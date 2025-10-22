La IA es una tecnología que permite a las computadoras aprender, resolver problemas y tomar decisiones como los humanos. Desde su integración en los procesos de la actividad principal a partir de la década de 2010, los diseñadores y gerentes de productos han estado experimentando con la mejor manera de aplicarlo al desarrollo de productos.

Solo en la última década, los sistemas impulsados por IA han transformado la forma en que las organizaciones desarrollan productos, optimizando los flujos de trabajo, automatizando tareas repetitivas y ayudando a permitir un enfoque más basado en datos para el desarrollo de productos. Algunas de las empresas más grandes y exitosas del mundo han incorporado la IA en sus procesos, incluidas Microsoft, Open AI (ChatGPT) y McKinsey.

Hoy en día, las herramientas de desarrollo de productos de IA más avanzadas ayudan a los diseñadores a generar nuevas ideas de productos que utilizan algoritmos complejos y modelos de IA generativa, prototipos y pruebas más rápido. Este enfoque reduce el tiempo total de salida al mercado.