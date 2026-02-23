¿Qué es HumanEval?

Muchos puntos de referencia de LLM de código aplican metodologías empleadas para la generación de texto, como métricas basadas en coincidencias que comparan muestras de código generadas con una solución de referencia. Pero las métricas basadas en coincidencias no suelen tener en cuenta las diversas formas en que se puede resolver un problema, cualquiera de las cuales puede ser funcionalmente equivalente a la solución de referencia.

Es por eso que el punto de referencia de HumanEval recurrió a la corrección funcional, que considera que una muestra de código generada es correcta si pasa una suite de pruebas unitarias. Este enfoque refleja la forma en que los desarrolladores evalúan el éxito de su código: lo someten a una serie de pruebas unitarias y se aseguran de que supere cada una de ellas.

HumanEval mide la corrección funcional utilizando la métrica pass@k. Para cada problema, un modelo genera k muestras de código. Si alguna de esas muestras pasa las pruebas unitarias, entonces el problema se considera correctamente resuelto. La métrica pass@k estima la probabilidad de que al menos una de las k muestras sea funcionalmente correcta.