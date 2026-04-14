¿Qué es el cumplimiento operativo?

El cumplimiento operativo es un enfoque proactivo que integra los requerimientos normativos, de seguridad de datos y de políticas en los flujos de trabajo diarios, la infraestructura de TI y los procesos del negocio para garantizar la adherencia continua.
En lugar de tratar el cumplimiento como una revisión que ocurre de forma periódica, el cumplimiento operativo es un proceso continuo integrado en la forma en que opera una organización. Rige la toma de decisiones, los controles y los procedimientos que determinan si una empresa cumple con sus obligaciones de cumplimiento día a día.
Una parte vital de la estrategia de administración de riesgos empresariales, el cumplimiento operacional ayuda a las organizaciones a evitar sanciones, protegerse contra amenazas de seguridad y mantener la integridad del negocio y la responsabilidad que esperan los clientes, las stakeholders y los reguladores.
En industrias altamente reguladas (por ejemplo, servicios financieros, atención médica), el cumplimiento es una parte obligatoria de las operaciones diarias. Por ejemplo, las organizaciones de estos sectores deben cumplir con regulaciones estrictas como la Ley Gramm-Leach-Bliley (GLBA) o la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA).
El cumplimiento operativo no se limita a los sectores sujetos a un intenso escrutinio. De hecho, la mayoría de las industrias deben cumplir con los requisitos de cumplimiento operativo como parte de las actividades comerciales diarias. Los minoristas deben proteger los datos de pago de los clientes, los fabricantes deben cumplir con los estándares de seguridad y las empresas de tecnología deben gestionar la privacidad del usuario.
Con la expansión de la inteligencia artificial (IA) en todas las organizaciones, el papel del cumplimiento operativo está aumentando. Las empresas deben asegurarse de que sus modelos de IA y sistemas se ajusten a las normativas en constante evolución y a las políticas internas de gobernanza.
En un informe de Stratistics, MRC proyecta que el mercado global de gobernanza de la IA alcance los 2540 millones en 2026. Además, se espera que crezca a 8230 millones de dólares para 2034, con una CAGR del 15.8 % durante el período de pronóstico.1
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
El cumplimiento operativo es una parte esencial de los programas más amplios de cumplimiento normativo y gestión de riesgos de una organización. Además, desempeña un papel fundamental en la protección y el cumplimiento normativo de los datos, ya que influye en la forma en que las organizaciones recopilan, almacenan y gestionan la información en todas sus operaciones.
El cumplimiento normativo afecta a casi todos los aspectos del funcionamiento de una empresa, desde la seguridad en el lugar de trabajo y la sustentabilidad ambiental hasta la fiscalidad, la privacidad de datos y las normas específicas de la industria. Las organizaciones también deben cumplir requisitos como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la California Consumer Privacy Act (CCPA) que rigen cómo se deben recopilar y utilizar los datos de los clientes en diferentes regiones.
El incumplimiento puede conllevar sanciones regulatorias, disrupciones empresariales, daños reputacionales y filtraciones de datos. Según el Informe del costo de una filtración de datos de IBM 2025, el costo promedio global de una filtración de datos es de 4.44 millones USD.
Unas prácticas sólidas de cumplimiento operativo también contribuyen a la resiliencia operativa y a la resiliencia cibernética. Las organizaciones con sólidos controles de cumplimiento de normas ya integrados en sus operaciones están mejor posicionadas para seguir funcionando a través de interrupciones, ya sea por cambios regulatorios, ataques cibernéticos o fallas del sistema.
El cumplimiento normativo en materia de IA también se ha convertido en una obligación para las organizaciones de todas las industrias. No es una sorpresa, dado que la IA está generando más datos, creando nuevos requerimientos regulatorios y avanzando más rápido de lo que la mayoría de los programas de cumplimiento de normas fueron diseñados para manejar.
En virtud de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (Ley de IA de la UE), las empresas que no cumplan con estos requisitos pueden enfrentar multas de hasta 35 millones EUR o el 7 % de la facturación anual global.2 La Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) también están desarrollando directrices para ayudar a las organizaciones a gestionar el cumplimiento de la IA y llevar a cabo la gestión de riesgos de IA de manera más consistente.
Cuantos más mercados opera una organización, más complejos se vuelven esos requisitos. Las reglas deresidencia de datos, las leyes laborales locales, los marcos regulatorios regionales y las preocupaciones de soberanía operativa también son aspectos importantes del cumplimiento operativo.
El cumplimiento operativo y el cumplimiento normativo están estrechamente relacionados, pero no son lo mismo. Ambos son componentes clave de una estrategia más general de gobernanza, riesgo y cumplimiento (GRC, por sus siglas en inglés).
El cumplimiento normativo se refiere a cumplir con las leyes y regulaciones específicas establecidas por los organismos reguladores que se aplican a una organización, como HIPAA o la Ley de IA de la UE. Por el contrario, el cumplimiento operativo es más amplio y abarca cómo una organización incorpora esos requisitos en sus operaciones diarias, políticas internas y procesos de negocio.
En otras palabras, el cumplimiento normativo define cuáles son las reglas. El cumplimiento operativo es la forma en que una organización se asegura de que esas reglas se sigan todos los días.
Si bien cada organización aborda el cumplimiento de manera diferente, ciertos elementos son fundamentales para que funcione en la práctica:
El cumplimiento normativo operativo no es una auditoría que se realiza una vez al año. Las organizaciones utilizan sistemas y herramientas de monitoreo del cumplimiento para hacer un seguimiento continuo del cumplimiento en toda la infraestructura de TI y los procesos empresariales. Este ayuda a detectar posibles problemas antes de que deriven en sanciones o interrupciones.
