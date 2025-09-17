AWS Cloud Adoption Framework y perspectivas

Cloud

¿Qué es AWS Cloud Adoption Framework?

AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) proporciona una hoja de ruta completa y estructurada para ayudar a las organizaciones a transformarse digitalmente y acelerar la adopción de la nube. Consiste en mejores prácticas, orientación y herramientas que alinean la tecnología con las personas, los procesos y los objetivos comerciales.

AWS CAF agrupa las capacidades en seis perspectivas:

  1. Negocio
  2. Personas
  3. Gobernanza
  4. Plataforma
  5. Seguridad
  6. Operaciones

Cada perspectiva incluye un conjunto de capacidades que los stakeholders relevantes poseen o gestionan durante el proceso de transformación de la nube.

AWS Cloud Adoption Framework se desarrolló en respuesta a la creciente demanda de transformación digital y la necesidad de aprovechar el potencial de la computación en la nube. Si bien AWS CAF está diseñado para los recorridos de migración de AWS, sus prácticas a menudo se integran con tecnologías de socios del sistema en la nube y se adaptan para otras plataformas en la nube.

A medida que las empresas enfrentan una presión cada vez mayor para modernizar las operaciones, la migración a la nube se ha vuelto esencial para mejorar la agilidad y la escalabilidad y habilitar tecnologías de punta, como la automatización de procesos, los análisis en tiempo real y la inteligencia artificial (IA).

En un estudio de 2025 de Synergy Research Group, el gasto empresarial en servicios en la nube aumentó a 99 000 millones de dólares en todo el mundo, un aumento de más de 20 000 millones de dólares con respecto al segundo trimestre de 2024. El estudio atribuye este crecimiento al auge de la IA generativa y a la demanda generalizada de infraestructura en la nube para admitir cargas de trabajo impulsadas por IA.1

Beneficios de AWS CAF

Amazon Web Services (AWS) ayuda a una amplia gama de stakeholders (por ejemplo, CEO, CFO, CIO, CTO, equipos de DevOps, arquitectos de soluciones en la nube) a lograr los resultados de tecnología y comerciales deseados. Ofrece muchos beneficios valiosos, que incluyen:

  • Reducción del riesgo empresarial: las organizaciones pueden minimizar el riesgo general a través de la infraestructura AWS CAF, mejorando así la confiabilidad, aumentando el rendimiento y mejorando la seguridad.
  • Rendimiento ambiental, social y de gobernanza (ESG) mejorado: la infraestructura proporciona insights para mejorar la sustentabilidad y la transparencia corporativa, lo que puede beneficiar el rendimiento general de ESG.
  • Aumento de la eficiencia operativa: al implementar AWS CAF, las organizaciones reducen los costos operativos, aumentan la productividad del equipo de DevOps y mejoran tanto la experiencia del empleado como la del cliente.
  • Agilidad mejorada: AWS CAF ofrece un enfoque estructural para acelerar la experimentación, la innovación y el despliegue de nuevos servicios.
  • Mayor crecimiento de los ingresos: la infraestructura ofrece oportunidades de expansión de los ingresos a través de nuevos productos y servicios, un mayor alcance del mercado y una mayor base de clientes.
¿Cómo funciona AWS CAF?

AWS CAF proporciona orientación personalizada para ayudar a las organizaciones a mover cargas de trabajo a la nube de manera segura, compatible y rentable. En lugar de adoptar un enfoque general, utiliza un procedimiento estructurado que acelera la transformación basada en la nube a través de capacidades y fases estratégicas.

La infraestructura comienza con el mapeo de 47 capacidades discretas en 6 perspectivas clave. Estas capacidades representan la habilidad de una empresa para desplegar recursos (por ejemplo, personas, tecnología, otros activos) a través de procesos que ofrecen resultados específicos.

Luego, la infraestructura identifica cuatro dominios de transformación críticos que son esenciales para ejecutar una estrategia exitosa en la nube antes de guiar a las organizaciones a través de cuatro fases iterativas de transformación en la nube que se complementan entre sí.

