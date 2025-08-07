Si bien el modelo insignia GPT-5 puede haber generado más revuelo, fueron las versiones más pequeñas destiladas, particularmente GPT-5 nano, las que impresionaron al distinguido ingeniero de IBM Chris Hay. “Esto supera a la mayoría de los grandes modelos en el mercado, especialmente con tareas agentic y llamada de herramientas”, dijo en un episodio reciente de Mixture of Experts.

El nuevo modelo de router también facilita mucho que las personas seleccionen el modelo GPT que mejor se adapte a su tarea. "Uno de los memes en Internet ha sido lo complicado que ha sido entrar en el selector de modelos [de OpenAI] y averiguar qué modelo se supone que debes usar para cualquier cosa", dijo Hay. "Consolidar todo en la familia de una marca en torno a GPT-5 con un enrutador modelo delante fue su forma de cumplir con eso".

El precio y la confiabilidad de GPT-5 fueron más notables para Mihai Criveti, ingeniero distinguido de IA agéntica en IBM. “Es particularmente bueno para las llamadas de herramientas, que es crítico para los agentes”, dijo en el episodio Mixture of Experts. "Es mucho más confiable y se vende a un costo sostenible para este tipo de cargas de trabajo de agentes".

Sobre el tema de las mejoras de programación—una de las principales innovaciones promocionadas por OpenAI con el lanzamiento de GPT-5, Hay y Criveti fueron más discretos. Criveti obtuvo acceso a GPT-5 alrededor de las 2 de la mañana del viernes 8 de agosto. “Me levanté de la cama. Corrí a mi máquina y estuve trabajando toda la noche, probando instrucciones, probándolo con diferentes herramientas, probándolo con MCP [Model Control Protocol]”, dijo. “Y por la mañana, tuve que comenzar mi trabajo diario y me encontré usando Claude Opus 4.1 nuevamente”, continuó, refiriéndose al modelo de programación insignia de Anthropic. Hay se encontraba en la misma situación en cuanto a si GPT-5 sustituiría a sus probados y fiables LLM para las tareas de programación cotidianas. “Tenía muchas esperanzas, pero no.”