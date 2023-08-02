수년에 걸쳐 챗봇은 집, 휴대폰, 소셜 미디어 또는 온라인 쇼핑, 의료, 고객 지원 등을 위한 앱 등 일상 생활에 원활하게 통합되었습니다. 이는 사용자를 식별 및 이해하고, 정확한 답변을 제공하고, 작업을 완료할 수 있는 이점을 제공합니다. 인공 지능(AI)의 보급과 접근성이 계속 증가함에 따라 점점 더 많은 최종 사용자를 원활하게 지원하기 위해서는 가상 에이전트가 이를 비즈니스 관행에 통합하는 것이 필수적입니다.
오늘날 AI는 좋은 고객 서비스와 나쁜 고객 서비스를 구분합니다. 쿼리를 충분히 해결하지 못하고 만족스러운 결과를 제공하는 데 어려움을 겪는 비실용적이고 제한된 챗봇은 사용자를 실망시킵니다. 지능형 가상 에이전트는 솔루션 지향 대화에 참여하고 질문에 정확하게 답변하며 고객을 만족시킵니다. 긍정적인 챗봇 사용자 경험을 가진 고객은 브랜드와 긍정적인 관계를 맺을 가능성이 더 높습니다. 인간의 대화를 이해하는 챗봇에 투자하면 기업과 소비자 모두에게 의미 있는 이점을 제공합니다.
챗봇은 생성형 AI, 자연어 처리(NLP), 지능형 문서 이해, 음성 인식, 음성 합성 등과 같은 오늘날의 강력한 기술을 활용하기 시작하면서 훨씬 더 편리하고 만족스러운 결과를 제공합니다. 일관되고 지능적인 고객 관리를 제공하는 챗봇은 귀중한 시간을 절약하고 고부가가치 활동에 집중할 수 있도록 지원하는 좋은 친구가 됩니다.
전 세계가 더욱 빠르게 변화하는 라이프스타일로 변화함에 따라 빠르고 효율적인 고객 지원 서비스가 필요한 상황입니다. 고객의 요구와 필요를 충족하기 위해 기업은 24시간 지원을 제공해야 합니다. 인공 지능이 없으면 이러한 기대치를 충족하고 고객 만족을 유지하는 것이 불가능할 것입니다. 고객은 문제에 대한 즉각적인 응답과 솔루션을 기대합니다. 또한 고객은 서비스 제공업체로부터 이해받고 있다는 느낌을 받기를 원합니다. 그러나 일부 지원 팀이 매일 수천 건의 고객 전화를 처리함에 따라 이러한 요구 사항을 실시간으로 충족하는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다. 이는 비즈니스 소유자가 어떻게 모든 고객이 고객 경험에 만족하도록 유지할 수 있는지에 대한 질문을 제기합니다. 걱정하지 마세요. 우리의 좋은 친구인 AI 챗봇을 부를 수 있으니까요.
챗봇은 고객의 질문을 이해하고 자동으로 답변을 제공하여 인간의 대화를 시뮬레이션하는 컴퓨터 프로그램입니다. AI 기반 챗봇의 기능을 통해 비즈니스 소유자는 고객 만족도를 크게 향상시키는 동시에 인간 에이전트의 부담을 덜어줄 수 있습니다.
고객 서비스 상담원은 매일 많은 양의 전화를 받으며, 일반적으로 공통된 답변을 가진 고객 문의에 빠르게 압도됩니다. 결과적으로 시간이 지남에 따라 고객 요구 사항이 충족되지 않은 채 방치되어 고객 만족도, 비즈니스 평판, 고객 반품 및 비즈니스 수익이 엄청나게 감소합니다. 그러나 챗봇에 NLP 및 비즈니스 지식 기반을 구현하면 자주 묻는 질문(FAQ)에 대한 자동 응답을 신속하게 배포할 수 있습니다.
챗봇이 제공하는 고객 데이터를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
인기가 높아지면서 비즈니스 소유자들은 고객에게 더 나은 고객 경험을 제공하기 위해 챗봇 공급업체를 찾고 있습니다. IBM은 watsonx Assistant를 통해 모든 채널에서 일관되고 지능적인 고객 관리를 제공할 수 있도록 지원합니다.
watsonx Assistant는 일관되고 정확한 답변을 빠르게 제공하는 안정적인 가상 어시스턴트를 통해 고객 경험을 크게 개선합니다. watsonx Assistant는 비즈니스 소유자가 고객 서비스, 인적 자원, 마케팅에 이르기까지 다양한 사용 사례에 배포할 수 있습니다. watsonx Assistant는 시장을 선도하는 대규모 언어 모델(LLM), NLP 및 머신 러닝을 기반으로 구축되어 일반적인 질문에 대한 정확한 이해를 제공함으로써 고객에게 원활한 셀프 서비스를 제공합니다.
또한 watsonx Assistant는 기업이 기술 스택을 마이그레이션하거나 복잡한 코딩 구조를 작성할 필요 없이 고객 관계 관리 및 서비스형 컨택 센터 플랫폼과 같은 비즈니스 시스템에 원활하게 통합됩니다.
IBM은 watsonx Assistant의 기능을 통해 비즈니스 소유자에게 고객 서비스의 대량 트래픽에 대한 확장 가능한 솔루션을 제공했습니다. 이러한 솔루션은 고객 참여를 강화하여 지난 3년간 watsonx Assistant 고객의 재무 실적을 370% 증가시키고 2,300만 달러의 이익을 창출했습니다. Watson은 은행, 소매, 정부, 보험, 의료 등 다양한 산업 분야에 걸쳐 비즈니스 소유자의 문제를 해결해 왔습니다. Humana, Master's, ABN AMRO Bank NV와 같은 기업은 다양한 사용 사례에서 watsonx Assistant 솔루션의 이점을 누리고 있는 몇 안 되는 기업에 불과합니다.
세계 최대의 레저용 차량(RV) 소매업체인 Camping World는 watsonx Assistant의 도움을 받아 고객 서비스 경험을 혁신할 수 있었습니다. 코로나19 이후 고객이 급증하면서 상담원 관리와 대응 시간에서 격차가 드러났습니다. 또한 연중무휴 24시간 콜센터를 제공하지 않는 것도 캠핑 월드의 문제였는데, 많은 고객 문의가 눈에 띄지 않아 고객과 비즈니스 간의 관계가 더욱 악화될 수 있었기 때문입니다. Camping World의 가상 에이전트인 “Arvee”는 IBM watsonx Assistant를 기반으로 모든 플랫폼에서 고객 참여도를 40% 높이고 대기 시간을 약 33초로 줄이는 데 도움이 되었습니다. 이것은 대화형 클라우드 플랫폼인 LivePerson과 SMS 기능, 30개 이상의 FAQ, 고객 데이터 수집 및 참여와 같은 새로운 기능의 통합을 통해 달성되었으며, 이를 통해 Arvee의 효율성이 33% 향상되었습니다.
