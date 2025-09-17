AWS Cloud Adoption Framework(AWS CAF)는 조직이 디지털로 전환하고 클라우드 채택을 가속화할 수 있도록 포괄적이고 구조화된 로드맵을 제공합니다. 이는 기술을 사람, 프로세스 및 비즈니스 목표에 맞추는 모범 사례, 지침 및 도구로 구성됩니다.
AWS CAF는 능력을 다음과 같은 6가지 관점으로 그룹화합니다.
각 관점에는 클라우드 혁신 여정 중에 관련 이해관계자가 소유하거나 관리하는 일련의 능력이 포함됩니다.
AWS Cloud Adoption Framework는 디지털 혁신에 대한 수요 증가와 클라우드 컴퓨팅의 잠재력을 활용해야 할 필요성에 따라 개발되었습니다. AWS CAF는 AWS 마이그레이션 여정에 맞춤화되었지만, 그 관행은 클라우드 시스템 파트너 기술과 통합되고 다른 클라우드 플랫폼에 맞게 적용되는 경우가 많습니다.
기업이 운영을 현대화해야 한다는 압박에 직면함에 따라 클라우드 마이그레이션은 민첩성과 확장성을 향상하고 최첨단 기술, 자동화 및 실시간 분석과 같은 인공 지능(AI)을 구현하는 데 필수적인 요소가 되었습니다.
Synergy Research Group의 2025년 연구에 따르면, 클라우드 서비스에 대한 기업 지출은 전 세계적으로 990억 달러로 증가했으며, 이는 2024년 2분기보다 200억 달러 이상 증가한 수치입니다. 이 연구는 이러한 성장을 생성형 AI(gen AI)의 폭발적인 증가와 AI 기반 워크로드를 지원하는 클라우드 인프라에 대한 광범위한 수요 때문으로 보고 있습니다.1
Amazon Web Services(AWS) CAF는 다양한 이해관계자(예: CEO, CFO, CIO, CTO, DevOps 팀, 클라우드 솔루션 아키텍트) 가 원하는 기술과 비즈니스 성과를 달성할 수 있도록 지원합니다. AWS CAF는 다음과 같은 여러 유용한 이점을 제공합니다.
AWS CAF는 조직이 안전하고 규정을 준수하며 비용 효율적인 방식으로 워크로드를 클라우드로 이전하는 데 도움이 되는 맞춤형 지침을 제공합니다. AWS CAF는 모든 경우에 적용되는 일률적인 접근 방식을 취하는 대신 능력과 전략적 단계를 통해 클라우드 기반 혁신을 가속화하는 구조화된 절차를 사용합니다.
이 프레임워크는 6가지 핵심 관점에 걸쳐 47가지의 개별 능력을 매핑하는 것으로 시작됩니다. 이러한 능력은 특정 결과를 제공하는 프로세스를 통해 리소스(예: 사람, 기술, 기타 자산)를 배포하는 기업의 역량을 나타냅니다.
그런 다음 프레임워크는 성공적인 클라우드 전략을 실행하는 데 필수적인 4가지 중요한 혁신 도메인을 식별한 후, 상호 기반으로 구축되는 4개의 반복적인 클라우드 혁신 단계를 통해 조직을 안내합니다.
AWS CAF 관점은 기본 능력을 중심으로 하며, 수천 개의 기업이 클라우드 준비 상태를 개선하고 클라우드 혁신을 가속화하기 위해 사용하는 규범적 지침을 제공합니다.
6가지 AWS CAF 관점은 별도의 백서에서 다룹니다.
클라우드 투자는 전략과 일치해야 합니다. 비즈니스 관점은 이러한 투자가 디지털 혁신과 비즈니스 목표를 모두 가속화하도록 하는 데 중점을 둡니다. 또한 가치 실현 및 재무 최적화에도 중점을 둡니다.
기본 능력은 다음과 같습니다.
기술 변화의 효과는 이를 구현하는 사람에게 달려 있습니다. 사람 관점은 조직의 변화를 촉진하고 기술과 비즈니스 목표 간의 격차를 해소하도록 설계되었습니다. 클라우드 여정을 가속화하여 조직이 지속적인 학습과 성장을 기반으로 하는 문화에 집중할 수 있도록 지원합니다.
기본 능력은 다음과 같습니다.
