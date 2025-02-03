Diez principios de Lean Agile que transforman su negocio

Los principios, herramientas y metodologías ágiles de Lean Agile transforman su negocio en un motor de innovación al reducir el desperdicio y maximizar el valor.

Cada empresa debe seguir el ritmo y luego acelerar para superar a su competencia. Para ello, su equipo debe ser más productivo para realizar las tareas a un ritmo más rápido. Pero, ¿cómo se mejora la productividad?

La clave para aumentar su productividad es adoptar el proceso ágil y eficiente. Ha habido mucho revuelo en torno a la innovación Lean Agile. Esto se debe a que los equipos de hoy utilizan estos métodos para disfrutar de su trabajo, mantener contentos a los clientes y hacer su trabajo mucho más rápido de lo que lo harían con los procesos tradicionales.

Las organizaciones están adoptando el método Lean Agile para reducir parte del desperdicio que conlleva la adopción de la metodología ágil a escala. Los equipos que utilizan Lean Agile informan más satisfacción en su trabajo y una entrega de valor más rápida y eficiente a los clientes.