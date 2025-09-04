La IA conversacional funciona mediante el uso de NLP, machine learning (ML) y Tecnología de modelos de lenguaje grandes (LLM) para traducir conversaciones humanas a un lenguaje comprensible para las máquinas. Una vez traducida, la herramienta forma una respuesta basada en la información que le proporciona una base de conocimientos específica.

Es importante tener en cuenta que la tecnología de IA conversacional no es la misma en todos los ámbitos. Las herramientas de IA más eficaces y competentes se entrenan en miles de millones de interacciones con los clientes3. La tecnología, si se entrena adecuadamente, puede discernir las necesidades del cliente y mejorar la satisfacción del cliente. Además, puede optimizar los flujos de trabajo dentro de los centros de contacto y aumentar la calidad del servicio en general. El software de IA conversacional sigue evolucionando a medida que aprende continuamente de cada interacción.

PLN: esto permite que las computadoras y los dispositivos digitales reconozcan, interpreten y comprendan el lenguaje humano. Hay dos subcomponentes, comprensión del lenguaje natural (CLN) y generación de lenguaje natural (GLN). Estas herramientas dan sentido al texto y luego lo convierten a un formato comprensible para los humanos.

Machine learning (ML): esta tecnología utiliza algoritmos entrenados en conjuntos de datos para permitir que las computadoras imiten la forma en que aprenden los humanos.

Por ejemplo, un cliente ingresa una consulta de texto en la interfaz de software de IA conversacional (aplicación). Luego de eso, el PLN analiza la intención del usuario y genera una respuesta basada en los miles de millones de interacciones en las que se basó. A medida que pase el tiempo, el componente de machine learning (ML) de la IA conversacional mejorará las respuestas a las consultas de los clientes y las hará más precisas de principio a fin.