AWS Cloud Adoption Framework y perspectivas

AWS CAF agrupa las capacidades en seis perspectivas:

Negocio Personas Gobernanza Plataforma Seguridad Operaciones

Cada perspectiva incluye un conjunto de capacidades que los stakeholders relevantes poseen o gestionan durante el proceso de transformación de la nube.

AWS Cloud Adoption Framework se desarrolló en respuesta a la creciente demanda de transformación digital y la necesidad de aprovechar el potencial de la computación en la nube. Si bien AWS CAF está diseñado para los recorridos de migración de AWS, sus prácticas a menudo se integran con tecnologías de socios del sistema en la nube y se adaptan para otras plataformas en la nube.

A medida que las empresas enfrentan una presión cada vez mayor para modernizar las operaciones, la migración a la nube se ha vuelto esencial para mejorar la agilidad y la escalabilidad y habilitar tecnologías de punta, como la automatización de procesos, los análisis en tiempo real y la inteligencia artificial (IA).

En un estudio de 2025 de Synergy Research Group, el gasto empresarial en servicios en la nube aumentó a 99 000 millones de dólares en todo el mundo, un aumento de más de 20 000 millones de dólares con respecto al segundo trimestre de 2024. El estudio atribuye este crecimiento al auge de la IA generativa y a la demanda generalizada de infraestructura en la nube para admitir cargas de trabajo impulsadas por IA.1