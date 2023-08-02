인기가 높아지면서 비즈니스 소유자들은 고객에게 더 나은 고객 경험을 제공하기 위해 챗봇 공급업체를 찾고 있습니다. IBM은 watsonx Assistant를 통해 모든 채널에서 일관되고 지능적인 고객 관리를 제공할 수 있도록 지원합니다.

watsonx Assistant는 일관되고 정확한 답변을 빠르게 제공하는 안정적인 가상 어시스턴트를 통해 고객 경험을 크게 개선합니다. watsonx Assistant는 비즈니스 소유자가 고객 서비스, 인적 자원, 마케팅에 이르기까지 다양한 사용 사례에 배포할 수 있습니다. watsonx Assistant는 시장을 선도하는 대규모 언어 모델(LLM), NLP 및 머신 러닝을 기반으로 구축되어 일반적인 질문에 대한 정확한 이해를 제공함으로써 고객에게 원활한 셀프 서비스를 제공합니다.

또한 watsonx Assistant는 기업이 기술 스택을 마이그레이션하거나 복잡한 코딩 구조를 작성할 필요 없이 고객 관계 관리 및 서비스형 컨택 센터 플랫폼과 같은 비즈니스 시스템에 원활하게 통합됩니다.

IBM은 watsonx Assistant의 기능을 통해 비즈니스 소유자에게 고객 서비스의 대량 트래픽에 대한 확장 가능한 솔루션을 제공했습니다. 이러한 솔루션은 고객 참여를 강화하여 지난 3년간 watsonx Assistant 고객의 재무 실적을 370% 증가시키고 2,300만 달러의 이익을 창출했습니다. Watson은 은행, 소매, 정부, 보험, 의료 등 다양한 산업 분야에 걸쳐 비즈니스 소유자의 문제를 해결해 왔습니다. Humana, Master's, ABN AMRO Bank NV와 같은 기업은 다양한 사용 사례에서 watsonx Assistant 솔루션의 이점을 누리고 있는 몇 안 되는 기업에 불과합니다.

세계 최대의 레저용 차량(RV) 소매업체인 Camping World는 watsonx Assistant의 도움을 받아 고객 서비스 경험을 혁신할 수 있었습니다. 코로나19 이후 고객이 급증하면서 상담원 관리와 대응 시간에서 격차가 드러났습니다. 또한 연중무휴 24시간 콜센터를 제공하지 않는 것도 캠핑 월드의 문제였는데, 많은 고객 문의가 눈에 띄지 않아 고객과 비즈니스 간의 관계가 더욱 악화될 수 있었기 때문입니다. Camping World의 가상 에이전트인 “Arvee”는 IBM watsonx Assistant를 기반으로 모든 플랫폼에서 고객 참여도를 40% 높이고 대기 시간을 약 33초로 줄이는 데 도움이 되었습니다. 이것은 대화형 클라우드 플랫폼인 LivePerson과 SMS 기능, 30개 이상의 FAQ, 고객 데이터 수집 및 참여와 같은 새로운 기능의 통합을 통해 달성되었으며, 이를 통해 Arvee의 효율성이 33% 향상되었습니다.

IBM watsonx Assistant를 사용하면 모든 채널과 접점에서 시장 선도적인 지능형 고객 관리를 통합할 수 있습니다. watsonx Assistant는 고객 유지율을 높이고 고객 관계를 강화하며 그 어느 때보다 효율적이고 정확한 최고의 고객 경험을 제공할 수 있도록 팀의 역량을 강화할 수 있습니다. IBM과 함께 수익을 극대화하세요.