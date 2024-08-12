AIOps와 MLOps 비교: “더 스마트한” ITOps를 위한 빅 데이터 활용

AIOP는 인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML) 기술을 적용하여 IT 운영(ITOps)의 다양한 측면을 개선하고 자동화하는 것을 말합니다.

AI 기술을 통해 컴퓨팅 장치는 일반적으로 인간의 마음과 관련된 인지 기능(예: 학습, 지각, 추론, 문제 해결 등)을 모방할 수 있습니다. 그리고 머신 러닝은 AI의 하위 집합으로, 명시적으로 프로그래밍하는 대신 기존 데이터와 하나 이상의 '훈련' 방법을 사용하여 컴퓨터가 입력 데이터로부터 학습하도록 훈련하는 광범위한 기술을 말합니다. ML 기술은 컴퓨터가 인공 지능을 구현하는 데 도움이 됩니다.

따라서 AIOps는 데이터 및 인사이트 생성 기능을 활용하여 조직이 점점 더 복잡해지는 IT 스택을 관리할 수 있도록 설계되었습니다.

MLOps는 머신 러닝(ML)과 전통적인 데이터 엔지니어링 및 DevOps를 결합하여 신뢰할 수 있고 확장 가능한 효율적인 ML 모델을 구축하고 실행하는 조립 라인을 만드는 일련의 실천 분야입니다. 이 프로그램은 기업들이 데이터 수집, 모델 생성(소프트웨어 개발 수명 주기 데이터 소스를 기반으로 구축됨), 모델 배포, 모델 오케스트레이션, 건강 모니터링 및 데이터 거버넌스 프로세스를 포함하는 종단 간 ML 라이프사이클을 간소화하고 자동화하는 데 도움을 줍니다.

MLOps는 데이터 과학자부터 소프트웨어 엔지니어 및 IT 직원에 이르기까지 관련된 모든 사람이 협업하고 모델을 지속적으로 모니터링 및 개선하여 정확성과 성능을 최적화할 수 있도록 합니다.

AIOps와 MLOP는 모두 오늘날 기업의 중추적인 관행입니다. 각 방식은 서로 다르지만 상호 보완적인 ITOps 요구 사항을 해결합니다. 그러나 AI 및 ML 환경의 목적과 전문화 수준은 근본적으로 다릅니다.

AIOps가 IT 운영 최적화를 목표로 하는 다양한 분석 및 AI 이니셔티브를 포함하는 포괄적인 분야인 반면, MLOps는 특히 ML 모델의 운영 측면에 관심을 갖고 효율적인 배포, 모니터링 및 유지 관리를 촉진합니다.

여기서는 AIOps와 MLOP의 주요 차이점과 AIOps가 팀과 기업이 다양한 IT 및 데이터 과학 문제를 해결하는 데 어떻게 도움이 되는지 살펴보겠습니다.