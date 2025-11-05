CAFM(컴퓨터 지원 시설 관리)이란 무엇인가요?

CAFM(컴퓨터 지원 시설 관리)은 기업이 유지보수, 운영, 워크플로와 같은 시설 관리의 중요한 측면을 자동화하고 최적화하는 데 도움이 되는 소프트웨어 솔루션의 일종입니다.
CAFM 시스템은 지속가능성과 효율성을 높이고 자산 관리, 공간 관리, 유지보수 작업과 관련된 기업의 데이터 기반 의사 결정을 돕습니다.
CAFM 이전에는 시설 관리가 대부분 수작업으로 이루어졌고, 기업은 물리적 자산이 고장나면 그제서야 수리하는 대응형 유지보수에 의존했습니다. 1990년대와 2000년대에는 네트워크 인프라가 부상하면서 CAFM 시스템이 인기를 얻었는데, 부분적으로 이는 빠르게 확장하는 디지털 기술에 대한 의존도 때문이었습니다. 오늘날 CAFM 소프트웨어는 디지털 혁신 활동의 핵심이 되었습니다. 이것은 조직의 모든 측면에 디지털 도구를 통합하기 위한 전략적 이니셔티브입니다.
CAFM 시스템은 인공 지능(AI), 사물 인터넷(IoT), 기계 학습(ML), 생성형 AI를 활용하면서 점점 더 복잡해지는 작업을 수행하는 복잡하고 자율성이 큰 도구가 되었습니다.
최신 CAFM 소프트웨어 대시보드는 조직의 자산 에너지 소비량, 공간 사용 현황, 물리적 상태 등을 실시간으로 보여줍니다. 담당자는 이 데이터를 보면서 가장 가치 있는 자산에 대해 좀 더 전략적이고 비용 효율적인 결정을 내립니다.
CAFM(컴퓨터 지원 시설 관리) 소프트웨어 시스템은 IoT 기술을 활용하여 실시간으로 데이터를 지속적으로 수집하고 중앙 집중식 단일 대시보드에 자산 상황에 대한 정보를 표시합니다.
CAFM 소프트웨어는 시설 운영 팀이 상세한 시각화를 통해 물리적 자산을 모니터링하고 수동 입력이 필요했던 유지보수 일정, 재고 관리, 공간 관리 같은 기능을 자동화하도록 지원합니다.
CAFM 플랫폼은 모듈식 기능으로 구축됩니다. 이는 시설 운영 및 관리의 다양한 측면을 담당하는 독립 소프트웨어 구성 요소입니다. CAFM 시스템에 가장 많이 사용되는 5가지 모듈을 살펴봅시다.
컴퓨터 지원 시설 관리(CAFM) 시스템은 신기술을 신속하게 통합하여 효율성을 높여주는 장점으로 인기를 끌고 있지만 기업이 사용하는 유일한 시설 관리 소프트웨어는 아닙니다. 유사한 성능을 발휘하는 다른 시설 관리 소프트웨어 두 가지를 살펴봅시다.
전산화된 유지보수 관리 시스템(CMMS)
컴퓨터화된 유지보수 관리 시스템(CMMS)은 개별 자산과 관련된 유지보수 작업을 중앙 집중화 및 최적화하는 소프트웨어 시스템입니다.
CAFM가 자원 할당, 부동산 관리, 그 밖의 비기술적 자산 관련 영역과 관련된 정보를 추적하는 것에 비해, CMMS는 일반적으로 더 집중적이고 기술적입니다.
통합 업무 공간 관리 시스템(IWMS)
통합 작업장 관리 시스템(IWMS)은 CAFM과의 관계 측면에서 CMMS와 정반대이며, CAFM에서 일반적으로 다루는 것보다 훨씬 광범위한 지표를 추적합니다.
기업은 종종 CAFM과 CMMS 기능을 결합하여 프로젝트 관리 팀에 자산 성능과 전반적인 비즈니스 조건과의 관계에 대한 전체적인 관점을 제공합니다.
IWMS는 대규모 조직에서 주로 사용합니다. 사용하기 쉬운 단일 대시보드를 통해 CAFM 기능을 임대 관리, 현금 흐름 및 지속 가능성과 같은 영역으로 확장하고자 하는 조직입니다.
