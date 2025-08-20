El análisis de redes sociales ayuda a las empresas a abordar estas experiencias y utilizarlas para:

Detectar tendencias relacionadas con ofertas y marcas. Comprender las conversaciones: lo que se dice y cómo se recibe. Derivar el sentimiento del cliente hacia los productos y servicios Medir la respuesta a las redes sociales y otras comunicaciones. Identificar características de alto valor para un producto o servicio. Descubra lo que dicen los competidores y su eficacia Mapear cómo los canales y socios externos pueden afectar el rendimiento

IBM señala que con el predominio de las redes sociales: "Las noticias de un gran producto pueden propagarse rápidamente. Y las noticias sobre un mal producto, o una mala experiencia con un representante de servicio al cliente, pueden difundirse con la misma rapidez. Los consumidores ahora están haciendo que las organizaciones rindan cuentas por sus promesas de marca y compartiendo sus experiencias con amigos, compañeros de trabajo y el público en general."

Estos conocimientos se pueden utilizar no solo para realizar ajustes tácticos, como abordar un tweet de una persona enojada, sino que también pueden ayudar a impulsar la toma de decisiones estratégicas. De hecho, IBM encuentra que el análisis de redes sociales ahora "se está incorporando a las discusiones centrales sobre cómo las empresas desarrollan sus estrategias".



Estas estrategias afectan una variedad de actividades comerciales:



Desarrollo de productos

Analizar un conjunto de publicaciones de Facebook, tweets y reseñas de productos de Amazon puede brindar una imagen más clara de los puntos débiles del cliente, las necesidades cambiantes y las características deseadas. Las tendencias se pueden identificar y rastrear para dar forma a la gestión de las líneas de productos existentes, así como para guiar el desarrollo de nuevos productos.

Experiencia del cliente

Un estudio de IBM descubrió que "las organizaciones están evolucionando de negocios dirigidos por productos a negocios dirigidos por experiencias". El análisis de comportamiento se puede aplicar a través de los canales sociales para capitalizar los micromomentos para deleitar a los clientes y aumentar la lealtad y el valor de por vida.

Marca

Las redes sociales pueden ser el grupo de enfoque más grande del mundo. El procesamiento del lenguaje natural y el análisis de sentimientos pueden monitorear continuamente las expectativas positivas o negativas para mantener la salud de la marca, refinar el posicionamiento y desarrollar nuevos atributos de marca.

Análisis competitivo

Entender lo que hacen los competidores y cómo responden los clientes es siempre fundamental. Por ejemplo, un competidor puede indicar que está renunciando a un nicho de mercado, creando una oportunidad. O un aumento en las menciones positivas para un nuevo producto puede alertar a las organizaciones sobre los disruptores del mercado.

Eficiencia operacional

El análisis profundo de las redes sociales puede ayudar a las organizaciones a mejorar la forma en que miden la demanda. Los minoristas y otros pueden usar esa información para administrar el inventario y los proveedores, reducir los costos y optimizar los recursos.