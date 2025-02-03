Diez principios de Lean Agile que transforman su negocio

Los principios, herramientas y metodologías ágiles de Lean Agile transforman su negocio en un motor de innovación al reducir el desperdicio y maximizar el valor.
Cada empresa debe seguir el ritmo y luego acelerar para superar a su competencia. Para ello, su equipo debe ser más productivo para realizar las tareas a un ritmo más rápido. Pero, ¿cómo se mejora la productividad?
La clave para aumentar su productividad es adoptar el proceso ágil y eficiente. Ha habido mucho revuelo en torno a la innovación Lean Agile. Esto se debe a que los equipos de hoy utilizan estos métodos para disfrutar de su trabajo, mantener contentos a los clientes y hacer su trabajo mucho más rápido de lo que lo harían con los procesos tradicionales.
Las organizaciones están adoptando el método Lean Agile para reducir parte del desperdicio que conlleva la adopción de la metodología ágil a escala. Los equipos que utilizan Lean Agile informan más satisfacción en su trabajo y una entrega de valor más rápida y eficiente a los clientes.
Lean Agile es un conjunto de principios y prácticas que minimizan el desperdicio (lean) y maximizan el valor (agile). Lean Agile ayuda a los equipos a ofrecer resultados más rápidos al reducir la cantidad de trabajo en proceso (WIP) y gestionar el flujo para mejorar el enfoque, reducir el cambio de contexto y eliminar el desperdicio: tareas, tiempo y dinero desperdiciados.
Se alienta a los equipos ágiles a administrar el flujo mediante la creación de equipos multifuncionales que trabajan juntos para ofrecer una iteración a la vez. Cuando junta los dos, "Lean y Agile", implementa una metodología ágil al tiempo que reconoce los valores y prácticas Lean. La metodología Agile busca mejorar el producto en sí; Lean busca mejorar el proceso que entrega productos.
Originalmente destinado a la fabricación, Lean se reconoció más tarde como apropiado y aplicable para el desarrollo de software. Al usar Lean, el objetivo es minimizar el desperdicio mientras se maximiza el valor para el cliente.
En el desarrollo de software, la administración de proyectos Lean significa eliminar defectos innecesarios, características, revisiones y más, mientras que la metodología Agile promueve la adaptabilidad y la colaboración en entornos inciertos.
En 2001, 17 desarrolladores prominentes llamados "anarquistas organizacionales" tuvieron una reunión en Snowbird, Utah; entre ellos estaba Jeff Sutherland, creador de "el Scrum". El grupo incluía defensores de muchos enfoques competitivos, como el desarrollo de software adaptativo (ASD), la programación extrema (XP), el método de desarrollo de sistemas dinámicos (DSDM) y el desarrollo basado en características (FDD). Estos enfoques se conocían como "infraestructuras ligeras" porque implicaban formas más simples y menos numerosas de adaptarse a nuevos entornos que cambian rápidamente.
El grupo se decidió por un nombre para su movimiento: "Agile". El grupo desarrolló 12 principios operativos, a los que llamó "Principios detrás del manifiesto Agile".
A medida que evolucionaron los métodos Agile, los investigadores del MIT estudiaron los métodos detrás de los sistemas de fabricación japoneses, incluido el sistema de producción de Toyota. Acuñaron el término "Lean" porque describía los principios/metodologías Lean para mejorar la productividad eliminando el desperdicio mediante la reducción de flujos de trabajo destructivos, sobrecargados y desiguales. Los defensores de Lean se centraron más en la colaboración con el cliente, pero finalmente, la implementación de Lean Agile se unió como aplicaciones válidas de principios y valores Lean Agile.
En lugar de entregar software en grandes lotes, los equipos Agile trabajan para entregar software que funcione lo más rápido posible adoptando un enfoque iterativo. Los equipos que practican la metodología Agile utilizan el despliegue frecuente de código para recibir feedback de los clientes rápidamente y utilizarlos para influir en su próximo trabajo. Esto significa que los equipos pueden implementar los cambios necesarios incluso en fases posteriores del proceso de desarrollo. Estos principios de desarrollo iterativo se alinean con los principios Lean para diferir el compromiso y entregar rápidamente.
