OpenAI lanzó oficialmente GPT-5 y lo describió como "nuestro modelo más inteligente, rápido y útil hasta el momento, con pensamiento incorporado". El nuevo modelo insignia ahora está disponible para todos a través de ChatGPT y en todas las plataformas API de OpenAI.
Según OpenAI, GPT-5 proporciona “inteligencia experta para todos”. El modelo, dice la compañía, es "más inteligente en todos los ámbitos" y tiene como objetivo ofrecer "respuestas más útiles en matemáticas, ciencias, finanzas, derecho y más". OpenAI lo compara con "tener un equipo de expertos de guardia para lo que quiera saber".
El lanzamiento forma parte de una actualización de verano más amplia de OpenAI y refleja el desarrollo continuo hacia sistemas de IA más conscientes del contexto, versátiles y personalizados. Los usuarios pueden "probarlo en ChatGPT", mientras que los desarrolladores y las empresas están invitados a "comenzar a construir" con GPT-5 a través de la API de OpenAI.
GPT-5 también viene con nuevas características en ChatGPT. Una de esas características es la personalización. Los usuarios pueden seleccionar una personalidad de entre cuatro tipos de personalidad preestablecidos que podrían alinearse mejor con su estilo de comunicación: cínico, robot, oyente y nerd. Mientras tanto, una nueva característica de voz “entiende mejor tus instrucciones y te permite adaptar su estilo de habla”.
Un "modo de estudio" proporciona "ayuda personalizada y paso a paso para aprender cualquier cosa", mientras que las opciones de integración permiten a los usuarios "conectar su Gmail y Google Calendar" para que el modelo pueda generar respuestas personalizadas mientras "respeta los permisos existentes".
Finalmente, OpenAI describe GPT-5 como su modelo más avanzado hasta la fecha para tareas de programación y agencia, con capacidades que incluyen generación de código de alta calidad, creación de interfaz de usuario (IU) front-end con instrucciones mínimas y rendimiento mejorado en modelado de personalidad, orientabilidad y ejecución de secuencias extendidas de llamadas a herramientas.
Shobhit Varshney, director de datos e IA de IBM, elogió el lanzamiento y lo describió en una publicación de LinkedIn como "el mejor modelo para tareas de programación y agencia en todos los dominios". Señaló que el sistema introduce múltiples niveles de esfuerzo de razonamiento —alto, medio, bajo y mínimo— lo que le permite escalar su “pensamiento” basado en la complejidad y el costo de las tareas.
Varshney también destacó el entrenamiento del modelo en el mundo real. "Han tenido millones de interacciones del mundo real (tanto ingenuas como deshonestas) para entrenar", escribió. "Aquí es donde un modelo SaaS alojado patentado tiene una ventaja competitiva".
Si bien el modelo insignia GPT-5 puede haber generado más revuelo, fueron las versiones más pequeñas destiladas, particularmente GPT-5 nano, las que impresionaron al distinguido ingeniero de IBM Chris Hay. “Esto supera a la mayoría de los grandes modelos en el mercado, especialmente con tareas agentic y llamada de herramientas”, dijo en un episodio reciente de Mixture of Experts.
El nuevo modelo de router también facilita mucho que las personas seleccionen el modelo GPT que mejor se adapte a su tarea. "Uno de los memes en Internet ha sido lo complicado que ha sido entrar en el selector de modelos [de OpenAI] y averiguar qué modelo se supone que debes usar para cualquier cosa", dijo Hay. "Consolidar todo en la familia de una marca en torno a GPT-5 con un enrutador modelo delante fue su forma de cumplir con eso".
El precio y la confiabilidad de GPT-5 fueron más notables para Mihai Criveti, ingeniero distinguido de IA agéntica en IBM. “Es particularmente bueno para las llamadas de herramientas, que es crítico para los agentes”, dijo en el episodio Mixture of Experts. "Es mucho más confiable y se vende a un costo sostenible para este tipo de cargas de trabajo de agentes".
Sobre el tema de las mejoras de programación—una de las principales innovaciones promocionadas por OpenAI con el lanzamiento de GPT-5, Hay y Criveti fueron más discretos. Criveti obtuvo acceso a GPT-5 alrededor de las 2 de la mañana del viernes 8 de agosto. “Me levanté de la cama. Corrí a mi máquina y estuve trabajando toda la noche, probando instrucciones, probándolo con diferentes herramientas, probándolo con MCP [Model Control Protocol]”, dijo. “Y por la mañana, tuve que comenzar mi trabajo diario y me encontré usando Claude Opus 4.1 nuevamente”, continuó, refiriéndose al modelo de programación insignia de Anthropic. Hay se encontraba en la misma situación en cuanto a si GPT-5 sustituiría a sus probados y fiables LLM para las tareas de programación cotidianas. “Tenía muchas esperanzas, pero no.”
PJ Hagerty, defensor principal de IA de IBM, elogió el nuevo lanzamiento como un salto adelante para las operaciones comerciales diarias. “El mayor valor agregado para las empresas es contextualizar la enorme cantidad de contenido con el que tienen que lidiar y hacerlos concisos de manera que las personas puedan indexarlos”, dijo en una entrevista con IBM Think.
Sin embargo, se mostró escéptico sobre algunas de las afirmaciones que hizo el equipo de OpenAI durante el gran anuncio del jueves, incluida la afirmación del fundador Sam Altman de que GPT-5 habla como un "experto legítimo a nivel de doctorado".
“No es así”, dijo Hagerty. “Lee tesis académicas. Podría leer tesis, pero no tengo la experiencia vivida de alguien con un doctorado, ni las habilidades prácticas. Si leo todos los libros de Crepúsculo, no significa que sepa más que nadie sobre vampiros”.
A pesar de estas reservas, Hagerty es optimista sobre las señales de ChatGPT para el futuro. Dijo: «Nos está acercando a la IAgeneral», la etapa aún teórica en la que la IA puede replicar la inteligencia humana.
Hagerty también considera que la última oferta de OpenAI es motivadora para la industria de modelos de lenguaje extensos (LLM) en su conjunto. “Esto ejercerá presión sobre muchos otros LLM para mejorar su juego”, dijo. "De la misma manera que cuando salió el primer iPhone y Android tuvo que competir, eso es lo que estamos viendo ahora".
