PaaS frente a iPaaS

Las soluciones PaaS proporcionan un entorno de desarrollo integral donde los desarrolladores pueden diseñar y desplegar aplicaciones de software tanto para casos de uso internos como orientados al cliente sin necesidad de mantener la infraestructura subyacente. En cambio, el proveedor de PaaS se encarga de gestionar los servidores, las redes, el almacenamiento y otros componentes de TI relacionados con la programación en la nube, lo que permite a los programadores de las empresas centrarse exclusivamente en el desarrollo de aplicaciones.
Por su parte, iPaaS es una capa de integración que permite que diferentes aplicaciones y sistemas intercambien datos y funciones en entornos on premises, híbridos y multinube. Las soluciones iPaaS suelen contar con un plano de control unificado en el que los equipos pueden diseñar y optimizar flujos de trabajo, automatizaciones e intercambios de datos. La solución también incluye herramientas de gestión del ciclo de vida de las API, controles de gobernanza y seguridad, y capacidades avanzadas de transformación de datos.
A pesar de sus diferencias, PaaS e iPaaS forman parte de un cambio creciente hacia los despliegues de TI basados en la computación en la nube. Tradicionalmente, las empresas manejaban tanto la orquestación de la integración como el desarrollo de aplicaciones on premises, con servidores, almacenamiento de datos, sistemas operativos y otros componentes gestionados por la propia organización. Pero este enfoque puede requerir muchos recursos y ser complejo desde el punto de vista operativo, especialmente a medida que las organizaciones adoptan marcos de microservicios, sin servidor, perimetrales, de IoT y otros marcos de TI.
Para abordar este problema, las empresas recurren cada vez más a soluciones de autoservicio nativas de la nube que respaldan la escalabilidad de todo el sistema y la agilidad del equipo, de las cuales PaaS e iPaaS son dos ejemplos destacados. Se espera que el tamaño del mercado para las plataformas “como servicio” crezca a una tasa anual compuesta de 27.8 % hasta 2030, según Grand View Research.
Si bien PaaS e iPaaS tienen diferentes propósitos y capacidades principales, comparten algunas características superpuestas. Las plataformas PaaS, por ejemplo, a menudo cuentan con middleware integrado (como colas de mensajes, pasarelas de API y características de automatización del flujo de trabajo), que pueden transformar datos en todos los tiempos de ejecución de aplicaciones de la plataforma, sistemas operativos y otros componentes de desarrollo dispares.
Sin embargo, mientras que las capacidades de integración de PaaS están vinculadas específicamente al entorno de desarrollo de la aplicación, iPaaS tiene un alcance más amplio, facilitando las integraciones en todo el ecosistema empresarial más amplio, incluidas bases de datos, fuentes de eventos y sistemas heredados.
Por el contrario, debido a que iPaaS se enfoca en conectar fuentes de datos dispares, sus características integradas de analytics, aprovisionamiento y seguridad están vinculadas específicamente al plano de integración y no pueden reemplazar el conjunto de herramientas centradas en el desarrollador de PaaS.
En resumen, PaaS e iPaaS no son soluciones competidoras: las organizaciones a menudo las usan en conjunto o las combinan con sistemas tradicionales on premises. Para entender mejor cómo funcionan juntas, analicemos cada solución con más detalle.
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Las soluciones PaaS proporcionan un entorno escalable para crear, ejecutar y gestionar aplicaciones, liberando recursos de desarrollo para que los programadores puedan centrarse en diseñar y desplegar nuevos productos. Las plataformas PaaS se encargan de tareas tradicionalmente asignadas a un equipo interno de administradores de sistemas, incluyendo el aprovisionamiento y escalado de recursos, la gestión de bases de datos y almacenamiento, y la seguridad (incluyendo cifrado, cortafuegos, autorización y autenticación).
Las soluciones PaaS suelen incluir kits de desarrollo de software (SDK), API, orquestación de flujos de trabajo, gestión de bases de datos y sistemas de mensajería basados en eventos. Mientras tanto, las características de integración continua y entrega continua (CI/CD) pueden automatizar las pruebas, las actualizaciones y el control de versiones, agilizando los despliegues y reduciendo el tiempo de comercialización. Con recursos alojados en la nube, los equipos DevOps pueden acceder a entornos compartidos de edificios desde cualquier ubicación. Por último, las herramientas de gestión del ciclo de vida permiten a los equipos monitorear, actualizar y retirar los servicios después de su despliegue inicial.
En términos de profundidad y complejidad técnica, PaaS se sitúa entre sus dos principales contrapartes en la nube: software como servicio (SaaS) e infraestructura como servicio (IaaS). SaaS requiere la menor cantidad de trabajo por parte de los usuarios. Después de suscribirse, pueden comenzar a usar el servicio de inmediato, con todas las configuraciones de backend y la resolución de problemas a cargo del proveedor de SaaS. Algunos ejemplos de aplicaciones SaaS son Salesforce, Slack, Dropbox y Adobe Creative Cloud.
Alternativamente, IaaS virtualiza los recursos de TI de una organización, con un proveedor de servicios en la nube que proporciona infraestructura de TI fuera del sitio, incluso cuando la organización suscriptora controla cómo se despliegan, configuran y mantienen estos recursos. PaaS divide la diferencia, ya que permite a los equipos de DevOps controlar sus propios datos y aplicaciones, mientras que el proveedor de la nube se encarga de la infraestructura subyacente. Algunos proveedores de la nube, como AWS e IBM, ofrecen servicios IaaS y PaaS, lo que permite a los clientes decidir qué procesos de desarrollo les gustaría controlar y cuáles les gustaría dejar en manos del proveedor.
Las soluciones PaaS suelen ser adecuadas para organizaciones que desarrollan aplicaciones orientadas al cliente, que pueden ser difíciles de desplegar y gestionar manualmente debido a sus complejas arquitecturas multiinquilino.
Por ejemplo, una plataforma de transmisión podría necesitar crear y mantener una combinación de servicios internos y orientados al usuario, como motores de recomendación, herramientas de generación de subtítulos, analytics de audiencia y portales de inicio de sesión. Tradicionalmente, la plataforma de transmisión podría gestionar y escalar cada servicio individualmente. Con PaaS, los servicios compatibles son accesibles y configurables a través de un entorno de desarrollo unificado y alojado por el proveedor, lo que simplifica los despliegues y estandariza la seguridad y la gobernanza.
Pero las soluciones PaaS no son ideales para todos los casos de uso:
iPaaS es una suite de herramientas basadas en la nube que permite que diferentes sistemas, aplicaciones, bases de datos y otros componentes de TI y fuentes de datos se comuniquen a pesar de las diferencias arquitectónicas y ambientales. La solución ayuda a mejorar la conectividad, eliminar los silos de datos y agilizar la integración de los procesos empresariales.
iPaaS presenta un marco de integración ligero de extremo a extremo, que reemplaza (o a veces funciona junto con) las soluciones de integración tradicionales, como el middleware on premises y los buses de servicios empresariales (ESB). Además de manejar el mapeo y la transformación de datos, las plataformas iPaaS proporcionan herramientas de gestión de API, controles de acceso y paneles personalizables, todos los cuales son accesibles a través de un plano de control centralizado.
Las soluciones iPaaS pueden ayudar a ampliar la funcionalidad de los sistemas heredados al permitirles conectarse a aplicaciones modernas en la nube y trabajar junto a ellas. Además, son ideales para arquitecturas basadas en microservicios, en las que las aplicaciones están ligeramente acopladas (son independientes y autosuficientes), lo que permite a los equipos introducir y conectar nuevos servicios sin interrumpir los flujos de trabajo existentes.
Por último, la solución es compatible con la arquitectura basada en eventos (en la que los cambios de estado predefinidos activan automatizaciones) y con la sincronización (en la que las aplicaciones se actualizan continuamente con datos en tiempo real). Estas características ayudan a las organizaciones a mantener una visión unificada y actualizada de los flujos de datos y el rendimiento.
Muchas soluciones iPaaS tienen como objetivo optimizar la integración de aplicaciones con conectores predefinidos y herramientas y plantillas de desarrollo de código bajo y sin código, que permiten a los desarrolladores ciudadanos diseñar o configurar integraciones sin experiencia en programación. Las organizaciones también pueden utilizar plataformas iPaaS para diseñar automatizaciones de varios pasos, reduciendo la entrada manual de datos y habilitando flujos de trabajo con agentes, donde los bots de IA y otras identidades no humanas (NHI) realizan acciones en nombre de los humanos.
Por ejemplo, una organización podría querer conectar sus plataformas de gestión de relaciones con los clientes (CRM), comercio electrónico y planificación de recursos empresariales (ERP) para que los datos de los clientes y los pedidos se reflejen automáticamente en cada sistema. Con iPaaS, los equipos pueden configurar cada integración a través de una biblioteca de conectores o un botón integrado en la interfaz de usuario (IU) de la plataforma.
Cuando no hay un conector predefinido disponible, los equipos de integración pueden crear uno propio, y las distintas plataformas ofrecen distintos niveles de soporte para los conectores personalizados. Por ejemplo, los desarrolladores ciudadanos podrían usar las herramientas sin código o de código bajo de la plataforma para diseñar y construir integraciones por sí mismos, o para realizar parte del trabajo de integración antes de pasarlo al equipo de desarrollo. Otros casos de integración pueden requerir más recursos de desarrollo, dependiendo de la plataforma y la complejidad de la integración.
Los precios varían según la plataforma, pero pueden basarse en el uso (volumen de llamadas a la API, por ejemplo) o en la cantidad de endpoints o conectores gestionados por iPaaS que utiliza una organización.
Sin embargo, las soluciones iPaaS tienen limitaciones notables:
|iPaaS
|Paas
|Usuarios principales
|Equipos de integración de sistemas (incluidos profesionales de TI, desarrolladores); integradores ciudadanos
|Equipos de DevOps y desarrolladores ciudadanos
|Caso de uso principal
|Conectar fuentes de datos y servicios dispares en diferentes entornos y arquitecturas
|Ofrecer un entorno seguro y flexible para que los desarrolladores puedan crear, desplegar y gestionar aplicaciones
|Características clave
|Conectores preconfigurados, orquestación de API, motores de transformación de datos y un plano de control centralizado
|Infraestructura en la nube, flujos de trabajo de creación de aplicaciones, automatizaciones de CI/CD, gestión del ciclo de vida de las aplicaciones y controles de seguridad
|¿Qué reemplaza o aumenta?
|Middleware on premises y ESB (aunque estos sistemas aún pueden usarse junto con un iPaaS para integrar sistemas heredados y realizar otras funciones especializadas)
|Los administradores de sistemas ya no se encargan de gestionar la infraestructura subyacente; ahora centran sus esfuerzos en facilitar el trabajo de los desarrolladores, la seguridad y el cumplimiento, así como en otras tareas de gran valor
|Profundidad técnica
|Las herramientas de código bajo y sin código ayudan a los desarrolladores ciudadanos a crear y gestionar integraciones
|Automatizaciones integradas, pero la programación sigue siendo necesaria para el desarrollo y el mantenimiento de la aplicación
|Precios
|Según el uso o el número de endpoints o conectores
|Modelos de pago por uso o modelos fijos con diferentes niveles de uso
Las empresas a menudo utilizan PaaS e iPaaS juntos: PaaS optimiza el desarrollo de aplicaciones, microservicios y desarrollo de API e iPaaS que conecta servicios y funciones internos y externos con el ecosistema empresarial más amplio. Como soluciones nativas de la nube, PaaS e iPaaS pueden respaldar las estrategias de transformación digital, cuyo objetivo es virtualizar y modernizar los procesos de TI para mejorar la agilidad y la escalabilidad organizacionales.
Estas tecnologías permiten a los equipos centrarse en configurar y optimizar aplicaciones e integraciones en lugar de crearlas y gestionarlas manualmente. La combinación de PaaS e iPaaS también puede ayudar a las empresas a mantener separadas y bien organizadas la lógica de las aplicaciones y la lógica de integración, lo que facilita la escalabilidad y la incorporación de nuevos servicios a medida que la organización crece.
En algunos casos, cada solución puede reforzar la necesidad de la otra. Por ejemplo, debido a que PaaS acelera los despliegues, es posible que los equipos de TI no puedan crear integraciones personalizadas lo suficientemente rápido como para adaptarse a la velocidad del desarrollo de aplicaciones. Esta discrepancia puede provocar cuellos de botella y problemas de seguridad. Al emplear ambas soluciones, los equipos pueden vincular rápidamente las aplicaciones creadas en el entorno de producción con servicios y fuentes de datos relevantes, como un ERP, un CRM o un data lake, reduciendo la fricción y sincronizando los plazos de desarrollo.
Algunos proveedores de la nube agrupan iPaaS, PaaS y otras capacidades “como servicio” en un solo producto, permitiendo a las organizaciones agregar o eliminar servicios según sea necesario. Alternativamente, las organizaciones pueden suscribirse a una combinación de servicios en la nube o combinar iPaaS y PaaS con sistemas de gestión tradicionales alojados en la empresa.
Para algunas empresas, diseñar un modelo de lenguaje grande (LLM) desde cero puede ser prohibitivamente costoso, ya que requiere hardware especializado y acceso a centros de datos de última generación. Las plataformas de IA como servicio (AIaaS) ofrecen una solución alternativa, que permite a las empresas pagar por el acceso a LLM preentrenado proporcionado por un proveedor externo.
Muchas plataformas AIaaS ofrecen amplias opciones de personalización, lo que ayuda a las organizaciones a incorporar datos patentados en conjuntos de entrenamiento de IA a través de API y SDK. Las soluciones AIaaS también permiten a las empresas diseñar flujos de trabajo con agentes, donde las identidades no humanas realizan acciones y toman decisiones de forma autónoma, agilizando las operaciones empresariales.
Una variante emergente, AIPaaS, es similar a PaaS, pero diseñada específicamente para alojar LLM y aplicaciones impulsadas por IA (ya sea orientadas al cliente o para uso interno) a lo largo de su ciclo de vida. Las soluciones AIPaaS a menudo incluyen capacidades de AutoML, que automatizan aspectos del desarrollo y despliegue del machine learning, lo que permite a los desarrolladores ciudadanos equipar rápidamente sus aplicaciones con capacidades de IA.
La IA también puede ampliar la utilidad de las soluciones iPaaS. Las organizaciones pueden utilizar la IA para optimizar los flujos de datos, predecir errores de integración y automatizar el registro y la documentación de la integración. Los LLM pueden mejorar la precisión y la profundidad de los creadores de código bajo y sin código, mientras que el procesamiento de lenguaje natural permite a los no expertos diseñar nuevos conectores con instrucciones basadas en texto.
A medida que la IA prolifera, las líneas entre los diferentes modelos de servicio en la nube, incluyendo iPaaS y PaaS, probablemente se difuminarán a medida que los agentes aprendan a moverse perfectamente entre sistemas, con flujos de trabajo que abarcan múltiples servicios. Sin embargo, la adopción de la IA conlleva riesgos adicionales en materia de seguridad, gobernanza y precisión. Además, el problema de la “caja negra”, donde las organizaciones no pueden entender cómo los modelos generan respuestas específicas, continúa dificultando la resolución de errores y guiando el comportamiento del modelo.
Al decidir entre PaaS e iPaaS, o considerar si adoptar ambos modelos, las organizaciones pueden comenzar por evaluar sus cuellos de botella actuales y sus necesidades comerciales. ¿Tiene dificultades con desalineaciones y ralentizaciones durante el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones (PaaS) o tiene dificultades para mantener conexiones entre servicios dispares (iPaaS)?
PaaS podría ser una buena opción para las grandes empresas que necesitan un entorno estable y confiable para crear y gestionar aplicaciones. Esto es especialmente cierto cuando los servicios se distribuyen entre varios equipos y entornos, o cuando los servicios orientados al cliente constituyen una parte significativa del modelo de negocio de una empresa. Las organizaciones también pueden usar soluciones PaaS para ampliar su huella de servicio y aumentar la productividad sin expandir los equipos internos de DevOps.
Del mismo modo, iPaaS se vuelve más útil a medida que las arquitecturas empresariales se vuelven más complejas, con conectores personalizados punto a punto que ya no pueden mantenerse al día con los flujos de trabajo de varios pasos y las transformaciones de datos. Las organizaciones que tienen dificultades con los silos de datos también pueden recurrir a iPaaS para ayudar a acceder a datos que antes estaban atrapados detrás de servicios aislados.
Las necesidades pueden cambiar a medida que las organizaciones crecen y evolucionan: las empresas más pequeñas pueden comenzar gestionando integraciones y aplicaciones localmente antes de adoptar servicios de terceros a medida que los sistemas se vuelven más complejos.
Es posible que otras organizaciones ya gestionen internamente sistemas maduros y modernos de integración y desarrollo de aplicaciones, lo que hace que la adopción de iPaaS y PaaS sea menos valiosa e incluso potencialmente disruptiva para los procesos existentes de integración de datos y desarrollo de aplicaciones. Por último, las empresas de industrias altamente reguladas, como la atención médica, las finanzas y el gobierno, podrían no poder ceder el control detallado sobre la infraestructura de integración y desarrollo debido a los riesgos de seguridad de datos y cumplimiento.
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