현대식 CAFM(컴퓨터 지원 시설 관리) 시스템은 디지털 전환과 같은 광범위하고 전략적인 이니셔티브 지원부터 자산 기능에 대한 세분화된 실시간 개요 제공까지 많은 이점을 제공합니다. 최근 보고서에 따르면 CAFM 소프트웨어의 전 세계 시장은 2024년 38억 달러에서 2033년까지 96억 달러로 향후 10년 동안 두 배 이상 성장할 것으로 예상됩니다.1
가장 인기 있는 이점들을 알아봅시다.
CAFM 시스템은 조직이 여러 가지 중요한 방식으로 핵심 운영 효율성을 개선하는 데 도움이 됩니다. 최신 CAFM 플랫폼은 AI, IoT 및 ML 기능을 사용해 작업 주문 생성 및 유지보수 일정과 같은 일부 수동 작업을 자동화합니다.
지능형 CAFM 자동화는 유지보수 팀이 인적 자원을 각자의 전문성에 부합하는 업무에 재할당해서 시간을 절약하며 효율성을 높이도록 지원합니다.
CAFM 소프트웨어는 팀이 실시간 정보를 보며 자산을 모니터링하고 유지하도록 지원함으로써, 운영 중인 모든 자산에 상세한 성능 기록을 제공하여 팀이 운영에 대한 전략적 결정을 내릴 수 있도록 합니다.
상세한 성능 지표는 시설 관리자가 자산에 필요한 유지보수의 종류와 수리 일정을 잡는 최선의 방법을 결정하는 데 도움이 됩니다. 또한 CAFM 시스템을 통해 자산 성능을 추적하면 각 자산이 최대 역량으로 작동하게 하면서 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다.
CAFM 플랫폼은 예방 및 예측적 유지보수 측면을 자동화하고, 정확하고 상세한 데이터를 제공하여 관리자가 중요한 구성 요소의 교체 시기를 알 수 있도록 함으로써 자산 수명 주기를 연장하는 데 도움을 줍니다.
CAFM은 자산이 이런 방식으로 활용되게 해서, 팀이 대응형 방식에서 선제적 방식의 유지보수 프로세스로 전환하여 자산이 고장날 가능성을 줄이도록 지원합니다. 선제적 유지보수를 장기간에 걸쳐 시행하면 자산에 생긴 사소한 문제가 더 큰 문제로 발전하는 것을 방지하고 전체 사용 기간 또는 수명 주기를 연장할 수 있습니다.
자산을 더 오래 사용하고, 시간이 지나면서 생기는 수리 요구 사항을 추적하고 관리하면 조직이 자산 소유 및 운영에 드는 전체 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.
CAFM은 운영 효율성을 개선하고 팀이 유지보수 활동을 보다 면밀히 추적할 수 있도록 지원함으로써 기업의 전반적인 비용 절감에 직접적으로 기여합니다. 최신 CAFM 시스템은 임대 관리 및 부동산 모니터링 모듈을 통합하여 물리적 자산의 장기 비용에 대한 가시성을 제공합니다.
최신 CAFM 플랫폼은 자산에 부착된 IoT 센서에서 대량의 데이터를 수집할 뿐만 아니라 빅데이터 분석을 통해 조직이 추세를 파악하고 보다 전략적인 의사 결정을 내리도록 지원합니다.
CAFM 분석 도구는 에너지 소비, 유지보수 비용, 공간 사용 같은 시설 및 자산 관리의 주요 측면에 대한 가시성을 제공하여 비용을 줄이고 효율성을 높일 수 있습니다.
현대 조직은 핵심 비즈니스 프로세스의 적응력, 효율성 및 탄력성을 높이는 데 도움이 되는 광범위한 작업에 CAFM(컴퓨터 지원 시설 관리) 솔루션을 사용합니다. CAFM 시스템이 기업 수준에 적용되는 몇 가지 방법을 살펴봅시다.
부동산은 취득과 유지보수에 가장 비용이 많이 드는 자산 중 하나일 것입니다. CAFM 소프트웨어는 조직이 임대 기간과 조건을 추적하고 사무실 레이아웃을 최적화하며 임차인에 대한 정보를 저장하는 데 의존할 수 있는 중앙 집중식 허브를 제공합니다.
CAFM 시스템은 이해관계자에게 공간 사용 관행을 실시간으로 보여주어, 기업 수준에서 부동산 관리를 최적화하면서 좀 더 스마트하고 전략적인 의사 결정을 내리도록 지원합니다.