Una función fundamental del cumplimiento operativo es identificar dónde una organización está expuesta y mitigar riesgos antes de que se conviertan en problemas costosos. Incluye una evaluación continua de los riesgos operativos relacionados con la seguridad de la información, los sistemas de TI, los controles de acceso y los cambios normativos a medida que evoluciona el negocio.
Los empleados deben estar informados de sus obligaciones y comprender las consecuencias del incumplimiento. La capacitación periódica crea una sólida cultura de cumplimiento en toda la empresa y respalda operaciones de cumplimiento más amplias.
Una asignación clara de las responsabilidades en materia de cumplimiento en todos los niveles de la organización garantiza el funcionamiento coherente del programa. Sin roles definidos y estructuras de responsabilidad, las brechas en el cumplimiento pueden pasar desapercibidas y no abordarse. Las organizaciones también necesitan realizar un seguimiento de métricas clave, como las tasas de aprobación de auditorías, los tiempos de respuesta a incidentes y las tasas de finalización de la capacitación para medir el rendimiento del programa.
Los beneficios de un programa de cumplimiento operativo no pueden subestimarse. Un sólido programa de cumplimiento operativo es una parte crítica de la estrategia empresarial, ya que ayuda a las organizaciones a reducir el riesgo, aumentar la eficiencia, generar confianza y respaldar la estabilidad y el crecimiento general del negocio:
Para construir un programa efectivo de cumplimiento operativo, las organizaciones necesitan un marco y una estrategia clara de cumplimiento con objetivos e iniciativas definidos.
Comience por hacer un mapeo de las regulaciones, los estándares de la industria y las políticas internas que su organización debe cumplir.
Una evaluación de riesgos de incumplimiento identifica dónde reside la mayor exposición y guía la asignación de recursos. Para muchas organizaciones, incluye marcos como NIST Cybersecurity Framework (NIST CSF), que proporciona pautas ampliamente adoptadas para administrar el riesgo de ciberseguridad y cumplimiento de normas.
Asigne una responsabilidad clara para el cumplimiento operativo en toda la empresa.
Un sistema de gestión de cumplimiento (CMS) proporciona el marco para el seguimiento de las obligaciones, la gestión del riesgo y el mantenimiento de la responsabilidad en todos los niveles de la organización. Este sistema incluye las políticas, los procedimientos, los controles y otras herramientas de software que las organizaciones necesitan para gestionar su programa de cumplimiento de manera eficaz.
Traduce los requisitos de cumplimiento en procedimientos que todos los equipos puedan seguir y cumplir cada día.
Esto establece el estándar para el cumplimiento y el comportamiento legal. Además, los flujos de trabajo estandarizados reducen las inconsistencias y facilitan la demostración del cumplimiento durante las auditorías de cumplimiento.
Atrás quedaron los días de los procesos manuales y las hojas de cálculo. Las empresas pueden ahora desplegar herramientas que proporcionan visibilidad continua del estado de cumplimiento.
La automatización agiliza el monitoreo y la generación de informes de rutina. Esta función libera a los equipos de cumplimiento para que se centren en la gestión de riesgos en lugar de la recopilación manual de datos. Muchas organizaciones también incorporan herramientas de analytics de IA para identificar patrones en los datos de cumplimiento normativo y detectar posibles problemas de manera temprana.
El software de cumplimiento de proveedores como IBM, SAP y Microsoft suele formar parte de un programa de GRC más amplio. También incluye paneles de control y herramientas de elaboración de informes ofrecen a los equipos de cumplimiento una visión en tiempo real de sus obligaciones.
Cree programas de capacitación que reflejen los requisitos actuales y actualícelos a medida que evolucionen las regulaciones.
El entrenamiento eficaz crea una sólida cultura de cumplimiento que llega a los empleados de todas las funciones, no solo a aquellos con responsabilidades formales de cumplimiento normativo. Un enfoque colaborativo para el cumplimiento de normas también rompe los silos entre departamentos y conduce a resultados más sólidos y consistentes en todo el negocio.
Las regulaciones cambian y surgen nuevos riesgos. Las auditorías internas periódicas, junto con las revisiones de las políticas de cumplimiento normativo, los programas de monitoreo y la capacitación, respaldan el cumplimiento continuo y mantienen los programas actualizados y efectivos.
Este proceso continuo también permite la mejora continua y la innovación.
Descubra nuestras cinco predicciones sobre lo que definirá a las empresas más exitosas en 2030 y las medidas que los líderes pueden tomar para obtener una ventaja que prioriza la IA.
Escuche para saber si los agentes virtuales pueden reemplazar a los humanos a medida que se vuelven más rápidos y precisos con la IA generativa.
Explore cómo los directores ejecutivos (CEO) están utilizando la IA generativa y la modernización de las aplicaciones para impulsar la innovación y seguir siendo competitivos.
Descubra por qué, para satisfacer la demanda de los clientes, los minoristas deben conocer el inventario disponible.
Descubra cómo la organización del director de sistemas de información (CIO) de IBM implementó IBM OpenPages para unificar la gobernanza, el riesgo y el cumplimiento, optimizar los procesos de auditoría y mejorar la visibilidad en todas las unidades de negocio.
Simplifique la gobernanza de los datos, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo con IBM OpenPages, una plataforma de GRC unificada, impulsada por IA y altamente escalable.
Transforme su programa de seguridad con las soluciones del mayor proveedor de seguridad empresarial.
Los flujos de trabajo escalables e inteligentes permiten evaluaciones de riesgos, cumplimiento normativo y prevención de fraudes, lo que ayuda a los clientes a alcanzar sus prioridades y fomentar el crecimiento.
1 AI Governance And Compliance Market, Stratistics MRC, 2026
2 Enforcements/fines in the European Union, DLA Piper, 11 de febrero de 2026