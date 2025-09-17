AWS Cloud Adoption Framework y perspectivas

AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) proporciona una hoja de ruta completa y estructurada para ayudar a las organizaciones a transformarse digitalmente y acelerar la adopción de la nube. Consiste en mejores prácticas, orientación y herramientas que alinean la tecnología con las personas, los procesos y los objetivos comerciales.
AWS CAF agrupa las capacidades en seis perspectivas:
Cada perspectiva incluye un conjunto de capacidades que los stakeholders relevantes poseen o gestionan durante el proceso de transformación de la nube.
AWS Cloud Adoption Framework se desarrolló en respuesta a la creciente demanda de transformación digital y la necesidad de aprovechar el potencial de la computación en la nube. Si bien AWS CAF está diseñado para los recorridos de migración de AWS, sus prácticas a menudo se integran con tecnologías de socios del sistema en la nube y se adaptan para otras plataformas en la nube.
A medida que las empresas enfrentan una presión cada vez mayor para modernizar las operaciones, la migración a la nube se ha vuelto esencial para mejorar la agilidad y la escalabilidad y habilitar tecnologías de punta, como la automatización de procesos, los análisis en tiempo real y la inteligencia artificial (IA).
En un estudio de 2025 de Synergy Research Group, el gasto empresarial en servicios en la nube aumentó a 99 000 millones de dólares en todo el mundo, un aumento de más de 20 000 millones de dólares con respecto al segundo trimestre de 2024. El estudio atribuye este crecimiento al auge de la IA generativa y a la demanda generalizada de infraestructura en la nube para admitir cargas de trabajo impulsadas por IA.1
Amazon Web Services (AWS) ayuda a una amplia gama de stakeholders (por ejemplo, CEO, CFO, CIO, CTO, equipos de DevOps, arquitectos de soluciones en la nube) a lograr los resultados de tecnología y comerciales deseados. Ofrece muchos beneficios valiosos, que incluyen:
AWS CAF proporciona orientación personalizada para ayudar a las organizaciones a mover cargas de trabajo a la nube de manera segura, compatible y rentable. En lugar de adoptar un enfoque general, utiliza un procedimiento estructurado que acelera la transformación basada en la nube a través de capacidades y fases estratégicas.
La infraestructura comienza con el mapeo de 47 capacidades discretas en 6 perspectivas clave. Estas capacidades representan la habilidad de una empresa para desplegar recursos (por ejemplo, personas, tecnología, otros activos) a través de procesos que ofrecen resultados específicos.
Luego, la infraestructura identifica cuatro dominios de transformación críticos que son esenciales para ejecutar una estrategia exitosa en la nube antes de guiar a las organizaciones a través de cuatro fases iterativas de transformación en la nube que se complementan entre sí.
Las perspectivas de AWS CAF se centran en las capacidades fundamentales y proporcionan orientación prescriptiva utilizada por miles de empresas para mejorar la preparación para la nube y acelerar su transformación en la nube.
Las seis perspectivas de AWS CAF se tratan en un informe técnico separado:
Las inversiones en la nube deben alinearse con la estrategia. La perspectiva empresarial se centra en garantizar que estas inversiones aceleren tanto la transformación digital como los objetivos empresariales. También se centra en la realización de valor y la optimización financiera.
Las capacidades fundamentales incluyen:
Los cambios de tecnología son tan efectivos como las personas que los implementan. La perspectiva de las personas está diseñada para estimular el cambio organizacional y cerrar la brecha entre la tecnología y los objetivos comerciales. Acelera el camino hacia la nube para ayudar a las organizaciones a centrarse en una cultura basada en el crecimiento y el aprendizaje continuos.
Las capacidades fundamentales incluyen:
Las iniciativas en la nube requieren una supervisión coordinada. La perspectiva de gobernanza establece infraestructuras para gestionar las operaciones en la nube, al tiempo que optimiza el valor y controla los riesgos.