Advanced CAFM 자산 관리 모듈을 재무 데이터와 통합하면 예산 요구 사항을 충족하는 방식으로 자산을 관리할 수 있습니다.
CAFM 시스템은 CMMS 소프트웨어와 통합되어, 유지보수 작업에 중요하지만 수년 동안 수작업으로 수행되어 온 반복 작업을 자동화합니다. 작업 주문 할당, 유지보수 비용 추적, 자산 성능 지표 분석 등을 예로 들 수 있습니다.
IoT 센서는 자산 성능 지표가 설정된 임계값 아래로 떨어지면 유지보수와 수리를 예약하는 자동화된 프로세스를 작동시킵니다. 예를 들어 IoT 센서가 장착된 부품이 고장나기 쉬운 상태가 되면 CAFM 소프트웨어가 자동으로 교체 일정을 잡습니다. 과거에는 같은 부품이라도 마모되거나 파손된 다음에야 교체를 진행해서 불필요한 가동 중단을 초래했을 수 있습니다.
지속가능성 목표를 설정하고 달성하려면 체계적인 데이터 수집 및 분석, CAFM 시스템이 자동화하고 간소화할 수 있는 프로세스가 필요합니다.
CAFM 플랫폼은 에너지 소비와 환경에 미치는 영향을 모니터링하고 목표가 달성되지 않을 때 이해관계자에게 경고를 보내도록 설정할 수 있습니다. 또한 CAFM 소프트웨어는 특정 환경 표준을 충족하는 공급업체만 사용할 수 있도록 하여 조달을 간소화하고 강화하는 데 도움이 됩니다.
CAFM 시스템은 엄격한 데이터 분석, 개선된 유지보수 절차, 자동화된 규정 준수 기능을 통해 근로자와 작업장을 더욱 안전하게 보호합니다.
머신러닝 알고리즘이 탑재된 CAFM 플랫폼은 대량의 시스템 데이터를 모니터링하여 장비의 안전한 사용을 보장할 수 있습니다. 대규모 글로벌 기업에서 CAFM 소프트웨어는 규정 준수 관행을 자동화하여 비즈니스 프로세스가 사업을 영위하는 지역의 규정을 위반하지 않게 할 수 있습니다. 마지막으로, CAFM 솔루션은 긴 감사 추적을 유지하도록 설정하여 안전 또는 규정 준수에 문제를 쉽게 발견하고 수정할 수 있습니다.
CAFM 소프트웨어는 자산 성능 및 유지보수를 엄격하게 모니터링하여 가능한 한 오래 지속되게 합니다. CAFM 플랫폼은 일정, 유지보수 기록, 예산 및 리소스 할당을 세부적으로 추적해서 팀이 전체 자산 라이프사이클에 걸쳐 조달부터 처분까지 자산을 관리하도록 도와줍니다.
이렇게 CAFM을 사용해서 자산을 관리하면 엄격한 자체 기준에 맞춰 장비와 시설에 투자하고 모든 유지보수 활동을 문서화할 수 있습니다.
컴퓨터 지원 시설 관리 솔루션은 1980년대와 1990년대에 처음 등장한 이래로 디지털 기술과 밀접한 연관성을 가져왔으며, 새로운 디지털 도구의 개발과 함께 고객의 요구 사항을 충족하는 방향으로 발전해 왔습니다.
이러한 추세는 앞으로도 변하지 않을 것이기에 CAFM 솔루션은 성장 가능성이 풍부합니다. 현재 CAFM 시스템의 개발과 혁신을 주도하는 몇 가지 추세를 알아봅시다.
IBM Maximo Application Suite를 사용해 일정, 리소스 및 자산 성능을 최적화합니다.
AI 및 데이터 인사이트를 사용하여 처음부터 끝까지 자산 성능을 최적화하세요.
풍부한 데이터와 강력한 AI 기술을 사용해 운영을 혁신하세요. 최적화 프로세스를 통합하고 지능적 성장을 실현할 수 있습니다.
지능형 소프트웨어 통합 세트인 IBM Maximo Application Suite를 사용하여 엔터프라이즈 자산을 최대한 활용하세요. 자산 안정성을 개선하기 위한 예측 유지보수를 포함하여 고급 분석, AI 및 자동화를 통해 자산을 보다 효과적으로 관리하고 모니터링합니다.