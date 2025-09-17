AWS CAF는 능력을 다음과 같은 6가지 관점으로 그룹화합니다.

비즈니스 사람(People) 거버넌스 플랫폼 보안 운영

각 관점에는 클라우드 혁신 여정 중에 관련 이해관계자가 소유하거나 관리하는 일련의 능력이 포함됩니다.

AWS Cloud Adoption Framework는 디지털 혁신에 대한 수요 증가와 클라우드 컴퓨팅의 잠재력을 활용해야 할 필요성에 따라 개발되었습니다. AWS CAF는 AWS 마이그레이션 여정에 맞춤화되었지만, 그 관행은 클라우드 시스템 파트너 기술과 통합되고 다른 클라우드 플랫폼에 맞게 적용되는 경우가 많습니다.

기업이 운영을 현대화해야 한다는 압박에 직면함에 따라 클라우드 마이그레이션은 민첩성과 확장성을 향상하고 최첨단 기술, 자동화 및 실시간 분석과 같은 인공 지능(AI)을 구현하는 데 필수적인 요소가 되었습니다.

Synergy Research Group의 2025년 연구에 따르면, 클라우드 서비스에 대한 기업 지출은 전 세계적으로 990억 달러로 증가했으며, 이는 2024년 2분기보다 200억 달러 이상 증가한 수치입니다. 이 연구는 이러한 성장을 생성형 AI(gen AI)의 폭발적인 증가와 AI 기반 워크로드를 지원하는 클라우드 인프라에 대한 광범위한 수요 때문으로 보고 있습니다.1