Los proveedores de AIaaS ofrecen modelos de IA, herramientas y productos a través de una plataforma en la nube a la que los usuarios pueden acceder a través de Internet. La AIaaS funciona según el mismo modelo basado en la nube que el software como servicio (SaaS), en el que los usuarios acceden a las aplicaciones de software sin tener que alojar todo localmente. Google Workspace, Zoom y Slack son ejemplos de aplicaciones SaaS.

Los proveedores de AIaaS cubren las inversiones en infraestructura necesarias para las cargas de trabajo de IA, como centros de datos, procesadores especializados y la energía que requieren. Luego recuperan estos costos a través de los pagos de sus clientes. Los usuarios disponen de capacidades de IA bajo demanda que pueden ampliar o reducir según sea necesario.

Las soluciones AIaaS suelen ofrecerse con precios de suscripción o de pago por uso, en lugar de una única compra por adelantado. Las plataformas AIaaS ofrecen modelos previamente entrenados que los usuarios a menudo pueden personalizar para satisfacer sus necesidades únicas. Los usuarios acceden a estos modelos a través de interfaces de programación de aplicaciones (API) o kits de desarrollo de software (SDK).