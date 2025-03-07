¿Qué es la optimización de procesos?

La optimización de procesos es el acto de mejorar los procesos de negocio con métodos y tecnologías estructurados, incluida la automatización y la IA, para eliminar ineficiencias, aumentar la calidad e impulsar el valor del negocio.

La optimización de procesos ayuda a las organizaciones a mejorar su gestión de proyectos y agilizar las operaciones, evitar cuellos de botella y producir mejoras continuas en múltiples procesos existentes. Para muchas organizaciones, es una piedra angular de sus iniciativas de transformación digital, ya que utiliza tecnologías para optimizar el rendimiento y automatizar procesos.

La mayoría de las organizaciones modernas tienen una gama de procesos actuales que se beneficiarían de la optimización paso a paso, incluidas las operaciones, la atención al cliente y la incorporación de empleados. La optimización de procesos es especialmente importante considerando la digitalización de muchos servicios, donde las acciones tienen lugar en aplicaciones y sitios web.

La optimización de procesos es un componente clave de la optimización de procesos de negocio (BPO), que implica analizar y mejorar los procesos de negocio existentes. Y la BPO es un componente de la gestión de procesos de negocio (BPM), la estrategia holística de gestión de procesos. Es similar a la mejora de procesos de negocio en que impulsa una mayor eficiencia operativa.

La BPO es una subdisciplina dentro de la gestión de procesos de negocio (BPM), un enfoque de gestión que busca la comprensión y el control de todos los procesos de negocio repetibles de la organización para introducir eficiencia. Los profesionales de BPI utilizan metodologías populares de mejora de procesos, como DMAIC, Lean, Six Sigma y el método Kaizen.