¿Qué es una puerta de enlace federada?

En la federación de puertas de enlace, el plano de control central maneja la gestión, el monitoreo y la gobernanza, pero generalmente es inaccesible para los clientes. Los consumidores de API interactúan directamente con las puertas de enlace que componen el sistema federado (consultando el endpoint responsable de los servicios relevantes), pero no consultan el plano de control en sí. El plano recibe metadatos y registros solo después de que ya se haya producido una llamada a la API.

Si bien este enfoque puede introducir cierta complejidad operacional, también promueve la independencia. Por ejemplo, ayuda a que los equipos de plataforma configuren sus propias puertas de enlace y servicios para satisfacer sus necesidades específicas, elegir sus propios protocolos y desplegar implementaciones por su cuenta. Las arquitecturas federadas también son más resistentes a las configuraciones erróneas y a las violaciones de seguridad, ya que los errores se aíslan en la puerta de enlace desde la que se originaron y no es probable que se propaguen a otras puertas de enlace de la red.

En la federación GraphQL, mientras tanto, los esquemas de múltiples servicios independientes (subgráficos) se combinan en un esquema de supergráficos unificado. Una única pasarela, o enrutador, presenta un único punto de entrada para las consultas de los clientes, proporcionando una experiencia API unificada.

El enrutador divide de forma inteligente las consultas en subsolicitudes más pequeñas, recuperando información relevante de múltiples subgráficos y compilándola en una respuesta cohesiva para los clientes.

Imagine una plataforma de atención médica con servicios separados para:

Pacientes: gestión de detalles de pacientes, información de contacto e historiales médicos





gestión de detalles de pacientes, información de contacto e historiales médicos Citas: programación y seguimiento de las próximas visitas





programación y seguimiento de las próximas visitas Facturación: manejo de facturas y notificaciones de facturación

En lugar de consultar cada uno de estos endpoints con una llamada API separada, la federación de GraphQL presenta una interfaz unificada que permite a los clientes (en este caso, una aplicación o panel que atiende a médicos o pacientes) acceder al historial médico de un paciente, identificar su próxima cita y determinar su saldo pendiente con una sola llamada a la API, en lugar de tres solicitudes separadas.

La federación de GraphQL proporciona una forma de crear una API GraphQL escalable en un entorno distribuido. La infraestructura permite el desarrollo y despliegue independientes de servicios, al tiempo que proporciona una interfaz unificada para las consultas de los clientes. Sin embargo, la federación de GraphQL puede ser propensa a desafíos de costo y complejidad, vulnerabilidades de seguridad, congestión y redundancias.

Introducida en 2019, la federación Apollo es una implementación de la federación GraphQL que utiliza directivas especiales (como @key o @extends) dentro del lenguaje de definición de esquema GraphQL para definir relaciones entre diferentes tipos en los subgráficos.

Aunque Apollo es una solución común, no es la única opción de federación de GraphQL disponible. Las alternativas comunes incluyen Hive, Mesh, Indigo y WunderGraph Cosmo, que ofrecen diferentes niveles de personalización.

Si bien menos del 5 % de las empresas tenían sistemas GraphQL federados en 2024, se espera que esa cifra alcance el 30 % para 2027, según la firma de investigación Gartner. Los principales proveedores de la nube como Amazon Web Services (AWS) y Microsoft Azure, así como repositorios de código como GitHub, también admiten las API de GraphQL con herramientas integradas de observabilidad y validación.

La federación GraphQL tiene varias ventajas distintas, especialmente en su capacidad para optimizar el acceso a la API para los clientes. Los equipos pueden mantener un grado de independencia desplegando, gestionando y escalando sus propios subgráficos.

Pero como marco centralizado, la federación de GraphQL es más vulnerable a fallos de seguridad, problemas de congestión e ineficiencias de rendimiento. También está en deuda con los esquemas GraphQL, mientras que la federación de la puerta de enlace de API es compatible con varios protocolos.

Al desarrollar una estrategia, las organizaciones deciden si adoptar una infraestructura de API GraphQL o emplear otro estilo arquitectónico, como REST, para sus API.

En última instancia, las organizaciones pueden optar por incorporar la federación de GraphQL y otros estilos arquitectónicos en sus sistemas, y cada uno es responsable de gestionar diferentes funciones. En una configuración común, una empresa utiliza GraphQL internamente (con barreras estrictas para mitigar los problemas de seguridad, costo o complejidad) y utiliza un estilo arquitectónico diferente, como REST (que puede proporcionar un nivel de control más profundo y una adopción más fácil) para las API externas. En este escenario, también se podría utilizar una puerta de enlace de API para unificar estos estilos arquitectónicos dispar a través del plano de control central.