
تُصنَّف أجهزة الكمبيوتر المكتبية الافتراضية في فئتين بحسب ما إذا كانت مصممة للاحتفاظ بالمعلومات بشكل مستمر أم لا، وهما: أجهزة دائمة وأجهزة غير دائمة.
ويقدم جهاز الكمبيوتر المكتبي الافتراضي الدائم تجربة أكثر تخصيصًا، إذ يمكن للمستخدم تهيئته ببياناته وتطبيقاته المفضلة والعناصر البصرية التي يختارها. في المقابل، تكون أجهزة الكمبيوتر المكتبية الافتراضية غير الدائمة أكثر عمومية من حيث الإعداد، وتعتمد عادة صورة جهاز كمبيوتر مكتبي موحّدة للجميع.
ومن منظور إداري، تختلف الأجهزة الدائمة عن غير الدائمة في طريقة إدارتها. فالأجهزة الدائمة تتطلب مساحة تخزين أكبر بسبب حجم التخصيص والبيانات المرتبطة التي يجب الاحتفاظ بها كي يحصل المستخدم على تجربة شخصية في كل مرة يدخل فيها إلى جهاز الكمبيوتر المكتبي الافتراضي.
وبما أن جهاز الكمبيوتر المكتبي الافتراضي الدائم مخصص للاستخدام على المدى الطويل، يتعيّن على المسؤولين تنفيذ تحديثات برمجية منتظمة له، وكذلك تحديد كيفية إدارة التخزين الإضافي المرتبط بأحمال التشغيل المحفوظة.
ولاعتبارات عملية، تُعدّ الأجهزة غير الدائمة في كثير من حالات الاستخدام الخيار الأكثر جاذبية للمؤسسات من حيث سهولة النشر والإدارة.
تتمثل الفوائد الأساسية التي تقدمها أجهزة الكمبيوتر المكتبية الافتراضية في توفير قدر أكبر من السهولة في الاستخدام وقيمة تشغيلية إضافية. فالقدرة على الوصول إلى جهاز كمبيوتر مكتبي افتراضي مُعدّ إعدادًا مثاليًا من أي موقع متصل بالإنترنت، وعبر أي جهاز قياسي، تُعد ميزة لا تُقدّر بثمن، سواء لمندوبي المبيعات العاملين في الميدان أو لأي شخص يحتاج إلى أداء العمل عن بُعد في مواقع مختلفة.
ويمكن أن تشمل هذه الفئة من المستخدمين العمالة المؤقتة التي تعمل في مواسم محددة. غالبًا ما يستطيع هؤلاء العاملون إحضار أجهزتهم الشخصية واستخدامها للوصول إلى جهاز الكمبيوتر المكتبي الافتراضي، مما يساعد في تخفيف الأعباء عن ميزانيات تكنولوجيا المعلومات عبر خفض تكاليف الأجهزة. وبالمثل، يمكن تحقيق وفورات ملموسة باستخدام أجهزة كمبيوتر شخصية قديمة كنقاط نهاية لجهاز الكمبيوتر المكتبي الافتراضي.
وفائدة رئيسية أخرى هي أن أجهزة الكمبيوتر المكتبية الافتراضية التي تُستخدم عن بُعد تكون في كثير من الأحيان مجهزة بشكل أفضل من الأجهزة الفعلية، لأن جهاز الكمبيوتر المكتبي الافتراضي يمكنه الاستفادة من موارد متاحة عبر الإنترنت لا يستطيع جهاز الكمبيوتر المكتبي الفعلي استخدامها بالطريقة نفسها. وعلاوة على ذلك، نظرًا إلى أن بيانات جهاز الكمبيوتر المكتبي الافتراضي تُخزّن في مركز بيانات محلي بدلًا من تخزينها على أجهزة فعلية، يصبح من الممكن فرض مستوى أعلى من التحكم في أمن البيانات.
تُعد البنية التحتية لأجهزة الكمبيوتر المكتبية الافتراضية (VDI) نوعًا من المحاكاة الافتراضية لأجهزة الكمبيوتر المكتبية الفعلية، في حين يُستخدم مصطلح "جهاز كمبيوتر مكتبي افتراضي" بوصفه مصطلحًا شاملاً لأي تقنية تفصل بين البيئة الافتراضية والعتاد الماديّ. ومن بين الفوائد الرئيسية للبنية التحتية لأجهزة الكمبيوتر المكتبية الافتراضية (VDI) التحسينات البرمجية في الرسومات، التي تتيح عرض رسوم كبيرة الحجم (مثل الخرائط) في صيغة أسهل للاستخدام، وذلك عبر شاشة افتراضية كبيرة يتم فيها توسيع مساحة العرض.
