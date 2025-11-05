CAFM(컴퓨터 지원 시설 관리)이란 무엇인가요?

CAFM 시스템은 지속가능성과 효율성을 높이고 자산 관리, 공간 관리, 유지보수 작업과 관련된 기업의 데이터 기반 의사 결정을 돕습니다.

CAFM 이전에는 시설 관리가 대부분 수작업으로 이루어졌고, 기업은 물리적 자산이 고장나면 그제서야 수리하는 대응형 유지보수에 의존했습니다. 1990년대와 2000년대에는 네트워크 인프라가 부상하면서 CAFM 시스템이 인기를 얻었는데, 부분적으로 이는 빠르게 확장하는 디지털 기술에 대한 의존도 때문이었습니다. 오늘날 CAFM 소프트웨어는 디지털 혁신 활동의 핵심이 되었습니다. 이것은 조직의 모든 측면에 디지털 도구를 통합하기 위한 전략적 이니셔티브입니다.

CAFM 시스템은 인공 지능(AI), 사물 인터넷(IoT), 기계 학습(ML), 생성형 AI를 활용하면서 점점 더 복잡해지는 작업을 수행하는 복잡하고 자율성이 큰 도구가 되었습니다.

최신 CAFM 소프트웨어 대시보드는 조직의 자산 에너지 소비량, 공간 사용 현황, 물리적 상태 등을 실시간으로 보여줍니다. 담당자는 이 데이터를 보면서 가장 가치 있는 자산에 대해 좀 더 전략적이고 비용 효율적인 결정을 내립니다.