Las capacidades fundamentales incluyen:
La infraestructura en la nube consta de componentes de hardware y software que se combinan para ofrecer la escalabilidad, flexibilidad y accesibilidad que requieren las empresas modernas. La perspectiva de la plataforma ayuda a construir una plataforma de nube híbrida escalable y de nivel empresarial. Se centra en modernizar las cargas de trabajo existentes e implementar nuevas soluciones nativas de la nube, como los servicios de AWS (por ejemplo, Lambda) o tecnologías de terceros.
Las capacidades fundamentales incluyen:
Garantizar que los datos estén protegidos en cada fase de una estrategia de migración a la nube es un habilitador crítico para una seguridad sólida. La perspectiva de seguridad se centra en lograr la confidencialidad, integridad y disponibilidad en torno a los datos y las cargas de trabajo en la nube.
Las capacidades fundamentales incluyen:
Los entornos en la nube requieren monitoreo y mantenimiento continuos para lograr un rendimiento óptimo. La perspectiva de operaciones establece procesos y prácticas para una gestión eficaz en la nube, garantizando que brinden valor de manera constante y cumplan con los requisitos del negocio.
Las capacidades fundamentales incluyen:
El marco de adopción de la nube de AWS identifica cuatro amplios dominios de transformación que deben cambiar para una transformación exitosa en la nube.
Las organizaciones migran y modernizan la infraestructura y las plataformas de datos on premises anteriores para utilizar las capacidades de la nube.
Los equipos digitalizan, automatizan y optimizan las operaciones comerciales para mejorar la eficiencia y la agilidad.
Las empresas reinventan sus modelos operativos y de negocio y reestructuran equipos para dar soporte a la transformación de la nube.
Las empresas desarrollan y ponen en marcha productos y servicios innovadores habilitados por tecnologías en la nube.
Sobre la base de las capacidades fundacionales y los dominios de transformación, AWS CAF describe cuatro fases incrementales para la transformación de la nube:
Las organizaciones identifican cómo la tecnología en la nube puede acelerar los resultados empresariales. Esta fase implica talleres facilitados que ayudan a los equipos a evaluar las oportunidades de transformación y establecer las bases para las iniciativas de transformación digital.
Los equipos evalúan las capacidades organizacionales existentes frente a los requisitos de transformación de la nube. A través de evaluaciones estructuradas, las organizaciones identifican brechas de capacidades y desarrollan planes de acción para abordar las deficiencias en todas las capacidades fundacionales.
Las organizaciones implementan iniciativas piloto en entornos de producción mientras crean soluciones que demuestran un valor comercial medible. Esta fase se centra en validar las estrategias en la nube a través de despliegues controlados en el mundo real.
Las iniciativas piloto probadas se expanden a su alcance previsto a medida que las organizaciones obtienen los beneficios comerciales anticipados de su transformación en la nube. Esta fase marca el logro de la adopción de la nube a gran escala y la realización de los objetivos estratégicos.
El AWS Well-Architected Framework proporciona a los arquitectos de la nube las mejores prácticas y orientación práctica para crear una infraestructura segura, de alto rendimiento y rentable en todas las aplicaciones y cargas de trabajo. Consiste en orientación especializada, laboratorios prácticos y AWS Well-Architected Tool, un recurso gratuito dentro de la AWS Management Console que permite realizar evaluaciones de cargas de trabajo, identificar áreas de alto riesgo y realizar un seguimiento de posibles mejoras.
El marco se centra en seis pilares fundamentales:
El aceleramiento de la integración de la IA en toda la infraestructura empresarial sigue aumentando. Un estudio reciente del IBM Institute for Business Value (IBV) de ,900 ejecutivos globales encontró que se espera que los flujos de trabajo habilitados por IA, muchos impulsados por IA agéntica, se expandan del 3 % en 2024 al 25 % para 2026.
Reconocer el impacto transformador de la IA y el machine learning (ML) se extiende a las estrategias de adopción de la nube. AWS ha publicado dos guías para ayudar a las organizaciones a navegar por la transformación impulsada por IA:
Ambos ayudan a las organizaciones a aplicar los principios de CAF a los casos de uso de IA, garantizando que las inversiones en IA se alineen con objetivos de transformación digital más amplios y ofrezcan un valor comercial medible.