ويُتحقَّق ذلك بإحدى طريقتين:
من خلال دمج أجهزة كمبيوتر مكتبية افتراضية يمكن التبديل بينها، تعمل بطريقة تشبه التنقّل بين طرق عرض متعددة على جهاز كمبيوتر مكتبي يعمل بنظام Windows.
أو من خلال توسيع حجم الشاشة إلى ما يتجاوز أبعاد الجهاز المستخدم، ثم إتاحة إمكانية التمرير داخل العنصر الرسومي بحيث يمكن للمستخدم التنقّل داخل مساحة العمل في جهاز الكمبيوتر المكتبي الافتراضي بالكامل.
تُصمَّم تطبيقات البث (Streamer apps) لعرض أجهزة الكمبيوتر المكتبية الافتراضية ومحتويات أخرى ضمن منظور واسع وشامل. وتضم بعض هذه التطبيقات واجهات مصممة خصيصًا لعرض أنواع معيّنة من العناصر البصرية. فعلى سبيل المثال، يوفّر أحد هذه التطبيقات واجهة تحاكي شكل قاعة سينما من الداخل لعرض محتوى البث من مزودي الخدمات مثل Netflix.
كما تُستخدم أجهزة الكمبيوتر المكتبية الافتراضية أيضًا لتعزيز تجربة الألعاب الغامرة ودعم استخدام سماعات الألعاب مثل Oculus Rift وPico وHTC Vive. بالإضافة إلى إحياء البيئات الافتراضية المذهلة، تساعد أجهزة الكمبيوتر المكتبية الافتراضية على الإبقاء على زمن الانتقال منخفضًا أثناء اللعب، مما يضمن تجربة ألعاب عالية الأداء.
تستطيع أجهزة الكمبيوتر المكتبية الافتراضية توفير قدرة حوسبة إضافية لتشغيل ألعاب الواقع الافتراضي على الكمبيوتر (PC Virtual Reality, PCVR) وSteamVR (التي تمكّن المستخدمين من إدارة أجزاء متعددة من تجربة ألعاب الواقع الافتراضي)، مع توفير قدرة معالجة كافية لتشغيل عتاد مثل بطاقات الرسوميات من Nvidia وأجهزة توجيه Wi-Fi من نوع AX.
مراقب الأجهزة الافتراضية (hypervisor) برنامج مكتوب خصيصًا لدعم عملية المُحاكاة الافتراضية لأجهزة الكمبيوتر المكتبية من خلال عمله كمدير مؤتمت للموارد. يتولى مراقب الأجهزة الافتراضية توزيع الموارد على كل جهاز كمبيوتر مكتبي افتراضي وفقًا لاحتياجاته الحالية. ويعمل مراقب الأجهزة الافتراضية بوصفه جسرًا بين العتاد المادي الفعلي والعتاد المستنسخ في الأجهزة الافتراضية، وهو بذلك المكوّن الذي يتيح تنفيذ المُحاكاة الافتراضية لأجهزة الكمبيوتر المكتبية.
البنية التحتية لأجهزة الكمبيوتر المكتبية الافتراضية (VDI) هي إنشاء وإدارة بيئات أجهزة الكمبيوتر المكتبية والتطبيقات التي تتيح للموظفين العمل والوصول إلى التطبيقات والخدمات سواء في المكتب أو خارجه أو من أي موقع بعيد.وتُعد VDI أحد أشكال أجهزة الكمبيوتر المكتبية الافتراضية، إذ تُستخدم عبارة المُحاكاة الافتراضية لأجهزة الكمبيوتر المكتبية بوصفها مصطلحًا شاملاً لكل تقنية تفصل بين بيئة سطح المكتب والعتاد المادي.
أجهزة الكمبيوتر المكتبية كخدمة (DaaS) هو نموذج أقل استهلاكًا للموارد الحاسوبية من البنية التحتية لبنية VDI، ويصف حالة يستضيف فيها مزوّد الخدمة أحمال تشغيل جهاز كمبيوتر مكتبي افتراضي في السحابة عبر الواجهة الخلفية الخلفية لنشر VDI. على الرغم من أنّ نموذج DaaS يوفّر العديد من المزايا نفسها التي تتيحها بنية VDI، مثل تعزيز الأمان وإمكانات العمل عن بُعد، فإنّ تسعير DaaS أكثر تنافسية لأنه يتطلّب استثمارًا أوّليًا أقل في البنية التحتية.
