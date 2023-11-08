Los asistentes de IA optimizan la automatización con agentes basados en API

Los asistentes impulsados por IA generativa están transformando las empresas a través de interfaces conversacionales inteligentes. Capaces de comprender y generar respuestas y contenidos similares a los humanos, estos asistentes están revolucionando la forma en que humanos y máquinas colaboran. Los modelos de lenguaje grandes (LLM) están en el centro de esta nueva disrupción. Los LLM se entrenan con grandes cantidades de datos y se pueden utilizar en infinitas aplicaciones. Se pueden ajustar fácilmente para casos de uso empresariales específicos con algunos ejemplos de entrenamiento.

Estamos presenciando una nueva fase de evolución a medida que los asistentes de IA van más allá de las conversaciones y aprenden a aprovechar las herramientas a través de agentes que podrían invocar interfaces de programación de aplicaciones (API) para lograr objetivos comerciales específicos. Las tareas que antes llevaban horas ahora se pueden completar en minutos gracias a la coordinación de un amplio catálogo de agentes reutilizables. Además, estos agentes pueden combinarse para automatizar flujos de trabajo complejos.

Los asistentes de IA pueden usar agentes basados en API para ayudar a los trabajadores del conocimiento con tareas mundanas, como crear descripciones de puestos, extraer informes en sistemas de recursos humanos, buscar candidatos y más. Por ejemplo, un gerente de recursos humanos puede pedirle a un asistente de IA que cree una descripción de trabajo para un nuevo rol, y el asistente puede generar una descripción de trabajo detallada que cumpla con los requisitos de la empresa. De manera similar, un reclutador puede pedir a un asistente de IA que busque candidatos para una vacante, y el asistente puede proporcionar una lista de candidatos cualificados de diversas fuentes. Con los asistentes de IA, los trabajadores del conocimiento pueden ahorrar tiempo y centrarse en problemas más complejos y creativos.

Los creadores de automatización también pueden aprovechar el poder de los asistentes de IA para crear automatizaciones de forma rápida y sencilla. Aunque pueda parecer un enigma, los asistentes de IA emplean IA generativa para automatizar el propio proceso de automatización. Esto hace que la creación de agentes sea más fácil y rápida. Hay dos pasos esenciales para construir agentes para la automatización empresarial: entrenar y enriquecer agentes para casos de uso y orquestar un catálogo de múltiples agentes.