¿Qué es el cumplimiento operativo?

En lugar de tratar el cumplimiento como una revisión que ocurre de forma periódica, el cumplimiento operativo es un proceso continuo integrado en la forma en que opera una organización. Rige la toma de decisiones, los controles y los procedimientos que determinan si una empresa cumple con sus obligaciones de cumplimiento día a día.

Una parte vital de la estrategia de administración de riesgos empresariales, el cumplimiento operacional ayuda a las organizaciones a evitar sanciones, protegerse contra amenazas de seguridad y mantener la integridad del negocio y la responsabilidad que esperan los clientes, las stakeholders y los reguladores.

En industrias altamente reguladas (por ejemplo, servicios financieros, atención médica), el cumplimiento es una parte obligatoria de las operaciones diarias. Por ejemplo, las organizaciones de estos sectores deben cumplir con regulaciones estrictas como la Ley Gramm-Leach-Bliley (GLBA) o la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA).

El cumplimiento operativo no se limita a los sectores sujetos a un intenso escrutinio. De hecho, la mayoría de las industrias deben cumplir con los requisitos de cumplimiento operativo como parte de las actividades comerciales diarias. Los minoristas deben proteger los datos de pago de los clientes, los fabricantes deben cumplir con los estándares de seguridad y las empresas de tecnología deben gestionar la privacidad del usuario.

Con la expansión de la inteligencia artificial (IA) en todas las organizaciones, el papel del cumplimiento operativo está aumentando. Las empresas deben asegurarse de que sus modelos de IA y sistemas se ajusten a las normativas en constante evolución y a las políticas internas de gobernanza.

En un informe de Stratistics, MRC proyecta que el mercado global de gobernanza de la IA alcance los 2540 millones en 2026. Además, se espera que crezca a 8230 millones de dólares para 2034, con una CAGR del 15.8 % durante el período de pronóstico.1