Las seis perspectivas de AWS CAF

Las perspectivas de AWS CAF se centran en las capacidades fundamentales y proporcionan orientación prescriptiva utilizada por miles de empresas para mejorar la preparación para la nube y acelerar su transformación en la nube.

Las seis perspectivas de AWS CAF se tratan en un informe técnico separado:

  1. Perspectiva empresarial
  2. Perspectiva de las personas
  3. Perspectiva de gobernanza
  4. Perspectiva de la plataforma
  5. Perspectiva de seguridad
  6. Perspectiva de las operaciones

1. Perspectiva empresarial

Las inversiones en la nube deben alinearse con la estrategia. La perspectiva empresarial se centra en garantizar que estas inversiones aceleren tanto la transformación digital como los objetivos empresariales. También se centra en la realización de valor y la optimización financiera.

Las capacidades fundamentales incluyen:

  • Administración de estrategias
  • Gestión de cartera
  • Gestión de la innovación
  • Gestión de productos
  • Alianzas estratégicas
  • Monetización de datos
  • Insights empresariales
  • Ciencia de datos

2. Perspectiva de las personas

Los cambios de tecnología son tan efectivos como las personas que los implementan. La perspectiva de las personas está diseñada para estimular el cambio organizacional y cerrar la brecha entre la tecnología y los objetivos comerciales. Acelera el camino hacia la nube para ayudar a las organizaciones a centrarse en una cultura basada en el crecimiento y el aprendizaje continuos.

Las capacidades fundamentales incluyen:

  • Evolución de la cultura
  • Liderazgo transformacional
  • Fluidez en la nube
  • Transformación de la fuerza laboral
  • Aceleración del cambio
  • Diseño de la organización
  • Alineación organizacional

3. Perspectiva de gobernanza

Las iniciativas en la nube requieren una supervisión coordinada. La perspectiva de gobernanza establece infraestructuras para gestionar las operaciones en la nube, al tiempo que optimiza el valor y controla los riesgos.

Las capacidades fundamentales incluyen:

  • Gestión de programas y proyectos
  • Gestión de beneficios
  • Gestión de riesgos
  • Gestión financiera en la nube
  • Gestión de la cartera de aplicaciones
  • Gobernanza de datos
  • Curaduría de datos

4. Perspectiva de la plataforma

La infraestructura en la nube consta de componentes de hardware y software que se combinan para ofrecer la escalabilidad, flexibilidad y accesibilidad que requieren las empresas modernas. La perspectiva de la plataforma ayuda a construir una plataforma de nube híbrida escalable y de nivel empresarial. Se centra en modernizar las cargas de trabajo existentes e implementar nuevas soluciones nativas de la nube, como los servicios de AWS (por ejemplo, Lambda) o tecnologías de terceros.

Las capacidades fundamentales incluyen:

  • Arquitectura de la plataforma
  • Arquitectura de datos
  • Ingeniería de plataformas
  • Ingeniería de datos
  • Aprovisionamiento y orquestación
  • Desarrollo de aplicaciones modernas
  • Canalizaciones de CI/CD

5. Perspectiva de seguridad

Garantizar que los datos estén protegidos en cada fase de una estrategia de migración a la nube es un habilitador crítico para una seguridad sólida. La perspectiva de seguridad se centra en lograr la confidencialidad, integridad y disponibilidad en torno a los datos y las cargas de trabajo en la nube.

Las capacidades fundamentales incluyen:

  • Gobernanza de seguridad
  • Garantía de seguridad
  • Gestión de accesos
  • Detección de amenazas
  • Gestión de vulnerabilidades
  • Protección de la infraestructura
  • Protección de datos
  • Seguridad de las aplicaciones
  • Respuesta a incidencias

6. Perspectiva de las operaciones

Los entornos en la nube requieren monitoreo y mantenimiento continuos para lograr un rendimiento óptimo. La perspectiva de operaciones establece procesos y prácticas para una gestión eficaz en la nube, garantizando que brinden valor de manera constante y cumplan con los requisitos del negocio.

