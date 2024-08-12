AIOps se refiere a la aplicación de inteligencia artificial (IA) y machine learning (ML) para mejorar y automatizar diversos aspectos de las Operaciones de TI (ITOps).

La tecnología de IA permite a los dispositivos informáticos imitar las funciones cognitivas que suelen asociarse con la mente humana (por ejemplo, el aprendizaje, la percepción, el razonamiento y la resolución de problemas). Y machine learning—un subconjunto de la IA—se refiere a un amplio conjunto de técnicas para entrenar a una computadora para aprender a partir de sus entradas utilizando datos existentes y uno o más métodos de “entrenamiento” (en lugar de ser programada explícitamente). Las tecnologías de machine learning (ML) ayudan a las computadoras a alcanzar la inteligencia artificial.

En consecuencia, AIOps está diseñado para aprovechar las capacidades de generación de datos e insights para ayudar a las organizaciones a gestionar pilas de TI cada vez más complejas.

MLOps es un conjunto de prácticas que combina machine learning (ML) con la ingeniería de datos tradicional y DevOps para crear una línea de ensamblaje para crear y ejecutar modelos de ML confiables, escalables y eficientes. Ayuda a las empresas a optimizar y automatizar el ciclo de vida de ML end-to-end, que incluye recopilación de datos, creación de modelos (basados en fuentes de datos del ciclo de vida de desarrollo de software), implementación de modelos, orquestación de modelos, monitoreo de salud y procesos de gobierno de datos.

MLOps ayuda a garantizar que todos los involucrados, desde científicos de datos hasta ingenieros de software y personal de TI, puedan colaborar y monitorear y mejorar continuamente los modelos para maximizar su precisión y rendimiento.

Tanto AIOps como MLOps son prácticas fundamentales para las empresas actuales; cada uno aborda necesidades de ITOps distintas pero complementarias. Sin embargo, difieren fundamentalmente en su propósito y nivel de especialización en entornos de IA y machine learning (ML).

Mientras que AIOps es una disciplina integral que incluye una variedad de analytics y IA iniciativas que están dirigidas a optimizar las Operaciones, MLOps se ocupa específicamente de los aspectos operativos de los modelos de machine learning (ML), promoviendo un despliegue eficiente, monitoreo y mantenimiento.

Aquí, discutiremos las diferencias clave entre AIOps y MLOps y cómo cada uno ayuda a los equipos y empresas a abordar diferentes desafíos de TI y ciencia de datos.