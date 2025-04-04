¿Qué es la computación en malla?

Ambos tipos de computación se basan en una infraestructura informática compartida, pero la computación en malla se centra más en resolver problemas científicos o de ingeniería a gran escala, mientras que la computación distribuida se centra en tareas más sencillas.

La computación en malla a menudo se asocia con un tipo de computación conocida como “gran desafío”, un problema informático fundamentado en la ciencia o la ingeniería que tiene amplias aplicaciones. Quizás el gran desafío más conocido que la computación en malla ha ayudado a impulsar es el gran Colisionador de Hadrones en el CERN, el acelerador de partículas más potente del mundo.

Además de abordar grandes desafíos, la computación en malla también se utiliza para una variedad de propósitos comerciales más prácticos, incluida la gestión de big data y analytics de datos de alta velocidad, generación de insights, investigación científica, simulaciones financieras y climáticas complejas y computación de alto rendimiento (HPC).