Plano de control frente a plano de datos

El plano de datos, también conocido como plano de reenvío, es la parte de la arquitectura de red responsable de mover paquetes de datos, que son pequeñas unidades de información que se recopilan para su transmisión a través de una red. El plano de datos controla el movimiento en tiempo real de los paquetes a través de la red en función de la información de enrutamiento y los protocolos que recibe del plano de control.

El plano de datos comprueba constantemente la tabla de enrutamiento que crea y mantiene el plano de control para obtener orientación sobre cómo se deben dirigir los datos a través de la red. Según las reglas de la tabla de enrutamiento, el plano de datos reenvía los paquetes al destino correcto. También puede realizar tareas de procesamiento específicas (como actualizar el encabezado de un paquete, los datos sobre el origen y la clasificación de la información) para cumplir con los requisitos de seguridad.