Las capacidades fundamentales incluyen:

  • Observabilidad
  • Gestión de eventos
  • AIOps
  • Gestión de incidentes y problemas
  • Gestión de cambios
  • Gestión de lanzamientos
  • Gestión del rendimiento y la capacidad
  • Gestión de la configuración
  • Gestión de parches
  • Gestión de la disponibilidad y la continuidad
  • Gestión de aplicaciones

Los cuatro dominios de transformación de AWS CAF

El marco de adopción de la nube de AWS identifica cuatro amplios dominios de transformación que deben cambiar para una transformación exitosa en la nube.

Tecnología

Las organizaciones migran y modernizan la infraestructura y las plataformas de datos on premises anteriores para utilizar las capacidades de la nube.
Proceso

Los equipos digitalizan, automatizan y optimizan las operaciones comerciales para mejorar la eficiencia y la agilidad.
Organización

Las empresas reinventan sus modelos operativos y de negocio y reestructuran equipos para dar soporte a la transformación de la nube.
Producto

Las empresas desarrollan y ponen en marcha productos y servicios innovadores habilitados por tecnologías en la nube.

Las cuatro fases de transformación de la nube de AWS CAF

Sobre la base de las capacidades fundacionales y los dominios de transformación, AWS CAF describe cuatro fases incrementales para la transformación de la nube:

  1. Envision
  2. Alinear
  3. Iniciar
  4. Scale

1. Visualizar

Las organizaciones identifican cómo la tecnología en la nube puede acelerar los resultados empresariales. Esta fase implica talleres facilitados que ayudan a los equipos a evaluar las oportunidades de transformación y establecer las bases para las iniciativas de transformación digital.

2. Alinear

Los equipos evalúan las capacidades organizacionales existentes frente a los requisitos de transformación de la nube. A través de evaluaciones estructuradas, las organizaciones identifican brechas de capacidades y desarrollan planes de acción para abordar las deficiencias en todas las capacidades fundacionales.

3. Lanzar

Las organizaciones implementan iniciativas piloto en entornos de producción mientras crean soluciones que demuestran un valor comercial medible. Esta fase se centra en validar las estrategias en la nube a través de despliegues controlados en el mundo real.

4. Escalar

Las iniciativas piloto probadas se expanden a su alcance previsto a medida que las organizaciones obtienen los beneficios comerciales anticipados de su transformación en la nube. Esta fase marca el logro de la adopción de la nube a gran escala y la realización de los objetivos estratégicos.

¿Qué es el AWS Well-Architected Framework?

El AWS Well-Architected Framework proporciona a los arquitectos de la nube las mejores prácticas y orientación práctica para crear una infraestructura segura, de alto rendimiento y rentable en todas las aplicaciones y cargas de trabajo. Consiste en orientación especializada, laboratorios prácticos y AWS Well-Architected Tool, un recurso gratuito dentro de la AWS Management Console que permite realizar evaluaciones de cargas de trabajo, identificar áreas de alto riesgo y realizar un seguimiento de posibles mejoras.

El marco se centra en seis pilares fundamentales:

  1. Excelencia operativa
  2. Seguridad
  3. Confiabilidad
  4. Eficiencia del rendimiento
  5. Optimización de costos
  6. sustentabilidad

AWS CAF en la era de la IA

El aceleramiento de la integración de la IA en toda la infraestructura empresarial sigue aumentando. Un estudio reciente del IBM Institute for Business Value (IBV) de ,900 ejecutivos globales encontró que se espera que los flujos de trabajo habilitados por IA, muchos impulsados por IA agéntica, se expandan del 3 % en 2024 al 25 % para 2026. 

Reconocer el impacto transformador de la IA y el machine learning (ML) se extiende a las estrategias de adopción de la nube. AWS ha publicado dos guías para ayudar a las organizaciones a navegar por la transformación impulsada por IA:

  • AWS CAF for Artificial Intelligence Machine Learning and Generative AI
  • The Getting Started Resource Center machine learning decision guide

Ambos ayudan a las organizaciones a aplicar los principios de CAF a los casos de uso de IA, garantizando que las inversiones en IA se alineen con objetivos de transformación digital más amplios y ofrezcan un valor comercial medible.

1. Q2 Cloud Market Nears USD 100 Billion Milestone - and it's Still Growing by 25% Year over Year, Synergy Research, 31 de julio de 2025