Lean ayuda a mejorar el enfoque y reducir el cambio de contexto gestionando el flujo para limitar el WIP y entregar rápidamente. Los miembros del equipo Agile gestionan el flujo de trabajo como un equipo multifuncional para entregar una repetición a la vez. Esto proporciona a los usuarios Lean la agilidad para tomar decisiones más informadas con la información más actualizada y relevante.
Los ciclos de feedback cortos también ayudan a los equipos a trabajar en requisitos comerciales actualizados. La cooperación diaria entre los desarrolladores y los stakeholders del negocio permite a los miembros del equipo eliminar las cosas que no aportan valor al cliente, al tiempo que priorizan las tareas en función de los objetivos de la empresa.
Todas las empresas quieren cumplir con los plazos lo más rápido posible. Lean Agile es un proceso adaptativo que emplea el enfoque controlado por fases para hacer las cosas fase a fase. Esto es vital para Scaled Agile Framework (SAFe). Los equipos de desarrollo de productos utilizan SAFe para mejorar la productividad, el tiempo de comercialización, el compromiso de los empleados y la calidad de la solución final.
Hay 10 principios fundamentales que ayudan en la gestión eficaz de las empresas:
La perspectiva económica se logra mediante entregas frecuentes y tempranas. Para ello, aplique este marco:
Comprenda el objetivo del sistema, ya que ofrece una forma holística de desarrollar soluciones a los problemas incorporando todos los aspectos del sistema y diseñando, desplegando, desarrollando y manteniendo.
Los principales aspectos del sistema incluyen:
Los principios Lean Agile permiten opciones de diseño futuras. Las opciones de diseño convergerán y se abrirán en función de la situación y conducirán a resultados económicos óptimos.
Reduzca los riesgos permitiendo a los clientes ver las compilaciones incrementales. La construcción incremental permite un ciclo de aprendizaje rápido. Utilice estos puntos de integración para sistemas complejos para verificar cada sistema y ayudar a garantizar que cumplan con la responsabilidad.
Los principios Lean Agile descomponen los métodos tradicionales para el diseño basado en conjuntos. Estos incrementos construyen rápidamente ciclos de aprendizaje integrados. Por lo tanto, hay un hito involucrado en cada punto, que cubre todo el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC) desde el requisito de prueba y crea un incremento de valor.
Visualizar el WIP permite limitarlo reduciendo el tamaño del lote y gestionando la longitud de las colas. Para lograr un flujo continuo y mover nuevas características del sistema rápidamente, siga los tres métodos:
Principios de cadencia del flujo:
Estas pautas son sugeridas por los principios Lean Agile para motivar a los trabajadores calificados:
Distribuya el proceso de toma de decisiones para reducir el retraso y mejorar el flujo de desarrollo para permitir un feedback más rápido con soluciones innovadoras.
Establezca una nueva organización basada en valores con estos pasos:
Reorganice en función de los valores.
Las organizaciones tienen dificultades para implementar las mejores prácticas de equipos Agile cuando los equipos aislados no tienen visibilidad de otros flujos de trabajo, lo que lleva al financiamiento de trabajo no estratégico o redundante. Sin transparencia financiera en toda la empresa, el costo de los defectos de producción se oculta dentro de los equipos individuales, lo que reduce el financiamiento de nuevos flujos de trabajo y aumenta la variación del presupuesto.
Los equipos continúan utilizando muchas herramientas diferentes y continúan teniendo dificultades sin una única fuente de verdad que reúna los datos a nivel de equipo, programa, cartera y empresa. La integración en la planeación financiera es manual, lo que ralentiza considerablemente el proceso e impide un verdadero modelo de flujo de valor con decisiones de financiamiento dinámicas.
IBM Targetprocess es una solución líder de gestión ágil empresarial que permite a las organizaciones escalar y adoptar rápidamente prácticas ágiles y acelerar la agilidad empresarial. Targetprocess conecta la estrategia con la ejecución y es la única solución que se integra directamente con una plataforma de gestión financiera IBM Apptio líder en la industria. Esta integración permite a las empresas seguir el retorno de la inversión (ROI) completo de sus líneas de trabajo de innovación y tomar decisiones más inteligentes sobre tecnología.
Empiece su prueba gratuita para aprender cómo IBM Targetprocess se puede personalizar para sus desafíos y casos de uso únicos.
Descubra cómo IBM® Targetprocess le ayuda a gestionar dinámicamente el trabajo, los recursos y las carteras, al tiempo que proporciona una alineación continua con la estrategia empresarial.