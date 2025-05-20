ما المقصود بأجهزة الذكاء الاصطناعي؟

مع استمرار تطور القطاع بوتيرة سريعة، تُحقق إنجازات الذكاء الاصطناعي حضورًا يوميًا في عناوين الأخبار. في ظل انتقالنا إلى عصر الذكاء الاصطناعي، تشكِّل أجهزة الذكاء الاصطناعي العناصر الأساسية للبنية التحتية التي تُشغِّل هذه التطبيقات المذهلة.

على سبيل المثال، يعتمد تطبيق التعرُّف على الوجوه –الذي أصبحنا نعتبره أمرًا بديهيًا– بشكل كبير على أجهزة الذكاء الاصطناعي ليعمل بكفاءة. يجب أن يعالج صورتك محليًا، ويقارنها بالصور المعتمدة، ويتعرَّف على أي تغيُّرات طبيعية لتتمكن من فتح هاتفك أو جهازك اللوحي. دون أجهزة الذكاء الاصطناعي، فإن التقنيات مثل التعرُّف على الوجه أو المساعدين الأذكياء ستكون أقل عملية وأكثر تكلفة.

فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية لأجهزة الذكاء الاصطناعي: