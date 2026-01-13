La IA como servicio (AIaaS o inteligencia artificial como servicio) es la entrega de herramientas y productos de IA a los usuarios a través de una plataforma basada en la nube. Los usuarios pueden acceder a la IA sin necesidad de desarrollar sus propios modelos de IA, instalar el software necesario ni crear ninguna infraestructura de IA local. La AIaaS puede ayudar a las empresas y a las personas a utilizar agentes de IA, modelos y otras herramientas impulsadas por IA, a la vez que evita costosas inversiones.
Los proveedores de AIaaS ofrecen modelos de IA, herramientas y productos a través de una plataforma en la nube a la que los usuarios pueden acceder a través de Internet. La AIaaS funciona según el mismo modelo basado en la nube que el software como servicio (SaaS), en el que los usuarios acceden a las aplicaciones de software sin tener que alojar todo localmente. Google Workspace, Zoom y Slack son ejemplos de aplicaciones SaaS.
Los proveedores de AIaaS cubren las inversiones en infraestructura necesarias para las cargas de trabajo de IA, como centros de datos, procesadores especializados y la energía que requieren. Luego recuperan estos costos a través de los pagos de sus clientes. Los usuarios disponen de capacidades de IA bajo demanda que pueden ampliar o reducir según sea necesario.
Las soluciones AIaaS suelen ofrecerse con precios de suscripción o de pago por uso, en lugar de una única compra por adelantado. Las plataformas AIaaS ofrecen modelos previamente entrenados que los usuarios a menudo pueden personalizar para satisfacer sus necesidades únicas. Los usuarios acceden a estos modelos a través de interfaces de programación de aplicaciones (API) o kits de desarrollo de software (SDK).
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La AIaaS se diferencia del software como servicio (SaaS) tradicional por su enfoque en las tecnologías de IA. Los proveedores de SaaS suelen ofrecer herramientas que ayudan a gestionar y optimizar ciertos procesos empresariales. Muchos proveedores de SaaS también han comenzado a integrar funcionalidades de IA en sus productos.
Si bien muchos productos SaaS exponen API o incorporan características de IA, la AIaaS proporciona capacidades de IA reutilizables, como modelos, endpoints de inferencia o pipelines de entrenamiento. Las organizaciones pueden integrar esas capacidades de IA reutilizables directamente en sus propias aplicaciones y servicios.
La diferencia entre las API y los SDK es que las API definen cómo se comunican los sistemas de software con los servicios de IA, mientras que los SDK agrupan las API con bibliotecas, documentación y herramientas para simplificar el desarrollo. Ambos permiten a los desarrolladores crear productos impulsados por IA y flujos de trabajo.
Las API se conectan a las tecnologías de IA y permiten la transmisión de datos. Los usuarios envían datos de entrada y reciben resultados de la solución de IA. Piense en una API como una llamada telefónica.
Los SDK permiten a los desarrolladores integrar la IA en sus aplicaciones. Consisten en bibliotecas de código, documentación, depuradores y otras herramientas para que los desarrolladores puedan crear sus propias aplicaciones de IA. Piense en un SDK como muebles listos para ensamblar.
Los servicios en la nube funcionan alojando sitios web, herramientas, productos y aplicaciones, como software impulsado por IA, en servidores conocidos como “la nube”. Los proveedores de computación en la nube ofrecen servicios basados en la nube, como almacenamiento de datos y alojamiento web, a través de Internet desde instalaciones remotas. El servicio iCloud de Apple es un ejemplo de almacenamiento y acceso a datos basados en la nube.
Entre los principales proveedores de servicios en la nube se encuentran Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud Platform (GCP). Las tres empresas lanzaron plataformas de IA basadas en la nube: Amazon SageMaker y Bedrock, Azure AI y Google Cloud AI. El despliegue del modelo se gestiona en la nube, y los usuarios acceden a los servicios de forma remota.
La AIaaS cubre una amplia gama de herramientas y funcionalidades impulsadas por IA, como:
El PLN es el uso de IA para permitir que las computadoras trabajen con el lenguaje humano. Dentro de este hay dos subcampos: la comprensión de lenguaje natural (NLU) y la generación de lenguaje natural (NLG). La NLU permite a las computadoras comprender el lenguaje humano, mientras que la NLG les permite comunicarse con los usuarios en lenguaje humano. La IA conversacional es la implementación de IA de interacciones en lenguaje natural.
Los chatbots,como los bots de atención al cliente, y los agentes virtuales son dos implementaciones comunes de AIaaS de PLN. En contextos de AIaaS, los agentes virtuales suelen referirse a sistemas impulsados por IA, no a asistentes humanos. Por ejemplo, las empresas pueden utilizar agentes de IA en la atención al cliente para gestionar interacciones con los clientes que sean lo suficientemente sencillas como para no requerir intervención humana.
El PLN también impulsa la tecnología de reconocimiento de voz que permite a los asistentes de voz, como Siri de Apple y Alexa de Amazon, manejar las interacciones verbales.
La IA generativa es el uso de la IA para generar contenido como texto, código de software, imágenes y videos. Entre los productos de IA generativa más populares se encuentran ChatGPT de OpenAI y Claude de Anthropic. Estos ejemplos, junto con muchos otros productos de IA generativa, a menudo se entregan a través del modelo AIaaS.
Los avances en la IA generativa han hecho posible que los proveedores de AIaaS ofrezcan productos que brinden experiencias conversacionales similares a las humanas e imágenes y contenido de video realistas.
El machine learning (ML) es la amplia disciplina de la informática que abarca el uso de algoritmos de IA para discernir patrones o “aprender”, a partir de conjuntos de datos. Un marco de ML proporciona bibliotecas, herramientas y abstracciones para crear, entrenar y desplegar modelos de machine learning, a veces con interfaces sin código o de código bajo.
El ML constituye la columna vertebral de las aplicaciones de IA modernas, y los modelos de ML son el núcleo de la mayoría de los servicios de AIaaS. El aprendizaje profundo es un tipo de ML centrado en el uso de redes neuronales, un tipo de arquitectura de modelos de ML que refleja la estructura del cerebro humano. Estas redes neuronales ayudan a las máquinas a aprender a partir de conjuntos de datos grandes y complejos.
Los proveedores de AIaaS ofrecen modelos de IA especializados en procesamiento de datos y análisis de datos. El analytics de IA impulsa muchas aplicaciones de ciencia de datos, incluyendo análisis predictivos y forecasting.
Las técnicas de procesamiento y analytics de datos utilizan IA y modelos estadísticos para descubrir patrones en datos históricos, aplicar esos patrones al futuro y planificar esos resultados potenciales. El uso de modelos de IA para analizar datos históricos y predecir tendencias futuras se conoce como modelado predictivo.
Las empresas pueden aplicar análisis avanzados de datos de IA, como el análisis de sentimientos, para informar la toma de decisiones basada en datos y optimizar los procesos del negocio.
La visión artificial utiliza IA para ayudar a las computadoras a “ver” objetos en el mundo real. Las aplicaciones comunes de visión artificial incluyen reconocimiento de imágenes, detección de objetos, verificación de identidad y reconocimiento óptico de caracteres (OCR), que se pueden combinar con sistemas de PLN para tareas como la traducción de idiomas basada en imágenes.
La AIaaS puede mejorar la eficiencia, optimizar los flujos de trabajo empresariales, impulsar la toma de decisiones y mucho más. Los beneficios potenciales de AIaaS incluyen:
Los precios de suscripción y la entrega en la nube mantienen bajas las inversiones iniciales. Las empresas pueden experimentar con soluciones de IA sin tener que invertir en infraestructura costosa o comprar herramientas costosas que podrían no funcionar. La AIaaS permite a los usuarios impulsar la innovación y optimizar las operaciones con un compromiso de suscripción mensual.
La AIaaS puede optimizar los procesos de negocio a través de la automatización. Los equipos de atención al cliente pueden usar bots para realizar consultas más simples, mientras que los especialistas en marketing se benefician del procesamiento de datos automatizado y etiquetado de datos para generar insights basados en datos. La detección de fraude impulsada por IA puede mejorar la seguridad de las transacciones y reducir los tiempos de procesamiento en áreas como los pagos y la verificación de identidad.
Las herramientas de AIaaS amplían la base de usuarios potenciales de las herramientas de IA al eliminar el requisito de experiencia técnica. Los modelos más avanzados pueden ponerse a disposición de toda la organización sin necesidad de contar con expertos internos. El uso de plataformas de AIaaS que admiten modelos de código abierto o estándares interoperables puede mejorar aún más la accesibilidad.
Muchos proveedores de AIaaS ofrecen modelos previamente entrenados, herramientas prediseñadas, ecosistemas autónomos, construcción modular de herramientas, interfaces de arrastrar y soltar y más. Estas ofertas de AIaaS pueden mejorar el desarrollo de productos y permitir que las organizaciones reaccionen rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado y a las demandas de los clientes.
La AIaaS ofrece IA como un servicio bajo demanda: las organizaciones pueden usar tanto o tan poco como necesiten. A medida que crecen sus iniciativas de IA, las empresas pueden escalar el uso de la IA de manera adecuada.
Las empresas que deseen acceder a la AIaaS deben tener en cuenta las siguientes consideraciones al elegir un proveedor:
El primer paso para cualquier empresa que considere la IA es determinar los casos de uso. ¿Por qué la empresa necesita la IA y cuáles son los resultados previstos para la iniciativa? Un socio de AIaaS adecuado ofrecerá un producto o suite de productos que cubra completamente las necesidades del negocio. Estos productos pueden incluir RAG agéntica, automatización de flujos de trabajo de extremo a extremo, analytics de datos, la incorporación de IA a la experiencia del cliente y mucho más.
¿El producto AIaaS se integra con la pila tecnológica preexistente de la organización? Minimizar las desalineaciones entre el proveedor de AIaaS y el resto de la pila puede reducir la fricción en el proceso de adopción.
Antes de elegir un proveedor de AIaaS, los responsables del proyecto deben haber elaborado una hoja de ruta para la iniciativa de IA que incluya los requisitos futuros. El proveedor adecuado podrá manejar el ancho de banda, la latencia, las cantidades de datos, el número de usuarios y otras variables de crecimiento. Reunir una cadena de suministro de IA que pueda respaldar el crecimiento futuro puede ayudar a garantizar el éxito.
Los precios de la IA no están estandarizados entre los distintos proveedores. Algunos priorizan las llamadas a la API y los tokens, otros establecen precios por puesto y otros siguen analizando el uso informático. Las empresas deben priorizar la transparencia en los precios y comparar proveedores para determinar el sistema que mejor se adapte a las necesidades y presupuestos del proyecto.
Las preocupaciones de datos con la IA son dobles: las empresas deben salvaguardar sus propios datos de propiedad exclusiva y, al mismo tiempo, proteger los datos de los usuarios, especialmente la información de identificación personal (PII) tanto para clientes como para empleados. Los proveedores de AIaaS deben asegurarse de que sus políticas cumplan con los estándares regionales o de la industria, como el RGPD o la HIPAA de la Unión Europea para las aplicaciones de atención médica cubiertas en Estados Unidos.
Si bien la gestión de riesgos de la IA depende en gran medida de las sólidas protecciones de privacidad de datos, el uso justo de los datos constituye una importante preocupación ética de la IA. Una de las cuestiones centrales del debate actual en torno a la IA es el uso no autorizado de materiales protegidos por derechos de autor en los conjuntos de datos utilizados para entrenar modelos de ML.
La vendor lock-in (dependencia de proveedores) en el modelo AIaaS se da cuando el ecosistema de un proveedor dificulta de manera prohibitiva que los usuarios cambien a productos y servicios de la competencia, o incluso que los utilicen. Esta dependencia puede interrumpir las iniciativas de IA limitando la flexibilidad o aumentando los costos cuando un proveedor sube los precios.
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