클라우드 이니셔티브에는 조율된 감독이 필요합니다. 거버넌스 관점은 가치를 최적화하고 위험을 제어하면서 클라우드 운영을 관리하기 위한 프레임워크를 설정합니다.
기본 능력은 다음과 같습니다.
클라우드 인프라는 오늘날의 비즈니스에 필요한 확장성, 유연성 및 접근성을 제공하기 위해 결합된 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소로 구성됩니다. 플랫폼 관점은 기업 수준의 확장가능한 하이브리드 클라우드 플랫폼을 구축하는 데 도움이 됩니다. 이는 기존 워크로드를 현대화하고 AWS 서비스(예: Lambda)나 타사 기술 등 새로운 클라우드 기반 솔루션을 구현하는 데 중점을 둡니다.
기본 능력은 다음과 같습니다.
AWS 클라우드 도입 프레임워크는 성공적인 클라우드 전환을 위해 변경해야 하는 네 가지 광범위한 혁신 도메인을 식별합니다.
조직은 클라우드 기능을 사용하기 위해 온프레미스 이전 인프라 및 데이터 플랫폼을 마이그레이션하고 현대화합니다.
팀은 효율성과 민첩성을 높이기 위해 비즈니스 운영을 디지털화, 자동화 및 최적화합니다.
기업은 클라우드 혁신을 지원하기 위해 운영 및 비즈니스 모델을 재구상하고 팀을 재구성합니다.
기업은 클라우드 기술을 통해 구현되는 혁신적인 제품과 서비스를 개발하고 시작합니다.
기본 능력 및 혁신 도메인을 기반으로 구축된 AWS CAF는 클라우드 혁신을 위한 네 가지 점진적 단계를 간략하게 설명합니다.
조직은 클라우드 기술이 어떻게 비즈니스 성과를 가속화할 수 있는지 파악합니다. 이 단계에는 팀이 혁신 기회를 평가하고 디지털 혁신 이니셔티브의 기반을 구축하는 데 도움이 되는 강사 진행식 워크숍이 포함됩니다.
팀은 클라우드 혁신 요구 사항에 대한 기존의 조직 능력을 평가합니다. 조직은 구조화된 평가를 통해 능력 격차를 파악하고 기본 능력 전반의 결함을 해결하기 위한 실행 계획을 개발합니다.
조직은 프로덕션 환경에서 파일럿 이니셔티브를 구현하면서 측정 가능한 비즈니스 가치를 입증하는 솔루션을 구축합니다. 이 단계에서는 제어된 실제 배포를 통해 클라우드 전략을 검증하는 데 중점을 둡니다.
입증된 파일럿 이니셔티브는 조직이 클라우드 혁신의 예상되는 비즈니스 이점을 실현함에 따라 의도한 범위로 확장됩니다. 이 단계는 본격적인 클라우드 도입 달성과 전략적 목표 실현을 의미합니다.
AWS Well-Architected Framework는 클라우드 아키텍트에게 애플리케이션과 워크로드 전반에 걸쳐 안전하고 성능이 뛰어나며 비용 효율적인 인프라를 구축하기 위한 모범 사례와 실습 지침을 제공합니다. 이 도구는 전문 지침, 실습 및 워크로드 평가를 지원하고, 고위험 영역을 식별하고, 잠재적인 개선 사항을 추적하는 AWS Management Console 내의 무료 리소스인 AWS Well-Architected Tool로 구성됩니다.
이 프레임워크는 다음과 같은 6가지 기본 요소를 중심으로 합니다.
기업 인프라 전반에 걸친 AI 통합은 계속해서 급증하고 있습니다. 최근 IBM 기업가치연구소(IBV)가 글로벌 경영진 2,900명을 대상으로 실시한 연구에 따르면, 대부분 에이전틱 AI로 구동되는 AI 지원 워크플로가 2024년 3%에서 2026년까지 25%로 확대될 것으로 예상됩니다.
AI와 머신 러닝(ML)의 혁신적인 영향을 인식하는 것은 클라우드 도입 전략에도 적용됩니다. AWS는 조직이 AI 기반 혁신을 탐색하는 데 도움이 되는 두 가지 가이드를 게시했습니다.
이 두 가지 모두 조직이 CAF 원칙을 AI 사용 사례에 적용하여 AI 투자가 광범위한 디지털 혁신 목표에 부합하고 측정 가능한 비즈니스 가치를 제공할 수 있도록 지원합니다.
